Ungaria merge mai departe: Rwanda, Namibia și Botswana

Sub titlul „Ce caută Ungaria în Africa?”, LARICS începe un alt serial – după cel prezentat pe parcursul anului 2022 - dedicat „chestiunii maghiare”, cu mai multe episoade, care încearcă să releve o realitate (geo)politică și strategică pe care încă ne temem să o privim în față. Ungaria este un actor politic care, pe de-o parte, a încălcat tot ceea ce înseamnă normă de comportament euro-atlantic, ieșind din orice tipar acceptabil, și, pe de alta, are o anvergură strategică fără precedent. Nu doar că premierul Orban – acest „Petrov al politicii ungare” - se mișcă senin pe ruta Kiev-Moscova-Beijing-Washington, dar Ungaria are o prezență complet disproporționată în regiuni de mare dispută și confruntare geopolitică și geoeconomică, cum este, de pildă, Africa.

Cum s-a ajuns aici? Și care este explicația acestui paradox? Cine deschide ușile Ugariei în Africa? Și de ce admite Vestul „dizidența” aproape de tip ceușist a lui Viktor Orban în sistemul euro-atlantic?

Sunt, toate, întrebări pe care le punem, încercând să sugerăm, împreună cu experții LARICS, inclusiv o serie de răspunsuri.

Este deja un pattern. În orice loc din Africa unda Federația Rusă și China manifestă interes, la un moment dat, apare în poză și.... Ungaria.

Cazul Rwandei este exemplar din acest punct de vedere. De pildă, China a manifestat un mare interes față de sectorul managementului apelor din Rwanda. Astfel, compania de stat China Railway Construction Engineering Group a semnat pe 21 martie 2023, cu WASAC, companie locală, un contract prin care partea chineză va realiza proiectarea și construcția unui sistem centralizat de canalizare în Kigali, capitala țării.

În 2019, în cadrul summit-ului Rusia – Africa din 23-24 octombrie 2019, din Sochi, Rwanda și Federația Rusă au semnat un acord prin care compania rusă de stat Rosatom Global va construi un Centru pentru Științe Nucleare și o centrală nucleară în Kigali.

La nivelul anului 2024, este menționat că 50 de studenți rwandezi urmează cursuri de specializare în Federația Rusă în domeniile aferente industriei nucleare.

Republica Rwanda devine, surprinzător, un loc plin de... potențial.

Și Budapesta s-a grăbit să-l fructifice.

Ungaria în Republica Rwanda

Ambasada Ungariei din Nairobi (Kenya) deservește diplomatic Rwanda prin intermediul unui birou diplomatic înființat la 3 mai 2023 în capitala Kigali, însărcinatul cu afaceri ad interim fiind Antal Zsofia. De asemenea, are un consulat onorific în Kigali, Mbundu Faustin, om de afaceri rwandez, care deține grupul de investiții MFK Group Ltd., fiind consul onorific. Cele mai recente mențiuni publice despre consulatul onorific din Kigali sunt de la acreditarea în funcție a consulului onorific în 2022.

În Ungaria, Rwanda a deschis în ianuarie 2024 o ambasadă la Budapesta.

Oficialii unguri se duc des în Rwanda

Pe 14 mai 2019, subsecretarului de stat pentru dezvoltarea exportului din cadrul MAECE, Joo Istvan, a participat la primul forum de afaceri Rwanda – Ungaria, organizat de către Consiliul pentru Dezvoltare al Rwandei, la Kigali. În context, oficialul ungar a menționat că Ungaria „dorește să colaboreze cu sectorul public și privat rwandez pentru a promova creșterea schimburilor economice și identificarea unor posibilități de investiții în domeniile IT și managementul apei”. Nu a fost o simplă declarație, cum vom vedea mai departe.

Pe 26 octombrie 2021, consemnăm prezența ministrului afacerilor externe și comerțului exterior, Szijjarto Peter, la reuniunea ministerială „Uniunea Africană – Uniunea Europeană”, organizată în Kigali. Uniunea africană este o uniune continentală formată din 55 de state situate pe continentul Africa. Printre obiectivele sale sunt: accelerarea integrării politice și socio-economice a continentului, promovarea și apărarea pozițiilor comune africane pe probleme de interes pentru continent și pentru popoarele acestuia, încurajarea cooperării internaționale, etc. Reuniunea ministerială a vizat parteneriatul strategic între Uniunea Africană și Uniunea Europeană într-un mediu geopolitic care evoluează constant. De asemenea, au fost abordate teme privind creșterea cooperării în vederea combaterii pandemiei COVID-19, potențialul oferit de tranziția către o energie verde și importanța proceselor sustenabile de digitalizare, îmbunătățirea situației de securitate prin combaterea amenințărilor comune (terorism, extremism violent, trafic de persoane și droguri, piraterie, crimă organizată, etc.), promovarea unei bune guvernări bazată pe valori democratice și intensificarea cooperării în ceea ce privește dezvoltarea unor cadre legislative care să armonizeze procesul de migrațiune.

