 Ne temem de ruși. Și mai departe de vorbe, ce facem? Ne pregătim de „războiul întregului popor”? | adevarul.ro
search
Joi, 24 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 18.00

Ne temem de ruși. Și mai departe de vorbe, ce facem? Ne pregătim de „războiul întregului popor”?

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Nu e o chestiune de luat în derâdere doar în amintirea timpurilor trecute.

87 de zile de război Rusia - Ucraina Herson FOTO EPA-EFE
Foto: EPA - EFE

Pe măsură ce conflictul din Ucraina se intensifică zilnic, apare în spațiul public mesaje extrem de serioase, de acum de la nivelul șefilor de state și guverne și al NATO și UE, repetate la reuniunea adunării Generale inclusiv de Președintele României, avertismente grave și extrem de urgente privind posibilitatea ca Rusia să poată declanșa acțiuni ostile de mare amploare împotriva Occidentului, totul în cadrul actualului război hibrid.

Revine în actualitate, invocând evident noi componente și noi formule operaționale, teama foarte veche a Occidentului față de Rusia Sovietică, cea care a încolțit aproape imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, atunci când relațiile dintre fostele puteri învingătoare s-au spart pe măsură ce se clădeau cele două blocuri politico-militare adverse care aveau să se ciocnească pe toată durata Războiului Rece. 

Din păcate, dar din motive evidente, la noi s-a vorbit puțin, chiar mult prea puțin și temător ca nu cumva să supărăm pe cineva, despre rețelele paralele din Occident, coordonate de NATO, CIA și MI6 pentru coordonarea unui război de gherilă în caz de invazie a trupelor Pactului de la Varșovia. Rețeaua paramilitară s-a numit GLADIO și a fost prezentată public în octombrie 1990 de Giulio Andreotti, prim ministrul italian din acel moment și tot atunci, spre stupoare multora, s-a aflat care era amploarea excepțională a rețelelor naționale din GLADIO, dotarea lor foarte completă pentru ceea ce ar fi însemnat o rezistență armată coordonată pe termen lung  și componența acestora, acum scoase la lumină și înfățișate cu lux de amănunte, spre exemplu aici https://www.cryptomuseum.com/spy/sbo/index.htm

Imediat după șocul provocat de dezvăluirile lui Andreotti și a speranței copilărești că dispariția URSS avea să însemne o schimbare fundamentală în raporturile internaționale Parlamentul European a adoptat pe 22 noiembrie 1990 o rezoluție https://op.europa.eu/cs/publication-detail/-/publication/cb40eb27-7f5a-4c9c-b97c-6a0ec8ad367e/language-en de condamnare a a rețelelor GLADIO denumite „stay behind”.

Era condamnată foarte ferm crearea rețelelor clandestine de influență și de acțiune care ieșeau deliberat de sub orice control democratic, se cerea demararea de anchete parlamentare și judiciare pentru a vedea care puteau fi implicațiile profunde ale acestora rețele paramilitare și transformarea lor posibilă în rețele de sprijin direct pentru rețele teroriste sau afiliate unor partide politice. Dar această ultimă cerință, oricât de clar ar fi fost exprimată în textul Parlamentului European, a fost aplicată doar în Italia, Belgia sau Elveția....

În acest moment, septembrie 2026, doctrinele militare și organismele ținând de apărarea națională din Europa nu mai vor în niciun caz o întoarcere înspre epoca GLADIO, dimpotrivă, se îndreaptă din ce în ce mai tare către o reorganizare structurală în lumina noului concept de Apărare Globală  (Total Defense) care presupune mobilizarea populației, făcând să dispară frontiera tradițională între zona civilă și cea militară, pentru a putea mobiliza societatea civilă în cea mai mare măsură posibilă.

Rusia pregătește noi atacuri cu drone în Europa, vizând țări din zona Mediteranei, avertizează serviciile de informații americane

La mijlocul acestei luni septembrie 2026, NATO a publicat noile sale orientă de reziliență(Baseline Requirements for Resilience) https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2026/09/15/2026-resilience-baseline-requirements  care vizează pregătirea pentru asigurarea continuității guvernamentale esențiale (apă, energie, telecomunicații) prin accesul prioritar acordat infrastructurii și participării populației. În paralel, UE colaborează foarte activ prin aplicarea în practică a Strategiei europene pentru o Uniune a pregătirii comune.

Este urgent (oare?) să avem un ministru al apărării profesionist care să prezinte în fața Parlamentului și apoi a CSAT diversele modele discutate acum foarte intens chiar și ca parte componentă a unor platforme politice care, spre exemplu, se ciocnesc violent în Germania sau Franța? Puține speranțe.

Dar în Europa există o asemenea dezbatere, pornind de la o constatare elementară: e nevoie foarte urgentă de efective.

Soluțiile sunt însă divergente.

