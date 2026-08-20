Germania: O familie de români a rămas fără adăpost social

O familie de români revine la Berlin după o vacanță de zece zile în România și solicită, în zadar, cazare într-un adăpost gratuit pentru persoanele fără locuință. Costurile lunare sunt estimate la 5.000 de euro.

Potrivit cotidianului "Bild", familia de români era deja cazată într-un adăpost social din districtul Friedrichshain-Kreuzberg, ale cărui costuri, de aproximativ 180 de euro pe zi, erau acoperite de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Mai mult, românilor li s-ar fi comunicat, înainte de vacanță, că reîntoarcerea la "Haus Kopernikus" nu le va fi garantată după o absență îndelungată.





Prin urmare, consilierul pentru afaceri sociale din districtul Neukölln, creștin-democratul Hannes Rehfeldt , a respins cererea românilor pentru un adăpost gratuit destinat persoanelor fără posibilități.

Familia de români a contestat în instanță decizia. În cadrul unei proceduri de urgență, Tribunalul Administrativ din Berlin a stabilit însă că "lipsește caracterul involuntar necesar al situației de lipsă de adăpost invocate". Cu alte cuvinte, românii ar fi putut evita să rămână fără adăpost. Familia poate face recurs la instanța superioară.

"Ideea este că noi găzduim oameni care se confruntă cu pericolul de a ajunge în stradă. Însă atunci când acest pericol este creat de ei înșiși și, mai ales, când oamenii îl pot chiar remedia, nu mai este nevoie de sprijinul statului. Familia respectivă se poate descurca singură", a declarat Rehfeld la WELT TV.

Familia nu a ajuns involuntar în situația de a rămâne fără adăpost, a explicat politicianul conservator. Potrivit lui, decizia judecătorilor este una de referință. Dacă până acum s-a considerat că simpla mențiune a întoarcerii în țara de origine nu era suficientă pentru a refuza acordarea unui loc de cazare, actuala decizie a instanței reprezintă o schimbare de perspectivă. "Vom utiliza această ocazie pentru a reexamina și alte cazuri", a mai spus Rehfeld.

Probleme legate de consumul de alcool și tutun în camere

Pe de altă parte, familia de români nu s-ar afla pentru prima dată în conflict cu administrația locală. Potrivit conducerii centrului de cazare, familia de români primise în trecut un avertisment după ce ar fi consumat alcool și tutun în camere și ar fi primit în vizită persoane din afara centrului, lucruri interzise de regulamentul intern.

De menţionat că, pe lângă cazare, familia primea și alte prestații sociale. Potrivit publicației "Bild", agenția responsabilă cu ocuparea forței de muncă stabilise nevoile lunare ale familiei la circa 1.700 de euro. După deducerea alocației pentru copii, familia primea, prin urmare, 1.012 euro pe lună. Pentru cazare se adăugau costuri suplimentare de aproximativ 45 de euro per persoană pe zi. Suma lunară totală se ridica la aproximativ 5.400 de euro.

Vlad Drăghicescu - DW