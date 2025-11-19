Video Inteligența Artificială câștigă teren în industria muzicală. Cum sună o cunoscută manea din anii 2000 generată cu ajutorul AI pe ritmuri de jazz

O piesă generată complet cu ajutorul Inteligenței Artificiale a ajuns pe locul 1 în topul Billboard Digital. Trendul a ajuns și în România, unde mai multe melodii au trecut prin modificări incredibile.

Artiștii din România spun că se schimbă cu totul felul în care se va produce muzica, însă specialiștii sunt convinși că nu poate fi înlocuită creativitatea oamenilor.

Inteligența artificială este folosită în special pentru a modifica melodii. Ele pot fi transformate astfel încât să se încadreze într-un stil muzical diferit, sau chiar într-o altă decadă.

Un exemplu este o manea lansată de Adrian Copilul Minune în 2004, modificată cu ajutorul inteligenței artificiale să sune ca o piesă de jazz.

Inclusiv cântărețul Deliric a fost surprins să-și asculte o piesă de acum 9 ani, orchestrată pe ritmuri de blues.

„Userul 257 de pe internet (n. red. - a modificat piesa). A prins un val de popularitate. Remixul cu AI al piesei ‘Șefu’ în stil blues sună ca o piesă din anii '50 și într-adevăr sună impresionant. Cred că vom ajunge curând în punctul în care nu vom mai ști care sunt piesele făcute cu AI și care nu. Înainte, dacă scoteai un album la 3 sau 5 ani, era ok. Acum, artiștii scot o piesă pe săptămână, 3 albume pe an doar ca să facă față ritmului nebun, pentru că nu mai contează prea mult calitatea, ci viteza cu care livrezi. Așa că acesta e pasul următor de adaptare”, a spus el pentru Știrile ProTV.

Ce spun specialiștii din domeniu

„Dacă în anii '70, pentru a face o piesă, stateai în studio cel puțin o lună pentru a o înregistra, însemnând că doar să faci o tobă stateai 3-4 zile ca să sune bine. În anii '90 au apărut primele moduri de a compune cu softuri. Astăzi, cu AI, poți face 2-3-4 piese pe zi. La finalul zilei, contribuția umană va fi esențială, pentru că această aplicație este accesibilă pentru oricine”, a declarat Ștefan Lucian, CEO casă de producție.

Inclusiv casele noastre de producție au folosit AI, dar numai pentru a remixa piese care au fost lansate și compuse de oameni. Are mare succes „A venit Poliția” modificată în limba franceză.

Ștefan Lucian, CEO casă de producție: „Ne jucăm și noi cu aceste aplicații și promptând piese auzim voci care sună cu ale artiștilor noștri. E o piață care trebuie reglementată.”

Melodia cu AI care a ajuns în topuri

La nivel global, o melodie generată 100% cu AI a ajuns pe locul 1 în Billboard Digital. În doar câteva zile a fost ascultată pe platformele de streaming de aproape 3 milioane de ori.

„Pur și simplu a învățat cum să producă muzică, conținut. Așa cum a învățat cum vorbim noi, oamenii, ChatGPT, analizând Wikipedia și tot netul, exact în acel mod un AI care face muzică a învățat să facă muzică din piesele create de oameni. Dacă dispar producătorii umani și muzica nouă, AI-ul se va plafona aici. E puțin probabil ca va învăța de unul singur să vină cu creație și inovație”, a spus Viorel Spînu, specialist AI.