Mica Spartă a Golfului

Emiratele Arabe Unite, între descurajarea militară și arma economică, în al doilea act al războiului americano-iranian.

Există o anumită ironie geopolitică în faptul că statul care, până acum un deceniu, era descris în rapoartele occidentale drept un simplu hub comercial și o vitrină arhitecturală a golfului, a ajuns astăzi să fie evocat de ofițeri americani de rang înalt sub porecla „Sparta cea mică”.

Decizia Abu Dhabi-ului de a suspenda, marți, 19 august 2026, toate tranzacțiile comerciale și financiare cu Iranul — la câteva ore după ce Ministerul Apărării emiratez a raportat lansarea a două rachete balistice iraniene către apele sale teritoriale — nu este un gest izolat de indignare diplomatică. Este cea mai recentă mutare într-o partidă de șah pe care Emiratele o joacă, simultan, pe tabla militară și pe cea financiară, de la începutul războiului americano-israelian cu Iranul, declanșat la sfârșitul lunii februarie 2026.

De la federație vulnerabilă la actor de descurajare

Federația celor șapte emirate, constituită în 1971 sub umbrela unei Marii Britanii aflate în plină retragere „est de Suez”, a fost multă vreme privită drept partea fragilă a ecuației golfului — un teritoriu bogat, slab populat, situat la câțiva zeci de kilometri de coasta iraniană și lipsit de adâncimea strategică necesară unei apărări convenționale. Litigiul teritorial nerezolvat cu Teheranul asupra insulelor Abu Musa și Tunburile Mare și Mică, ocupate de forțele șahului în 1971 chiar în ajunul independenței emiratelor, a rămas o rană deschisă a relației bilaterale și explică, parțial, promptitudinea cu care Abu Dhabi-ul interpretează orice incident maritim drept confirmare a intențiilor ostile ale vecinului persan.

Transformarea acestei vulnerabilități inițiale într-o postură de descurajare credibilă s-a produs în etape. Participarea la coaliția condusă de Statele Unite din 1991 a marcat intrarea Emiratelor în arhitectura de securitate americană din regiune; găzduirea, ulterior, a bazei aeriene Al Dhafra — unde staționează în prezent mii de militari americani și unde piloții emiratezi se antrenează de peste un deceniu alături de omologii lor din SUA — a consolidat o interoperabilitate rar întâlnită printre statele arabe ale Golfului. Intervențiile din Yemen, Libia, Somalia și Cornul Africii, desfășurate de la mijlocul anilor 2010, au oferit forțelor emirateze o experiență expediționară pe care majoritatea armatelor din regiune, inclusiv cea saudită, nu o pot revendica. Acest palmares — șase operațiuni de coaliție alături de Washington din 1991 încoace, unică pentru un stat arab — este sursa poreclei atribuite armatei emirateze de oficiali militari americani.

Anatomia unei armate mici, dar dense tehnologic

Cu aproximativ 65.000 de militari activi — dintre care circa 45.000 în armata de uscat — forțele armate ale Emiratelor rămân, ca dimensiune brută, modeste. Ceea ce le distinge este densitatea investiției pe cap de soldat. Bugetul de apărare, situat în jurul a 22 de miliarde de dolari anual și structurat în jurul programului „Scutul Națiunii”, a finanțat o arhitectură de apărare aeriană pe mai multe niveluri — sisteme THAAD și Patriot PAC-3 americane, Barak-8 israelian, MICA VL și Crotale NG franceze — completată de o flotă de vânătoare compusă din F-16E/F Block 60 „Desert Falcon”, Mirage 2000-9 și, mai recent, comenzi de Rafale. Coloana vertebrală a forței terestre rămâne tancul francez Leclerc, peste 350 de exemplare, alături de sisteme americane de artilerie cu rază lungă precum HIMARS. La acestea se adaugă o industrie națională de apărare — grupul EDGE — care exportă deja vehicule tactice și armament ușor către piețe din Orientul Mijlociu, Africa și Europa de Est, semn al ambiției emirateze de a nu mai fi doar cumpărător, ci și furnizor în lanțul de aprovizionare militar regional.