În Europa de nord (Finlanda, Statele Baltice și Suedia) principiul este cel de reintroducere generalizată a serviciului militar obligatoriu (ex, Lituania) și ieșirea din Convenția de la Ottawa asupra minelor. Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu în acest an, iar în Europa Occidentală, există o tendință generalizată https://www.aerospace-and-defence.com/five-trends-shaping-european-defence-2026-a-04de9343ade799f867f62e899c20f838/ de a considera că apărarea nu mai trebuie asigurată doar de armatele de profesioniști. Tocmai fiindcă războiul hibrid a dezvoltat noi forme de ducere a conflictelor, replica este organizarea rezilienței de sistem care implică specialiștii civili la toate niveluri de execuție.

Dar, dincolo de asta, ar fi trebui să fie discutată public, adică la nivelul comisiilor de specialitate ale Parlamentului României și în CSAT opțiunea, condițiile și poziția României în ceea ce privește operaționalizarea art. 42.7 din Tratatul UE: ca răspuns la atacurile cu drone suferite de infrastructurilor europene în decursul acestui an (inclusiv în România), Comisia Europeană a definitivat schema de activarea pentru clauza de asistență mutuală care include prevederi de mobilizare industrială și civilă transfrontalieră. Caz în care noi ce ne-am propus să facem, cine a lucrat la planurile de cooperare transfrontalieră, cine le-a aprobat și cu ce costuri, asta dacă sunt implicat și companii civile mobilizabile sau nu?

Poate ar fi foarte util să fie organizată o prezentare a așa-numitelor Proiecte EDPCI (Proiecte europene de apărare de interes comun), validate de ambasadorii UE la jumătatea acestei luni, E vorba despre proiecte cu om puternică încărcătură tehnologică (luptă împotriva dronelor, supraveghere și cybersecurity) care prevede integrarea accelerată a sistemelor civile inovative și a experienței ucrainene în zona apărării comune, vezi în primul rând proiectul Freya. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1516

Noi când spunem care ne sunt proiectele fundamentale în domeniul cooperării europene în domeniul securității?

Mai multe de la Cristian Unteanu

România out! În noiembrie, Turcia Azerbaidjan, Georgia și Bulgaria vor să semneze marele acord pentru „coridorul verde” de energie electrică
Opinii
Dacă vin anticipatele, care dintre partide ar putea câștiga urmând modelul cu care Die Linke a dat lovitura la Berlin?
Opinii
Dezastru electoral în Germania pentru Cancelarul Merz și partidul său, consecințe dramatice pentru PPE
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
digi24.ro
image
Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan își contrazice propriul program de guvernare: „Nu va curge lapte și miere în următorii doi ani, trebuie să le spunem oamenilor adevărul”. Cum a ajuns de la promisiuni la realitatea economică a României
gandul.ro
image
SCENARIU. Cine ar putea rupe disciplina de vot din AUR la Guvernul Mureșan.
mediafax.ro
image
Gigi Becali: "El este noul antrenor al FCSB!" Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial cu un clip emoționant. Update exclusiv - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Din însorita Grecie, Sorin Oprescu contestă din nou condamnarea: invocă prescripţia pentru două infracţiuni
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
A murit creatorul „celei mai bune generații din istoria handbalului românesc feminin” » Steluța Luca, emoționată: „Mai mult decât un superantrenor”
gsp.ro
image
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr
digisport.ro
image
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Locul în care viticultorii își aruncă recolta pe jos. Munca de generații se duce pe apa sâmbetei
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită mașina lui Vlad, suspectul în cazul Valentinei. Bărbatul este dat în urmărire
cancan.ro
image
Care pensionari sunt scutiți de la plata CASS deși au pensie peste 3.000 lei? Ce condiții trebuie îndeplinite?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Salariile șefilor de la stat, făcute publice. Sumele uriaşe încasate lunar de aceşti angajaţi, unele depasesc100.000 de lei
playtech.ro
image
Nuțu Cămătaru, părinte model: fiul său de 9 ani a marcat un gol spectaculos împotriva Academiei Hagi
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
Cristi Chivu i-a lăsat "mască" pe italieni, apoi și-a luat soția și a plecat din Peninsulă
digisport.ro
image
Președintele Nicușor Dan, nemulțumit de imaginile din online în care își sărută partenera: „O să avem o discuție”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV Nicuşor Dan, anunţ după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Criza gazelor și carburanților. Avertisment înainte de iarnă
mediaflux.ro
image
Ce reprezintă statuia „Copilul Arenei” de pe arena din Stockholm unde Hagi va debuta în Liga Națiunilor
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Oana Lis, mărturisiri dureroase despre viața alături de Viorel Lis: „Cu un ochi râd, cu unul plâng!” Cât îi costă tratamentul fostului edil
click.ro
image
Președintele Nicușor Dan, nemulțumit de imaginile din online în care își sărută partenera: „O să avem o discuție”
click.ro
image
Mesajul sfâșietor al surorii Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză: „Nu am știut niciodată cum e viața fără ea”
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Recunoști adolescenta din imagine? Astăzi are o carieră de succes și este adorată de români
image
Oana Lis, mărturisiri dureroase despre viața alături de Viorel Lis: „Cu un ochi râd, cu unul plâng!” Cât îi costă tratamentul fostului edil

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura