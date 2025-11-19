Alin Mihăiţă Mocioi, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, exclus din magistratură. Ce obligaţie a încălcat

Alin Mihăiţă Mocioi, procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, a fost exclus din magistratură, după ce ICCJ a decis, miercuri, că acesta şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar în care era implicată o persoană cu care avea o relaţie apropiată.

Completul de 5 judecători în materie civilă de la Înalta Curţe de Casaţie şi justiţiea a judecat, miercuri în dosarul nr. 1590/1/2025, recursul lui Alin Mihăiţă Mocioi, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care fusese exclus din magistratură.

Instanţa supremă i-a respins acţiunea împotriva CSM.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a motivat decizia prin faptul că magistratul şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar în care era implicată o persoană cu care avea o relaţie apropiată.

„Abaterile disciplinare reţinute domnului procuror au avut în vedere faptul că nu a formulat cerere de abţinere în dosarul ce o privea pe numita D.L. cu care avea o relaţie apropiată (art. 99 lit. a), că a solicitat unui lucrător al poliţiei să înregistreze o plângere însuşită de aceeaşi parte, pentru a instrumenta chiar el dosarul (art. 99 lit n), a solicitat date şi a dispus măsuri vizând pe suspecţii D.L. şi P.C. care aveau relaţie atât de avocat-client, cât şi extraconjugală (art. 99 lit. t), a schimbat încadrarea juridică şi a instrumentat dosarul penal dintre cei doi (art. 99 lit. a)”, se arată într-o informare de presă.

Și-a folosit funcţia pentru a acorda un tratament favorabil uneia dintre părţi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a explicat că:

„Soluţia pronunţată astăzi de instanţa supremă a avut în vedere, în esenţă, modul în care magistratul a înţeles să îşi exercite atribuţiile de serviciu, încălcând obligaţia de imparţialitate, cu folosirea funcţiei pentru a acorda un tratament favorabil uneia dintre părţi, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, adoptarea unor decizii în afara oricăror prevederi procesuale, toate acestea în condiţiile afectării grave atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei”.

Ce mai spune ÎCCJ despre sancţiunea disciplinară

Instanţa supremă a constatat astfel că recursul este neîntemeiat.

„Sancţiunea disciplinară definitivă de excludere din magistratură a procurorului Mocioi Alin Mihăiţă reflectă aplicarea mecanismelor interne de control-reglare pentru a asigura exercitarea funcţiilor judiciare în condiţii de deplină legalitate, ca o garanţie pentru părţile participante la procedurile judiciare”, se mai arată în informare.