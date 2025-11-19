Aplicațiile cu conținut religios bazate pe IA schimbă modul în care unii oameni se raportează la biserică: „M-a ajutat să mă împac cu un prieten”

Platformele cu conținut religios care folosesc inteligența artificială au deja milioane de utilizatori România, potrivit Știrilor ProTV. Oamenii caută sprijin emoțional, rugăciuni personalizate și fac spovedanii virtuale.

Aplicațiile de acest gen sunt printre cele mai descărcate și schimbă modul în care unii oameni se raportează la biserică, potrivit sursei citate.

„Recent m-am certat cu un bun prieten de-al meu și chiar am avut nevoie de o îndrumare. M-a ajutat să mă împac cu acest prieten”, mărturisește un student în anul 3 la Teologie.

Ca el sunt mulți alții care caută sprijin când au frământări.

„În momente critice mă ajută, mă liniștește. Dau o mică căutare cu întrebarea care mă preocupă”, spune altcineva, care mărturisește chiar că primește „un psalm, două”.

Aplicațiile religioase au adunat, la nivel mondial, zeci de milioane de utilizatori. Un abonament pe an ajunge să coste până la 300 lei, după o săptămână de utilizare gratuită.

„Încearcă să devină un panaceu, mai ales în zona spiritualității, fără să conțină spiritualitate”

Clericii și specialiștii îndeamnă însă să tratăm astfel de interacțiuni cu discernământ.

„Această inteligență încearcă să devină un panaceu, mai ales în zona spiritualității, fără ca ea să conțină spiritualitate și doar operaționalizarea acesteia”, spune Ionuț Bolboașă, profesor universitar.

În România, o aplicație cu conținut religios, adresată creștinilor, a primit recent o finanțare de 14 milioane de dolari după ce în numai un an a atins performanța de 10 milioane de utilizatori.