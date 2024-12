Piramida Ungaria-Rusia-China din... Egipt

Sub titlul „Ce caută Ungaria în Africa?”, LARICS începe un alt serial – după cel prezentat pe parcursul anului 2022 - dedicat „chestiunii maghiare”, cu mai multe episoade, care încearcă să releve o realitate (geo)politică și strategică pe care încă ne temem să o privim în față. Ungaria este un actor politic care, pe de-o parte, a încălcat tot ceea ce înseamnă normă de comportament euro-atlantic, ieșind din orice tipar acceptabil, și, pe de alta, are o anvergură strategică fără precedent. Nu doar că premierul Orban – acest „Petrov al politicii ungare” - se mișcă senin pe ruta Kiev-Moscova-Beijing-Washington, dar Ungaria are o prezență complet disproporționată în regiuni de mare dispută și confruntare geopolitică și geoeconomică, cum este, de pildă, Africa.

Cum s-a ajuns aici? Și care este explicația acestui paradox? Cine deschide ușile Ugariei în Africa? Și de ce admite Vestul „dizidența” aproape de tip ceușist a lui Viktor Orban în sistemul euro-atlantic?

Sunt, toate, întrebări pe care le punem, încercând să sugerăm, împreună cu experții LARICS, inclusiv o serie de răspunsuri.

Primele episoade ale serialului nostru săptămânal au fost următoarele:

1. Viktor Orban – un Ceaușescu al Vestului. Cum vede Occidentul Ungaria

2. Cum se vede Ungaria pe sine? Are Viktor Orban o „Mare Strategie”? (prima parte)

3. Cum se vede Ungaria pe sine? Are Viktor Orban o „Mare Strategie”? (partea a II-a)

4. Ce caută Ungaria în Africa? Budapesta iubește tricolorul roș-galben-albastru... în Ciad!

5. Rusia duce Ungaria în Africa de Sud

6. Ungaria merge mai departe: Rwanda, Namibia și Botswana.

(LARICS)

Când vorbim despre relațiile bilaterale Ungaria-Egipt, vorbim automat și despre prezența masivă a Rusiei și Ungariei în această țară. E o veritabilă piramidă a intereselor strategice. De aceea merită privit cu atenție acest dosar.

Egipt este primul stat arab cu care, în 1928, Ungaria a stabilit relații diplomatice. Astăzi, statul ungar are o ambasadă și un consulat în Cairo, respectiv un consulat onorific în Alexandria. Ambasada deservește și statele Eritreea, Republica Sudan și Sudanul de Sud.

Actualul ambasador ungar este Herencsar Rita Viktoria, în funcție din 30.09.2024, care îl înlocuiește pe Kovacs Andras Imre, eliberat din funcție la 08.08.2024.

Deja din perioada 2015 – 2018, relațiile ungaro-egiptene au prezentat o tendință pozitivă de dezvoltare. Este interesant rolul pe care l-a jucat Budapesta în dezvoltarea relațiilor dintre Egipt și statele Grupului de la Vișegrad/V4 și ale UE. Astfel, din poziția de președinte al grupului V4 la acea vreme, Ungaria a organizat în 4 iulie 2017 la Budapesta primul summit V4 – Egipt, context în care părțile au convenit la stabilirea relațiilor de cooperare în domeniile: turism, lupta împotriva migrației ilegale, energie și dezoltarea unui fond comun de investiții.

La data de 17 martie 2024, în marja vizitei oficiale a președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Cairo, relația dintre UE și Egipt a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic. Acesta vizează domeniile politic, economic, securitate, migrație și cuprinde finanțare și investiții în valoare de 7.4 miliarde de euro din partea UE. Fondurile europene pentru Egipt urmează să fie trimise în tranșe în perioada 2024 – 2027, împărțiți în granturi și împrumuturi. Un grant de aproximativ 200 de milioane de euro este destinat migrației, alte fonduri fiind orientate către investiții, proiecte bilaterale (nenominalizate) și asistență macro-financiară. Fondurile vor contribui la consolidarea forțelor de securitate ale Egiptului și la susținerea economiei, afectată de inflație, șomaj și atacuri ale rebelilor houthi din Yemen asupra navelor comerciale din Marea Roșie.

