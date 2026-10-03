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Camp David/SUA, din nou: consiliul de război fără comunicat

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Echipa de securitate națională a administrației Trump s-a reunit discret,  între amenințările adresate Iranului și cererile saudite de intervenție împotriva houthilor, să decidă ce soluții va adopta.

Camp David și portavionul la apus png
Foto: ChatGPT

O reuniune despre care Casa Albă tace

Vineri, 2 octombrie, principalii responsabili de securitate națională ai administrației Trump s-au întâlnit la Camp David pentru a discuta următorii pași în războiul cu Iranul și în conflictul din Yemen. Casa Albă a refuzat să comenteze. Informația a fost publicată de Axios în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe baza declarațiilor a trei oficiali americani.

Reuniunea a fost condusă de vicepreședintele JD Vance. Au participat secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, emisarul Steve Witkoff, directorul CIA John Ratcliffe și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

Întâlnirea atrage atenția și prin precedentul amintit de Axios: o reuniune asemănătoare a avut loc la Camp David în iunie 2025, cu câteva zile înaintea atacului israelian asupra Iranului. Asta nu înseamnă că urmează automat o nouă ofensivă. Arată însă că administrația a ales un cadru retras pentru discuții sensibile, departe de agitația Casei Albe.

Prezența lui Trump trebuie clarificată. The Jerusalem Post a scris că președintele ar fi participat, dar relatarea originală Axios nu spune acest lucru. Potrivit acesteia, în timpul întâlnirii Trump răspundea întrebărilor jurnaliștilor, iar seara participa la un miting electoral în Mobile, Alabama. Din informațiile prezentate nu rezultă, așadar, că președintele s-a aflat la Camp David.

Între discuții și decizii

Unul dintre oficialii citați de Axios a spus că unele lucruri au fost „decise sau cel puțin discutate în profunzime”. Formularea lasă deschisă tocmai întrebarea esențială: ce a hotărât Washingtonul?

La momentul redactării, nu exista o confirmare publică privind reluarea unor operațiuni americane majore împotriva Iranului sau participarea directă la ofensiva pregătită de Arabia Saudită și de forțele guvernamentale yemenite. Declarațiile unor surse anonime despre decizii nu țin locul unui ordin de atac.

Mesajele lui Trump sporesc însă presiunea. Joi, 1 octombrie, președintele declarase că trebuie să aleagă: fie Iranul semnează un acord, fie nu va mai exista. Vineri, întrebat ce urmează, a răspuns că dezvăluirea planurilor sale ar constitui o știre majoră. A adăugat că lucrurile merg bine pentru Statele Unite și prost pentru Iran.

Seara, la Mobile, a revenit la promisiunea că războiul se va încheia foarte curând, probabil imediat după alegerile de la jumătatea mandatului. Tot acolo, potrivit Iran International, a recunoscut moartea a 18 militari americani în cele peste șase luni de conflict.

Promisiunea unui final apropiat a fost repetată frecvent. Newsweek numărase, până în septembrie, cel puțin 23 de ocazii în care Trump descrisese războiul început la 28 februarie drept scurt, aproape încheiat sau deja câștigat. Estimarea inițială fusese de patru-cinci săptămâni.

Mai relevant este ce ar fi spus președintele în discuțiile cu echipa sa. The Wall Street Journal relata la 26 septembrie că Trump respinsese oferta condiționată a Teheranului privind redeschiderea strâmtorii Hormuz și considera probabilă o nouă campanie de bombardamente după alegerile din 3 noiembrie. Președintele a confirmat ulterior respingerea propunerii iraniene, care cerea oprirea atacurilor, ridicarea blocadei navale și a presiunii economice, precum și deblocarea activelor înghețate.

Fortune descria, la 30 septembrie, un conflict prins într-un cerc de negocieri eșuate și escaladări limitate. Analiștii din sectorul energetic consultați de publicație apreciau că administrația ar prefera să păstreze situația actuală până la alegeri, după care o nouă intervenție ar deveni mai ușor de susținut politic. Teheranul, în schimb, ar putea spera că o victorie democrată în Congres îi va îmbunătăți poziția de negociere. În această lectură, un acord de pace rămânea puțin probabil în următoarele șase luni.

Patriot, portavioane și alegeri

Dincolo de declarații, Washingtonul își întărește dispozitivul militar din regiune. În ajunul reuniunii, Axios relata că două baterii Patriot suplimentare fuseseră trimise pentru protejarea unor instalații petroliere saudite și a unei instalații de gaze din Qatar.

