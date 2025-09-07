search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Festivalul Enescu în cele mai frumoase fotografii (II)

Festivalul George Enescu
Publicat:

Sunteți gata? Continuăm periplul fotografic – fotografic și sonor deopotrivă – prin ediția cu numărul XXVII a Festivalului Internațional George Enescu.

Instantaneele ne poartă aici, acolo, prin săli mai noi, mai vechi, istorice de-a dreptul, printre solişti, instrumentişti, dirijori, dansatori, spectatori, printre emoţii de toate felurile şi de toate culorile.  

Prima oprire: Ateneul Român, cu a sa impresionantă Sală Mare, cea mai frumoasă dintre sălile de concerte din ţară şi, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase ale lumii.

Stau chezăşie privirile uimite, încântate ale muzicienilor care îi calcă pentru întâia dată pragul – şi apoi revin, cu aceeaşi bucurie.

Corul Radio din Letonia, la Ateneul Român. Minunată sală, minunată fotografie de Cătălina Filip
Corul Radio din Letonia, la Ateneul Român. Minunată sală, minunată fotografie de Cătălina Filip
Violonista Corina Belcea, într-o fotografie care cântă, la Ateneul Român. Foto: Petrică Tănase
Violonista Corina Belcea, într-o fotografie care cântă, la Ateneul Român. Foto: Petrică Tănase
Recitalul susţinut la Ateneu de Cartetul Belcea şi Cvartetul Leonkoro. Foto: Petrică Tănase
Recitalul susţinut la Ateneu de Cartetul Belcea şi Cvartetul Leonkoro. Foto: Petrică Tănase
Cromatică (şi muzică) desăvârşită: Cvatertul Belcea la Ateneul Român. Foto: Petrică Tănase
Cromatică (şi muzică) desăvârşită: Cvatertul Belcea la Ateneul Român. Foto: Petrică Tănase
Dirijorul-vrăjitor Santtu-Matias Rouvali, cu zâmbet bucuros, poznaş. Foto: Petrică Tănase
Dirijorul-vrăjitor Santtu-Matias Rouvali, cu zâmbet bucuros, poznaş. Foto: Petrică Tănase
Orchestra Philarmonia şi dirijorul Rouvali, un val sonor care cuprinde sala. Foto: Petrică Tănase
Orchestra Philarmonia şi dirijorul Rouvali, un val sonor care cuprinde sala. Foto: Petrică Tănase
Bucurie complice: violoncelistul Andrei Ioniţă, fotografiat de Petrică Tănase
Bucurie complice: violoncelistul Andrei Ioniţă, fotografiat de Petrică Tănase
Viitor meloman cucerit de Janoska Ensemble în Club Control. Foto: Ştefania Burcea
Viitor meloman cucerit de Janoska Ensemble în Club Control. Foto: Ştefania Burcea
Ateneul cinematografic. Instantaneu magic de Cătălina Filip
Ateneul cinematografic. Instantaneu magic de Cătălina Filip
Dirijorul Sigvards Kļava şi sunetul care capătă formă, corp. Foto: Cătălina Filip
Dirijorul Sigvards Kļava şi sunetul care capătă formă, corp. Foto: Cătălina Filip
Îi auziţi? Corul Radio din Letonia, fotografiat de Cătălina Filip
Îi auziţi? Corul Radio din Letonia, fotografiat de Cătălina Filip
Recitalul susţinut de corul leton într-o fotografie? Aceasta, de Cătălina Filip
Recitalul susţinut de corul leton într-o fotografie? Aceasta, de Cătălina Filip
Complicitate: dirijorul Santtu-Matias Rouvali şi Alexandra Dariescu. Foto: Andrada Pavel
Complicitate: dirijorul Santtu-Matias Rouvali şi Alexandra Dariescu. Foto: Andrada Pavel
O fotografie ca un ochi de apă şi Fantezia pentru pian a lui Enescu. Foto: Andrada Pavel
O fotografie ca un ochi de apă şi Fantezia pentru pian a lui Enescu. Foto: Andrada Pavel
Alexandra Dariescu a noastră, bucăţică ruptă din soarele Festivalului. Foto: Andrada Pavel
Alexandra Dariescu a noastră, bucăţică ruptă din soarele Festivalului. Foto: Andrada Pavel
Onirius, visul-dans al lui Gigi Căciuleanu, pus în scenă la MINA. Foto: Ciprian Zincă
Onirius, visul-dans al lui Gigi Căciuleanu, pus în scenă la MINA. Foto: Ciprian Zincă
Zbor, oglindă, inimă. Fotografie de Ciprian Zincă, la spectacolul Onirius
Zbor, oglindă, inimă. Fotografie de Ciprian Zincă, la spectacolul Onirius
Cristian Mandeal dirijează Orchestra „Transilvania” în sala magică. Foto: Anca Arambaşa
Cristian Mandeal dirijează Orchestra „Transilvania” în sala magică. Foto: Anca Arambaşa
Sfârşit de vară, lumină care curge, Ateneul Român. Foto: Anca Arambaşa
Sfârşit de vară, lumină care curge, Ateneul Român. Foto: Anca Arambaşa
Fotografie-inimă: Cristian Mandeal la finalul Missa solemnis de Beethoven. Foto: Andrada Pavel
Fotografie-inimă: Cristian Mandeal la finalul Missa solemnis de Beethoven. Foto: Andrada Pavel
