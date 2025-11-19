Israelul a reluat raidurile în Fâșia Gaza. Acuzații privind încălcarea armistițiului la adresa Hamas. 11 palestinieni au fost uciși

Apărarea Civilă din Fâşia Gaza a raportat miercuri, 19 noiembrie, că 11 oameni au murit în bombardamente israeliene în întreaga enclavă, unde armata israeliană a anunţat că desfăşoară atacuri împotriva Hamas, ca ripostă la ceea ce prezintă drept o încălcare a armistiţiului, relatează AFP, citată de News.ro.

Potrivit anunțului făcut de Apărarea Civilă din Fâşia Gaza, o organizaţie de prim-ajutor care operează sub autoritatea mişcării islamiste palestiniene Hamas, atacurile israeliene s-au soldat cu cel puţin şase morţi în oraşul Gaza şi cinci morţi - inclusiv doi copii - în regiunea Khan Yunis (sud),

De cealaltă parte, armata israeliană acuză „mai mulţi terorişti (de faptul) că au deschis focul (miercuri) către zona în care militari (israelieni) operează la Khan Yunis”.

Aceste tiruri nu s-au soldat cu niciun rănit, anunţă armata într-un comunica, acuzând că acestea constituie „o încălcare a acordului armistiţiului”.

„Ca răspuns, (armata israeliană) a început să atace ţinte teroriste ale Hamas în întreaga Fâşie Gaza”, anunţă în acest comunicat armata israeliană.