Cu acest prilej, oficialul ungar a menționat că au trecut 21 de ani de la ultima întâlnire a miniștrilor de externe din Ungaria și Republica Africa de Sud și că cifra de afaceri comercială cu acest stat african a crescut cu 68% în 2021, astfel, Eximbank Hungary a majorat pe 26 octombrie 2021 limita de credit la 500 de milioane de dolari (fără a menționa alte detalii). În iulie 2023, un raport al Eximbank Hungary (exim.hu) a clasificat riscul de țară a Republicii Africa de sud ca fiind de categoria 4 din 6, cu perspective stabile, eligibile pentru finanțare și asigurare.

De asemenea, oficialul ungar a discutat cu omologii din:

Gambia, fiind prima întâlnire a șefului diplomației ungare cu ministrul de externe din acest stat;Camerun (14 ani de la ultima întrevedere bilaterală);

· Zambia (40 de ani de la ultima întâlnire bilaterală);

· Liberia (cu care a semnat un acord, potrivit căruia, anual 20 de studenți liberieni vor beneficia de burse de studiu la universități din Ungaria);

· Sierra Leone (cei doi oficiali au convenit ca numărul de studenți africani care beneficiază de burse de studiu în mod anual să crească la 50).

Foto: Ungaria și Republica Rwanda semnează un acord economic de 52 de milioane USD, pe 10 noiembrie 2021, în cadrul unei ceremonii desfășurate în orașul Kigali. Rwanda a fost reprezentată de Ministrul Afacerilor Externe, Dr. Vincent Biruta, în timp ce Ungaria a fost reprezentată de Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului. Sursa aici.

Pe 10 noiembrie 2021 este consemnată vizită oficială a șefului diplomației ungare în Kigali pentru discuții cu omologul său, Biruta Vincent, context în care a anunțat acordarea unui împrumut de 52 de milioane de dolari (este vorba de un împrumut anunțat la data de 13 februarie 2020, considerat drept cel mai consistent ajutor financiar acordat de Ungaria continentului african) pentru modernizarea și extinderea uzinei de tratare a apei Karenge din Kigali (cu implicarea unor companii ungare). De asemenea, oficialul ungar s-a întâlnit cu ministrul comerțului și industriei, Habyarimana Beata, și a anunțat donarea a 300.000 de doze de vaccin (Sinopharm și AstraZeneca) împotriva Covid-19.

Apogeul relațiilor bilaterale a fost în 16 iulie 2023, când Președinta Ungariei, Novak Katalin, a devenit primul șef de stat ungar care a efectuat o vizită în această țară, context în care a încheiat cu omologul său, Kagame Paul, trei acorduri subsumate domeniului managementului apei și educației, respectiv în domeniul industriei atomice, asupra cărora vom reveni.

World Economic Forum este o întâlnirea anuală de vară, organizată în China în orașele Dalian sau Tianjin, cu scopul de a reuni companii globale cu o creștere rapidă (în principal din China, Federația Rusă, Mexic și Brazilia), viitoarele generații de lideri globali din regiuni cu o dezvoltare rapidă și pionieri din industria tehnologiei. Prezent la ediția desfășurată la 27 iunie 2023, desfășurat în Tianjin, China, Ministrul ungur de externe, Szijjarto Peter, s-a întâlnit cu Ingabire Paula, ministrul informației și tehnologiei din Rwanda, discuțiile vizând „deschiderea birourilor comerciale și consulare în Kigali”, fapt datorat „creșterii prezenței companiilor ungare în Rwanda, implicate și în modernizarea sistemului de tratare a apei Karenge din Kigali”.

Acorduri bilaterale între Ungaria și Rwanda

Anul 2020 consemnează aderarea Rwandei la programul Stipendium Hungaricum, statul ungar oferind 20 de burse de studiu studenților rwandezi.