Potrivit publicației, în august Trump analizase un atac de amploare care ar fi inclus infrastructura energetică iraniană. Liderii saudiți și qatarezi l-ar fi convins să renunțe, temându-se că Iranul le va lovi, la rândul său, câmpurile petroliere și terminalele. Oficialii americani citați spun că aceste intervenții au contribuit la alegerea presiunii economice.

Protecția oferită acum poate avea și un rol în pregătirea unor operațiuni viitoare. Accesul la spațiul aerian saudit ar conta într-o nouă campanie, iar Riadul ar avea motive să ceară garanții pentru propriile instalații. Bateriile Patriot pot ajuta Washingtonul să obțină acest acord, fără ca desfășurarea lor să dovedească, singură, existența unui plan de atac aprobat.

În paralel, potrivit relatărilor citate, USS Theodore Roosevelt a plecat din San Diego la sfârșitul lui septembrie și ar putea ajunge în Orientul Mijlociu la jumătatea lui noiembrie. Acolo s-ar putea alătura portavioanelor USS George H.W. Bush și USS George Washington. Grupul amfibiu Makin Island, cu militari din Unitatea Expediționară 13 a pușcașilor marini, ar urma să ajungă până la sfârșitul aceleiași luni.

Calendarul merită urmărit: alegerile americane au loc la 3 noiembrie, iar întăririle ar sosi în săptămânile următoare. Suprapunerea nu dovedește că Trump a decis să atace. Arată însă că ar putea avea atunci mai multe forțe disponibile. Rămâne neclar dacă Roosevelt va înlocui un portavion deja prezent sau va suplimenta dispozitivul.

Yemenul: sprijin american, fără lovituri directe

Al doilea dosar discutat la Camp David este Yemenul. Potrivit Axios, Arabia Saudită și forțele guvernului yemenit pregătesc o contraofensivă pentru a-i îndepărta pe houthi din zona de coastă din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb, după cucerirea portului Mokha în septembrie.

Planul ar combina trupe guvernamentale yemenite cu sprijin aerian saudit și ar fi primit aprobarea conducerii de la Riad. Aprobarea politică nu confirmă însă că ordinul de începere a fost dat sau că operațiunea a pornit. Joi, ministrul saudit al apărării, prințul Khalid bin Salman, l-a informat pe Pete Hegseth și a cerut din nou lovituri americane.

Washingtonul a refuzat intervenția directă „pentru moment”. Este, potrivit relatărilor, a doua respingere a unei solicitări saudite în câteva săptămâni. În septembrie, Trump ar fi fost aproape să ordone atacuri la insistențele lui Mohammed bin Salman, dar a renunțat.

CENTCOM ar avea rezerve față de deschiderea acestui front, considerând că ar consuma resurse necesare împotriva Iranului. Și Trump ar înclina spre neimplicare, deși oficialii citați nu exclud o schimbare de poziție dacă ofensiva saudită se blochează.

Refuzul de a bombarda nu înseamnă însă absența sprijinului american. Statele Unite furnizează informații și date pentru identificarea țintelor. Un oficial a declarat că, în ultimele două săptămâni, armata americană le-a transmis saudiților peste 200 de ținte houthi, contribuind la intensificarea loviturilor.

Washingtonul păstrează astfel o distanță față de lupta directă, dar participă la pregătirea ei. Diferența contează politic și militar: americanii ajută la alegerea țintelor, în timp ce saudiții execută atacurile.

De ce contează pentru România

Pentru București, una dintre cele mai importante informații privește resursele de apărare antiaeriană. Axios notează că bateriile Patriot și interceptorii lor sunt foarte solicitate de la începutul războiului cu Iranul. Armata americană ar fi transferat sisteme și muniție din alte comandamente spre Orientul Mijlociu, provocând îngrijorări privind capacitatea de reacție în celelalte regiuni.

România are un interes direct în această problemă. Apărarea sa antiaeriană se bazează în bună măsură pe Patriot, iar donarea unui sistem către Ucraina a făcut și mai importantă completarea capacităților și a stocurilor. Cererea din Golf poate spori presiunea asupra producției și disponibilității interceptorilor, deși relatările citate nu indică retragerea unor sisteme din România.

Reuniunea de la Camp David arată cum își ordonează Washingtonul prioritățile. Protejarea infrastructurii energetice a aliaților din Golf poate facilita operațiuni împotriva Iranului, Yemenul rămâne un front secundar, iar resursele sunt concentrate acolo unde administrația vede nevoia cea mai urgentă.

Pentru flancul estic al NATO, întrebarea practică este ce forțe și ce muniții rămân disponibile dacă se agravează simultan două crize. Angajamentele politice au nevoie de mijloace militare care să le susțină. Iar calendarul electoral american poate influența momentul deciziilor, chiar dacă amenințările nu așteaptă încheierea votului.

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