Reperele majore ale relației bilaterale Ungaria-Egipt

Să revenim acum, concret, la relația bilaterală, cum vom vedea, extrem de prolifică, cel puțin în ultimii 5 ani. Pe 1 august, 2024, la Cairo, directorul companiei TUNGSRAM, companie ungară producătoare de becuri și electronice, Bauer Joerg (care la acea vreme deținea și funcția de președinte al Consiliului de Afaceri Ungaro-Egiptean) și președintele Organizației Arabe pentru Industrializare/ OAI, Al-Taras Abdel-Moneim, au semnat un memorandum cu privire la adaptarea și implementarea de tehnologii în producerea echipamentelor pentru iluminat.

La data de 19 septembrie 2019, secretarul de stat pentru afaceri parlamentare Magyar Levente și ministrul pentru comerț și industrie (de la acea vreme), Amr Nassar, au semnat un memorandum care viza consolidarea cooperării industriale.

La aceeași dată, directorul Agenției pentru Promovarea a Exporturilor Ungare/ HEPA de la acea vreme, Balazs Hendrich, a avut o vizită oficială la Cairo pentru a se întâlni cu ministrul pentru producție militară de la acea vreme El Assar Mohamed, discuțiile vizând posibilitățile de cooperare în domeniul fabricării de echipament militar.

În 2020, la 1 ocotmbrie 2020, este de consemnat vizita a ministrului afacerilor externe și comerțului exterior, Szijjarto Peter, pentru a purta discuții omologul său de la acea vreme, Shoukry Sameh, pe teme comune de interes regional și internațional.

La data de 12 octombrie 2021, la Budapesta, președintele egiptean, El-Sisi Abdel Fattah, împreună cu ministrul pentru afaceri externe de la acea vreme, Shoukry Sameh, au participat la cel de al doilea summit al Grupului Visegrad, în formatul V4 – Egipt. Discuțiile au vizat rolul Egiptului în Orientul Mijlociu, cooperarea în domeniul luptei împotriva terorismului și a migrației ilegale, securității energetice, comerțului, investițiilor și turismului. De asemenea, președintele egiptean a avut întrevederi cu omologul său ungar, Ader Janos, și premierul Orban Viktor, cu care a discutat despre relația politico-economică dintre cele două state și despre posibilități de cooperare la nivel regional și internațional.

În marja desfășurării evenimentului Cairo Water Week, eveniment care reunește lideri și experți din domeniul managementului sustenabil al apei, din perioada 24 – 28.10.2021, președintele ungar de la acea vreme, Ader Janos a ținut un discurs despre istoria și expertiza Ungariei în domeniul managementului apei și despre efectele negative generate de schimbările climatice, inundații și uragane.

Pe 2 decembrie 2021, la Cairo, Nagy Istvan, ministrul agriculturii, a avut o întâlnire oficială cu omologul egiptean, El Quasir El Sayyed, discuțiile dintre cei doi vizând posibilități de intensificare a cooperării în domeniul creșterii animalelor, pescuit și medicină veterinară.

Conex domeniului agriculturii, compania ungară specializată în creșterea animalelor și comercializarea produselor din carne AGROFEED (cu un sediu în Federația Rusă) exportă produse și servicii în următoarele state de pe continentul african: Egipt, Nigeria, Ghana, Kenya, Uganda, Rwanda și Camerun. De asemenea, compania ungară Babolna Tetra, specializată în creșterea păsărilor de curte (găini), a exportat și exportă masiv în Egipt.

În marja unei vizite oficiale a lui Szijjarto Peter la Cairo și a participării acestuia la Forumul de Afaceri Egipteano-Ungar, a fost semnat pe 23 februarie 2022 un memorandum privind stabilirea unui comitet comun pentru comerț și industrie, cu scopul îmbunătățirii relațiilor industriale și comerciale dintre cele două state.

În același cadru, oficialul ungar a menționat că Eximbank Hungary oferă programe de finanțare în valoare de 120 de milioane de dolari pentru a sprijini cooperarea între companiile ungare și cele egiptene. Delegația șefului diplomației ungare a fost impresionantă și compusă din 47 de oameni de afaceri și reprezentanți ai unor companii. Dintre acestea se remarcă: GANZ DANUBIUS se ocupă de construcția de nave, V-HID ZRT este deținută de Meszaros Lorinc (apropiat al premierului ungar Orban Viktor), I-CELL MOBILSOFT ZRT. este o companie de stat specializată în achiziții în domeniul IT; MVM CEENERGY ZRT., companie de stat care se ocupă de achiziții de gaze rusești și DUNAKESZI JARMUJAVITO KFT.

În cadrul evenimentului „Tavel Exhibition” al HUNGEXPO, eveniment anual dedicat reuniunii experților din domeniul turismului și un cadru pentru promovarea diverselor activități/ atracții turistice, derulat în perioada 03 – 06.03.2022 la Budapesta, au participat și reprezentanți nenominalizați ai Autorității Generale Egiptene pentru Activarea Turistică, Organism de reglementare afiliat Ministerului Turismului și Antichităților, având scopul de a intensifica relația de cooperare în domeniul turismului cu Ungaria și pentru a-și promova propriile destinații turistice.

La data de 19 noiembrie 2022, președintele Parlamentului ungar, Kover Laszlo, a avut o întrevedere cu președintele El Sisi Abdel Fattah și cu purtătorul de cuvânt al Parlamentului egiptean, El Gebaly Hanafy, discuțiile vizând oportunități de cooperare și probleme de interes comun, precum războiul ruso-ucrainean.

Foto: Ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó (r) și ministrul egiptean al Cooperării Internaționale Rania A. Al-Mashat, 3 februarie 2023

În marja întrunirii de la Budapesta din perioada 31.01-01.02.2023 a Comitetului Comun Egipteano-Ungar pentru Economie, Știință și Cooperare Tehnică, au fost semnate două memorandumuri privind transferul de experiență în domeniul dezvoltării internaționale și cooperarea în domeniul afacerilor sociale. Comitetul a fost înfiinţat în contextul semnării de către cele două state a unui acord de cooperare economică în 2007. Până la acea dată, forul se întrunise deja de trei ori: în 2008 şi 2018 la Cairo, respectiv 2015 la Budapesta.

În plus, a fost semnat și un protocol care prevede cooperarea în domeniile: investiții, managementul apelor, energie, turism și sănătate.

Au fost participanți importnați din ambele părți. Dintre oficialii egipteni trebuie consemnați: ambasadorul Egiptului în Ungaria, El Shinawy Abdelkhalek Mohamed Ibrahim, președintele Autorității Generale pentru Investiții și Zone Libere/ GAFI, Autoritate guvernamentală egipteană responsabilă de reglementarea și facilitarea procedurilor de investiții și a climatului din Egipt, Heiba Hossam, președintele Zonei Economice a Canalului Suez, El Din Gamal Waleid, șeful Serviciului Comercial Egiptean, Elwathik Yehia și ministrul pentru Cooperare Internațională (la aceea vreme) Al-Mashat Rania. Dintre oficialii unguri, trebuie menționați: președintele Grupului Parlamentar de Prietenie Ungaro-Egiptean, Potrivit site-ului Parlamentului ungar (parlament.hu), prima mențiune despre constituirea Grupului de Prietenie Ungaro-Egiptean a fost la data de 12.07.2010, Vejkey Imre, președintele Consiliului de Afaceri Ungaro-Egiptean (la acea vreme), Naboulsi Riad, ambasadorul Ungariei în Egipt de la acel moment, Kovacs Andras Imre, și șeful diplomației, Szijjarto Peter.

Relația bilaterală devine... „parteneriat strategic”. Ungaria – vocea Egiptului în UE

Foto: 28 februarie 2023, întâlnire oficială a premierului Orban Viktor cu Președintele El-Sisi Abdel Fattah la Cairo

Relația bilaterală a fost ridicată la nivel de parteneriat strategic la data de 28 februarie 2023, în contextul întâlnirii oficiale a premierului Orban Viktor cu El-Sisi Abdel Fattah la Cairo, prin semnarea unui document care prevede utilizarea pașnică a energiei nucleare, programul de burse „Stipendium Hungaricum” și planul de activitate pentru 2023-2025 în domeniul învățământului superior și știință.

În context, premierul ungar a apreciat eforturile Egiptului de a stopa migrația ilegală și a menționat că Europa ar trebui să fie recunoscătoare și să ofere sprijin față de acțiunile statului african în materie de securitate a frontierelor.

La rândul său, președintele egiptean a menționat că Egiptul are o voce în Uniunea Europeană prin intermediul Ungariei, care a oferit clarificări suplimentare pe marginea situației existente în Egipt și Orientul Mijlociu.

În plus, șeful diplomației ungare a semnat trei memorandumuri care vizează cooperarea în domeniile: energie nucleară (schimb de expertiză în domeniu); sport și tineret; învățământul superior și cercetarea științifică.

De asemenea, premierul și șeful diplomației ungare au fost însoțiți de o delegație formată din 25 de oameni de afaceri/ reprezentanți ai unor companii ungare.

Ulterior, la data de întâi martie 2023, șeful diplomației ungare a semnat un acord privind cooperarea în Zona Economică a Canalului Suez și începerea unor negocieri pentru achiziționarea de gaz natural lichefiat egiptean de către Ungaria. În plus, Szijjarto Peter a anunțat deschiderea, de către Eximbank Hungary, a unei linii de credit în valoare de 100 de milioane de euro.

Foto: În timpul unei vizite la nivel înalt la Cairo, ministrul maghiar al afacerilor externe și al comerțului, Péter Szijjártó, a subliniat că investițiile în centralele nucleare au loc în prezent în Egipt și Ungaria cu aceeași tehnologie și contractant

În contextul unei vizite oficiale din 6 iulie 2023 de la Cairo, șeful diplomației ungare a purtat discuții cu adjunctul ministrului pentru afaceri externe de la acea vreme, Badawi Ehab, subiectul acestora vizând activitatea ONU (misiuni de menținere a păcii, reforme ale consiliului de securitate, eforturile de descurajare a proliferării armelor nucleare), amenințări la securitatea internațională și despre perspective comune în stabilirea păcii și securității internaționale.

În marja vizitei oficiale din 19 septembrie 2023 de la Cairo a ministrului apărării naționale, Szalay-Bobrovniczky Kristof, au fost purtate discuții cu secretarul de stat pentru producție militară, Moustafa Salaeddin Mohamed, pe tema cooperării în domeniul fabricării de echipamente militare.

De asemenea, discuțiile pe această temă au vizat și o potențială cooperare în asimilarea de expertiză pentru asigurarea longevității echipamentelor, furnizarea de materii prime pentru producție, promovarea exporturilor de oțel blindat și a altor componente de uz militar.

Novak Katalin, președintele ungar la acea vreme, a efectuat prima vizită (28 – 29.11.2023) în Egipt unde s-a întâlnit cu omologul ei egiptean, El-Sisi Abdel Fattah. În context, președintele ungar a apreciat cooperarea celor două state în domeniile politic, economic, cultural și a lăudat eforturile Egiptului în contextul situației de securitate din regiune (tensiunile din Fâșia Gaza și Cisiordania) și pentru menținerea stabilității în Orientul Mijlociu.

De asemenea, în contextul aceleași vizite, oficialul ungar s-a întâlnit și cu Patriarhul Alexandriei, Aparține de Biserica Ortodoxă Coptă, Tawadros al II-lea, Papa Teodor al II-lea al Alexandriei, la Cairo, discuțiile vizând conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu și necesitatea promovării păcii. Novak Katalin a apreciat și eforturile lui Tawadros al II-lea de a promova dialogul și buna coexistență a comunităților creștine și musulmane.

Anul 2024 duce relația bilaterală și mai departe

Anul 2024 a fost și el bogat în evenimente bilaterale. În contextul vizitei oficiale (30.01 – 01.02.2024 de la Budapesta a ministrului egiptean pentru comunicații și tehnologia informațiilor, Talaat Amr, a fost semnat pe 1 februarie 2024 un acord preliminar între TELECOM EGYPT și 4IG,, companie ungară care oferă servicii în domenii precum telecomunicații și apărare (dezvoltare de sateliți, drone și soluții de combatere a dronelor), pentru extinderea unui cablu submarin de fibră optică. Este vorba despre un cablu așezat pe fundul mării între stațiile de pe uscat pentru a transporta semnale de telecomunicații prin porțiuni de ocean și mare, în Marea Mediterană, între Egipt și Albania. Contractul a fost încheiat în contextul în care Egiptul dorește introducerea a cinci noi cabluri submarine internaționale care să se lege de cele 14 existente (10 fiind aflate în gestiunea Egiptului). Cablul va fi conectat la Europa de Vest și state din zona mediteraneeană (Italia, Libia, Cipru și Grecia). Potrivit declarațiilor lui Szijjarto Peter din 17 septembrie 2024, compania ungară se afla încă în cursul unor pregătiri pentru demararea construirii legăturii de cablu optic.

Întâlnirea oficială din 20 februaroe 2024 de la Budapesta dintre atașatul militar egiptean Colonel Bebars Tamer Ali Ibrahim și adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Armate ale Ungariei, General-locotenent Kajari Ferenc, a vizat cooperarea în domeniul militar, prin participarea la exerciții militare comune, cursuri de menținere a păcii, cursuri de contracarare a dispozitivelor explozive improvizate și colaborare în industria de apărare.

În contextul vizitei oficiale din 3 martie 2024 de la Cairo a ministrului pentru cultură și inovare de la acea vreme, Csak Janos, la inaugurarea Forumului Rectorilor Egipteano-Ungari, Eveniment dedicat promovării oportunităților de cercetare și schimb de expertiză între universitățile celor două state, a fost încheiat un acord de cooperare între Universitatea din Debrecen și Universitatea Mansoura, în domeniul științelor agricole. La eveniment au mai participat și președintele Conferinței Rectorilor Ungari, Corporație publică și independentă, îndreptățită să reprezinte instituțiile de învățământ superior și să le protejeze interesele./ HRC, Hungarian Rectors Conference Borhy Laszlo, secretarul general al HRC, Dubeczi Zoltan și reprezentanți nenominalizați ai universităților: Universitatea Metropolitană din Budapesta, Universitatea din Debrecen, Universitatea din Dunaujvaros, Universitatea "Eotvos Lorand", Universitatea Ungară de Educație Fizică și Științele Sportului, Universitatea Națională pentru Servicii Publice, Universitatea din Sopron, Universitatea din Szeged, Universitatea "Szechenyi Istvan", Universitatea din Pecs și Universitatea din Obuda.

La data de 30 iunie 2024, ministrul economiei naționale, Nagy Marton, a avut o vizită oficială la Cairo, unde a purtat discuții cu ministrul comunicațiilor și tehnologiei informațiilor, Talaat Amr, pe tema cooperării în domeniul ICT (Tehnologii aferente domeniului comunicării și informațiilor). Totodată, oficialul ungar a participat și la un forum de afaceri organizat de către Agenția pentru Dezvoltare Industrială a Tehnologiei Informației/ ITIDA, discuțiile vizând proiecte egiptene de transformare digitală, sprijinirea dezvoltării digitale prin intermediul inteligenței artificiale și progresele ungare în implementarea de noi tehnologii în domenii precum cel 5G, al finanțelor, al dezvoltării de drone, și comerțului.

De asemenea, Nagy Marton a menționat că Ungaria ar putea adopta o nouă strategie pentru inteligență artificială care să favorizeze accelerarea tranziției digitale și consolidarea în continuare a competitivității întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, oficialul a făcut apel la o cooperare mai intensă și mai profundă între companiile și universitățile ungare și egiptene în domeniul inteligenței artificiale.

Foto: Cairo, 17 septembrie 2024 - Ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó a condus o delegație în discuții cu omologul său egiptean Badr Abdelatty la Cairo, în timp ce cele două părți au semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea dintre centrala nucleară Dabaa și Paks-2, care sunt ambele în construcție și construită de Rosatom, Rusia.

În marja participării pe 17 septembrie 2024 la Cairo a lui Szijjarto Peter la Forumul de Afaceri Egipteano-Ungar, a semnat alături de omologul său, Badr Abdelatty, un memorandum de înțelegere care vizează colaborarea în domeniul tehnologiei reactoarelor nucleare. Șeful diplomației ungare a anunțat, pe contul său de Facebook, că experiența dobândită în Egipt va ajuta la dezvoltarea proiectului reactoarelor nucleare Paks II (dezvoltat în parteneriat cu ROSATOM, în Ungaria).

Ajungem aici la un element cheie în această ecuație. ROSATOM, adică Rusia.

Egiptul are relații profunde cu Rusia și China. Apoi a apărut Ungaria...

La nivelul anului 2018, Egipt și Federația Rusă au semnat un parteneriat strategic, care prevede cooperarea în domeniile militar și economic. Conform „Stockholm International Peace Research Institute”, institut internațional cu sediul în Stockholm care elaborează analize și recomandări pentru conflictele armate, cheltuieli militare, comerț cu arme, dezarmare și controlul armelor, 60% din achizițiile de armament ale Egiptului în perioada 2014 – 2017 au provenit din Rusia.

Conform unui comunicat al Serviciului de Informare de Stat egiptean din 18 noiembrie 2023, statul dispune de tehnică militară rusă, printre care avioane de luptă multirol MiG-29 M2, Comandate în 2015, primite în 2017, și Su-35, elicoptere de atac Kamov/ Ka-52, elicoptere de luptă multirol Mi-24, sisteme de rachete sol-aer Buk și Tor M.

La data de 17 iulie 2024, comandatul Forțelor Aeriene egiptene, Gawad Abdel Foaad Mahmoud, a avut o întâlnire cu comandantul Forțelor Aeriene chineze, Dingqiu Chang la Beijing. Discuțiile au vizat oportunități de participare la exerciții militare comune, producția comună a unor piese militare și transferul de tehnologii avansate.

Pe parcursul vizitei, comandantul egiptean a avut întrevederi și cu adjunctul șefului Statului Major al Forțelor Aeriene chineze, directorul pentru Managementul Cooperării cu Echipamente și Tehnologie al Armatei Chineze, Unitate militară cu rolul de a coordona, supraveghea și promova dezvoltarea și achiziționarea de tehnologie militară, generalul Xueqiang Xu, directorul companiei „CHINA NATIONAL AERO-TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT CORPORATION/ CATIC”, Companie de stat din domeniul apărării, specializată în tehnologie și produse subsumate aviație

Shengyue Wu și cu directorul companiei „NORINCO”, Companie de stat specializată în construcții civile și produse militare. De asemenea, Egiptul a manifestat interes în achiziționarea unor avioane de luptă J-20, Avion jet de luptă de generație a V-a/ ultimă generație, produs în 2009

La data de 21 august 2024, marina militară chineză și cea egipteană au participat la un exercițiu comun în apropiere de portul Alexandria, Egipt. La data de 4 septembrie 2024, atât exponenți ai Federației Ruse cât și ai Chinei au participat la prima iterație a evenimentului „Egypt International Airshow”, Eveniment dedicat prezentării și promovării celor mai noi produse, servicii și tehnologii din domeniul aerospațial din sferele civil și militar, pentru a promova tehnica militară, pentru a-și consolida prezența în Orientul Mijlociu și Africa de Nord și pentru a slăbi poziția SUA în regiune ca partener de afaceri.

Au fost prezentate aeronave militare J-10, Avion jet de generația a IV-a, și Y-20, Transportor sau avion de alarmare timpurie și control (de producție chineză), elicoptere de atac Ka-52 și drone de recunoaștere Orlan-10E și Orlan-30 (de producție rusească), breakingdefense.com.

În urma evenimentului, a fost anunțat că Organizația Arabă pentru Industrializare a semnat un contract cu compania chineză ELINC, Companie de stat chineză specializată în securitate cibernetică și dezvoltarea de electronice din domeniul apărării care prevede fabricarea unor sisteme avansate de apărare.