Pe 13 februarie 2020, se semnează la Budapesta un acord strategic de cooperare pentru dezvoltare de către Szijjarto Peter și Biruta Vincent, ministrul afacerilor externe la acea vreme din Rwanda (înlocuit ulterior, în iunie 2024, de Nduhungirehe Olivier). Ulterior semnării acordului, oficialul ungar a declarat că acesta vizează îmbunătățirea calității vieții din Rwanda și crearea unor oportunități de afaceri pentru companii ungare. De asemenea, a anunțat crearea unui fond de împrumut în valoare de 50 de milioane de dolari, pentru finanțarea companiilor ungare care vor să investească în statul african în domenii precum: agricultură; tehnologie dedicată protejării frontierelor; tehnică pentru producerea documentelor personale de identificare și pașapoarte. În plus, acesta a mai specificat că Eximbank Hungary va deschide o linie de credit de 33 de milioane de dolari pentru realizarea unor proiecte care vizează investiții ungare în domeniul: sănătății și managementului apei. De asemenea, în context, Szijjarto Peter a precizat că Ungaria va coopera la înființarea unui institut rwandez pentru securitate cibernetică, fără să se refere explicit în ce va consta acesta.

În perioada 16-17 iulie 2023, în marja importantei vizite a președintelui Ungariei de la acea vreme, Novak Katalin, în Tanzania și Rwanda, menționată mai sus, oficialul ungar și omologul său rwandez, Kagame Paul au semnat trei acorduri care au vizat:

1. creșterea numărului de beneficiari pentru programul de burse Stipendium Hungaricum;

2. cooperare prin oferirea de expertiză în domeniul industriei atomice de către partea ungară părții rwandeze;

3. acordarea unui împrumut de 52 de milioane de dolari pentru modernizarea uzinei de tratare a apei Karenge, din Kigali.

În contextul vizitei, oficialul ungar a participat la deschiderea evenimentului „Women Deliver”, eveniment dedicat promovării egalității de gen la nivel global, organizat în Kigali. Președinta Novak Katalin a fost invitată de către Guvernul rwandez să susțină un discurs în cadrul ceremoniei de deschidere a evenimentului, surprinzătoare decizie pentru președintele unei țări care nu s-a remarcat prin profunde adeziuni... feministe.

Oamenii de afaceri unguri sunt implicați în Rwanda în chestiuni strategice

Pe 7 aprilie 2022, Godry Zsolt, director executiv, și Proano Jorge, manager pentru vânzări globale din cadrul companiei ungare ABRIS Consult, au efectuat o vizită în Kigali pentru a promova soluția „GAMMA” pentru managementul sistemului bancar Temenos Transact T24 (un sistem bancar cu arhitectură software costumizabilă, dezvoltat de compania franceză Capgemini,specializată în soluții software de tip cloud, cybersecurity, inteligență artificială etc.). Soluția „GAMMA”, susține partea ungară, ajută la evitarea erorilor umane, evitarea unor eventuale coruperi de sistem, detectarea timpurie a căderilor de sistem, suport operațional și facilitează o accesibilitate mai bună între ramura IT și cea de afaceri a unei instituții bancare.

De fapt, vizita celor doi experți unguri a fost un veritabil turneu african. În intervalul 7-14.04.2022 au mai efectuat vizite în Tanzania, Kenya și Uganda pentru a-și promova serviciile.

Pe 6 octombrie 2022, reprezentanți ai companiei ungare Agrofeed și Fejk Nikoletta, manager pentru exporturi al companiei Babolna Tetra, au participat la evenimentul „Poultry Africa 2022” din Kigali, eveniment dedicat sectorului de creștere a păsărilor de curte. De asemenea, au fost abordate cu acel prilej subiecte despre bio-securitate, managementul apelor, securitatea alimentelor și sănătatea animalelor. De remarcat că compania ungară Agrofeed are sedii în Ungaria și Federația Rusă, exportându-și produsele și serviciile în statele africane: Egipt, Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, Rwanda și Camerun.

Chestiunea apei este strategică în Rwanda, ca de altfel în tot continentul african. Kovacs Karoly este Director executiv al companiei ungare Pureco, specializată în soluții de management al apei. Este și președinte al Hungarian Water Partnership, rețea dedicată companiilor și experților din sectorul managementului apei. La data de 26 aprilie 2024, a fost ales președinte al „African Water and Sanitation Association”, o organizație profesională pentru actorii care activează în sectorul managementului apei și a salubrizării (sediul se află în Coasta de Fildeș). Pe 16 decembrie 2023, Kovacs Karoly a participat la „IWA Water and Development Congress 2023”, în Kigali, eveniment organizat de Asociația Internațională a Apei (ONG dedicat experților din sectorul gestionării apelor) pe tema gestionării resursei de apă, salubrizării și a rezilienței climatice. În cadrul evenimentului au fost abordate teme care au vizat salubrizarea apei, rolul acestei resurse în centrele urbane, legăturile între orașe și bazinele de apă și oportunități de a obține reziliență climatică. Acolo a discutat cu directorul Water and Sanitation Corporation/ WASAC (companie strategică care se ocupă de distribuția și salubrizarea apei în Rwanda, deținută de Guvernul rwandez), Munyaneza Omar, despre sprijinul ungar în modernizarea uzinei de purificare a apei Karenge din Kigali.

Pe 23 mai 2024, reprezentanți ai companiei ungare Itiner Digital, specializată în digitalizarea, standardizarea și automatizarea proceselor din domeniul finanțelor, tehnologiei, sănătății, educației, securității, transportului etc., au fost prezenți la evenimentul Microfinance Tech Summit din Kigali, eveniment anual dedicat companiilor angrenate în domeniul finanțelor și în tehnologiei, unde și-au prezentat soluțiile de digitalizare, automatizare și standardizare, aplicabile domeniilor finanțelor, tehnologiei, sănătății, educației, securității și transportului.

De remarcat că la prezentarea companiei, a participat și ministrul rwandez al finanțelor și planificării economice de la acea vreme, Ndagijimana Uzziel, care a prezentat interes față de soluțiile IT oferite de compania ungară.

Republica Namibia

Ungaria este prezentă și în Namibia, unde are un consulat onorific în Windhoek, capitala Namibiei, iar funcția de consul onorific este deținută de Trepper Gyorgy. Misiunea diplomatică, sub umbrela căreia își desfășoară activitatea consulatul din Namibia este Ambasada din Pretoria/ Republica Africa de Sud.

La data de 17 ianuarie 2014, în timpul vizitei oficiale în Namibia, Ghana și Angola, Nemeth Zsolt, secretar de stat în MAECE la acea vreme, a semnat în Windhoek un protocol care a vizat consultări politice bilaterale.

De asemenea, oficialul ungar a semnat cu omologul său din Ghana, Hanna Tetteh, un acord de cooperare între ministerele de afaceri externe ale celor două state, iar în Angola a discutat cu adjunctul ministrului de externe.

Începând cu 2015, anual 10 studenți din Namibia beneficiază de burse de studiu pri intermediul programului Stipendium Hungaricum, un program de burse pentru învățământul superior, fondat în 2013, coordonat de Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior ungar și gestionat de Fundația Publică Tempus (fondată în 1996 de către Guvernul Ungariei, cu scopul de a gestiona programele internaționale de cooperare și a proiectelor speciale din domeniul educației și a chestiunilor legate de UE).

Republica Botswana

Potrivit paginii oficiale de Facebook a Guvernului Botswanei, Ungaria a deschis la data de 13 august 2019 un consulat onorific în Gaborone și are drept consul onorific pe Moskovic Tomas.

Ungaria nu este (doar) Ungaria. O tăcere asurzitoare și o paralizie care trebuie să înceteze

Ungaria are deja, în Africa, o prezență consistentă și care nu se poate explica prin contacte sau relații bilaterale întâmplătoare. Este vorba despre un proiect diplomatic major, susținut consecvent de un stat, altminteri, deloc „corpolent”, dar care lovește, în relațiile internaționale, mereu peste categoria sa de greutate.

Dar asta nu e totul. Când prezența Budapestei în multe state sau contexte africane este flancată de cea a Federației Ruse sau a Republicii Chineze, lucrurile capătă altă turnură, și trebuie ridicate la alt nivel de abordare.

Este cel puțin surprinzătoare atitudinea Uniunii Europene, sau chiar a Americii Administrației Biden-Harris, care par blocate în fața activismului Budapestei pe relația sino-rusă și în fața căruia nici Bruxellesul nici Washingtonul nu au găsit soluții reale. E doar retorică din partea lor, declarații nemulțumite, murmure amenințătoare. În rest, nimic.

Serialul nostru este și el o tentativă de early warning și o încercare de a atrage atenția autorităților de la București, Bruxelles sau Washington cât de grav este acest pasivism strategic în fața unui actor numit Ungaria, care, însă, precum am vrut să sugerăm aici, de mult nu mai este (doar)... Ungaria.