Testul acestei arhitecture a venit odată cu deschiderea, la sfârșitul lunii februarie 2026, a ostilităților directe dintre Statele Unite, Israel și Iran. Emiratele au devenit, contrar așteptărilor inițiale ale analiștilor — care anticipau represalii iraniene concentrate asupra bazelor americane — una dintre țintele principale ale saturației balistice iraniene: peste 700 de rachete balistice, de croazieră și drone-sinucigașe au fost lansate asupra teritoriului emiratez doar în primele două zile ale războiului, un volum superior celui îndreptat către Israel însuși. Rata de interceptare raportată de Ministerul Apărării emiratez — 95% pentru rachete, 94% pentru drone, comparabilă cu performanța sistemului israelian Iron Dome — a confirmat, empiric, maturitatea tehnologică a arhitecturii descrise mai sus. Doar trei vieți s-au pierdut pe teritoriul emiratez, un bilanț care contrastează puternic cu volumul de foc îndreptat împotriva țării.

De la apărare pasivă la descurajare activă

Ceea ce a schimbat, însă, în mod fundamental percepția asupra rolului militar emiratez nu a fost capacitatea defensivă, ci trecerea — documentată de Wall Street Journal la sfârșitul lunii mai 2026 — la operațiuni ofensive de precizie asupra teritoriului iranian. Forțele aeriene și de drone emirateze ar fi executat, potrivit acelui raport, zeci de lovituri asupra unor obiective militare, petroliere și petrochimice iraniene sensibile — insula Qeshm, Abu Musa, Bandar Abbas, rafinăria Lavan, complexul petrochimic Isfahan — perturbând semnificativ logistica și capacitatea de rachete a Teheranului și expunând vulnerabilități în arhitectura defensivă iraniană.

Semnificația acestei evoluții depășește simpla contabilitate militară: Emiratele nu s-au mai mulțumit cu rolul de scut pasiv al infrastructurii energetice occidentale din Golf, ci au asumat, pentru prima dată în istoria lor postindependență, rolul unui actor capabil să proiecteze forță letală dincolo de propriile frontiere, împotriva unui stat vecin de rang regional. Reacția, notată de aceeași sursă, a fost un amestec de admirație și disconfort în rândul altor puteri din regiune, care nu se așteptau ca „mica Spartă” să devină, atât de repede, un actor decisiv în echilibrul de putere al Golfului.

Arma economică: Dubai-ul, nodul care se poate strânge

Decizia din 19 august de a suspenda tranzacțiile comerciale și financiare cu Iranul trebuie citită în continuarea, nu în contradicție cu, această traiectorie militară. Emiratele reprezintă, de multă vreme, principala poartă comercială a Iranului către lumea exterioară — cu bunuri în valoare de aproximativ 21 de miliarde de dolari importate din Iran în 2024, aproape 30% din totalul importurilor iraniene, potrivit Organizației Mondiale a Comerțului.

Dubai-ul, în particular, funcționează de decenii drept placă turnantă pentru fluxurile financiare legate de Garda Revoluționară Iraniană (IRGC), o realitate pe care fostul ambasador american în Oman, Marc Sievers, o folosea pentru a explica de ce alinierea emirateză la strategia americană de asfixiere economică a Iranului „are sens”: o parte considerabilă a banilor Gărzii Revoluționare tranzitează exact prin acest hub. Anunțul de marți, survenit la scurt timp după o convorbire telefonică între președintele Trump și șeicul Mohamed bin Zayed al-Nahyan și după un dialog paralel între secretarul de stat Marco Rubio și consilierul pentru securitate națională emiratez, Tahnoon bin Zayed, poartă toate semnele unei coordonări prealabile cu Washingtonul — o extensie economică, deliberat sincronizată, a presiunii militare pe care Statele Unite o exercită deja prin blocada navală din Strâmtoarea Hormuz și prin amenințările secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, privind „măsuri de izolare economică fără precedent”.

Analiștii din regiune citați în presa occidentală descriu acest moment drept revenirea la o stare de „zero tranzacții”, după luni în care relația economică emirateso-iraniană părea să se fi normalizat treptat sub eticheta discretă a „geo-conectivității” — o formulă prin care Abu Dhabi-ul își permitea deschideri comerciale punctuale cu Teheranul, în paralel cu diferendele politice și militare deschise. Analogia autostrăzii economice mondiale, folosită de un director de centru de cercetare din Dubai pentru a justifica decizia — o cale pe care oricine o folosește trebuie să respecte regulile circulației — surprinde exact logica pe care Emiratele au aplicat-o consecvent față de Iran de la începutul acestui deceniu: toleranță comercială condiționată, revocabilă instantaneu la primul semnal de amenințare militară directă. Semnificativ este că negarea iraniană a atacului — Teheranul a respins marți,18 august, acuzațiile, invocând eroziunea „eforturilor de consolidare a încrederii” regionale — nu a produs niciun efect asupra deciziei emirateze, semn că, în calculul strategic de la Abu Dhabi, prezumția de vinovăție iraniană a devenit regula, nu excepția.

O alianță cu Washingtonul care nu exclude hedging-ul

Ar fi, totuși, o simplificare să citim postura emirateză drept aliniere necondiționată la Washington. Relația de apărare americano-emirateză, consolidată după normalizarea cu Israelul prin Acordurile Abraham din 2020, a rămas marcată de fricțiuni recurente — cel mai vizibil în saga vânzării de avioane F-35, promisă drept recompensă strategică pentru normalizare, dar suspendată repetat de administrațiile succesive americane din motive legate de superioritatea calitativă a Israelului și de temerile privind prezența tehnologiei chineze Huawei în infrastructura emirateză.

Frustrarea acumulată de Abu Dhabi față de această ezitare americană a împins, la un moment dat, oficiali de apărare emiratezi să exploreze la Beijing posibilitatea achiziției de avioane furtive chinezești, o mișcare pe care observatorii occidentali au interpretat-o drept semnal clar că loialitatea emirateză față de arhitectura de securitate americană rămâne, în ultimă instanță, tranzacțională și condiționată de livrarea de capabilități reale, nu doar de garanții politice. Războiul din 2026 a resetat, temporar, această tensiune — nevoia acută de sprijin american în fața saturației balistice iraniene a subordonat, pentru moment, disputele privind transferurile tehnologice — dar arhitectura de fond a relației, una de dependență asimetrică negociată constant, rămâne neschimbată.

O lecție pentru flancul estic/frontul estic

Pentru un observator din Europa de Est, cazul emiratez oferă mai mult decât o notă exotică despre un teatru îndepărtat. El ilustrează, cu o claritate rar întâlnită, felul în care un stat de dimensiuni militare modeste poate transforma investiția tehnologică concentrată — apărare antiaerienă stratificată, interoperabilitate cu un aliat major, industrie națională de apărare incipientă — într-o descurajare credibilă împotriva unui vecin dispus la saturație balistică. Paralela cu poziția României pe flancul estic al NATO, expusă la un adversar care a demonstrat deja, în Ucraina, aceeași logică a saturației cu rachete și drone ieftine împotriva unor apărări antiaeriene scumpe, nu are nevoie de multă explicitare.

La fel ca Emiratele față de Strâmtoarea Hormuz, România are un interes direct, geografic dictat, în securizarea unui coridor energetic și comercial propriu — cel al Mării Negre — și se confruntă cu aceeași întrebare pe care Abu Dhabi-ul a fost nevoit să o rezolve empiric în ultimele șase luni: câtă independență operațională își poate permite un stat mic în raport cu un aliat mare ale cărui promisiuni tehnologice rămân, structural, condiționate de calcule geopolitice care nu îi aparțin. Lecția emirateză — că descurajarea credibilă se construiește prin combinarea densă a hardware-ului occidental cu o industrie națională proprie, oricât de incipientă, și că instrumentele economice pot fi mobilizate la fel de rapid ca cele militare atunci când miza este supraviețuirea unui model de stat — merită reținută dincolo de particularitățile Golfului Persic. Recomndarea mea, de simplu cetațean, către politicieni este sa reducă TVA la benzina și motorină pentru că războiul va continua încă ceva timp, poate chiar un an. Lăsați domnilor improvizațiile!