Foto: Sub președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi, dreapta, țara și-a extins legăturile economice cu Rusia și a arătat un interes reînnoit pentru armele rusești.

Agricultura Egiptului este tot dependentă de Rusia. Egiptul este cel mai mare importator de cereale, majoritatea fiind de proveniență rusă (80%), dependența egipteană de grânele rusești fiind accentuată în contextul conflictului ruso-ucrainean.

Infrastructura devine și un teren important al Rusiei. Potrivit unui articol 23 aprlie 2024 al „HUNGARY Today”, Agenția Națională a Căilor Ferate Egiptene/ ANCFE a încheiat un contract în 2018 cu valoare de 1 miliard de euro cu Grupul TMH (TRANSMASHHOLDING, cel mai mare producător de locomotive și echipament feroviar din Federația Rusă) pentru a primi 1.350 de vagoane de pasageri, acestea urmând a fi fabricate în fabricile din Tver (Federația Rusă) și Dunakeszi (Ungaria). Fabrica din Dunakeszi a început livrarea vagoanelor în februarie 2021. La nivelul lunii septembrie 2024, ANCFE a primit 976 dintre cele 1.350 de vagoane. Licitația aferentă livrării vagoanelor către Egipt a fost câștigată inițial de către grupul Ganz, Consorțiu ungar, specializat în construcții feroviare, în 2016 și stipula furnizarea a 700 de vagoane către ANCFE și că va beneficia de sprijinul Eximbank Hungary, însă contractul nu a fost semnat, Guvernul Ungariei redirecționând sprijinul financiar către grupul TMH. Primele vagoane au fost furnizate părții egiptene în octombrie 2019.

De asemenea, este menționat că, în 2020 grupul TMH a achiziționat 50% din capitalul social al companiei feroviare ungare DUNAKESZI JARMUJAVITO KFT, prin intermediul filialei ungare TMH HUNGARY INVEST, la rândul ei deținută 50/ 50 de grupul TMH și de către compania ungară de investiții Magyar Vagon Zrt. Ulterior, în anul 2022, în contextul izbucnirii conflictului ruso-ucrainean și a sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse, filialele TMH din Ungaria, HUNGARY INVEST și TMH HUNGARY, aea de a doua filială a grupului TMH în Ungaria, au fost achiziționate de compania ungară MAGYAR VAGON ZRT și redenumite GANZ-MAVAG INVEST, respectiv GANZ-MAVAG INTERNATIONAL), iar astfel compania feroviară din Dunakeszi a revenit în totalitate în proprietate ungară.

Chestiune energetică nu putea lipsi din peisaj. Moscova și Cairo au semnat un acord pe 19 noiembrie 2015, prin care compania de stat rusă ROSATOM va construi o centrală nucleară cu patru reactoare în Dabaa. Lucrările au fost demarate în luna iulie a anului 2022, fiind estimat că primele două reactoare vor fi viabile comercial în 2028.

Concluzii

Cum am spus demonstrat deja în serialul nostru, Ungaria are deja, în Africa, o prezență consistentă și care nu se poate explica prin contacte sau relații bilaterale întâmplătoare. Este vorba despre un proiect diplomatic major, susținut consecvent de un stat, altminteri, deloc „corpolent”, dar care lovește, în relațiile internaționale, mereu peste categoria sa de greutate.

Dar asta nu e totul. Când prezența Budapestei în multe state sau contexte africane este flancată de cea a Federației Ruse sau a Republicii Chineze, lucrurile capătă altă turnură, și trebuie ridicate la alt nivel de abordare.

Cazul Egiptului este peremptoriu din acest punct de vedere. Egiptul este unul dintre cele mai importante state din regiune. Un partner esențial al SUA sau al Israelului, un actor cu o relație privilegiată cu Rusia, un stat unde China dă târcoale tot mai intens.

Prezența Budapestei în Egipt, ca de fiecare data în regiune, nu este întâmplătoare. Repetăm ce am spus deja: Ungaria în Africa, nu este doar… Ungaria!

C. Sabin este absolvent al Masterului de Studii de Securitate al Facultății de Sociologie a Universității din București.