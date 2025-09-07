Festivalul Enescu în cele mai frumoase fotografii (II)

Sunteți gata? Continuăm periplul fotografic – fotografic și sonor deopotrivă – prin ediția cu numărul XXVII a Festivalului Internațional George Enescu.

Instantaneele ne poartă aici, acolo, prin săli mai noi, mai vechi, istorice de-a dreptul, printre solişti, instrumentişti, dirijori, dansatori, spectatori, printre emoţii de toate felurile şi de toate culorile.

Prima oprire: Ateneul Român, cu a sa impresionantă Sală Mare, cea mai frumoasă dintre sălile de concerte din ţară şi, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase ale lumii.

Stau chezăşie privirile uimite, încântate ale muzicienilor care îi calcă pentru întâia dată pragul – şi apoi revin, cu aceeaşi bucurie.