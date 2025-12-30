search
România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova

0
0
Publicat:

Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii A8 intră în licitație, potrivit unui anunț al secretarului de stat de la Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.

Autostrada Unirii A8 Tg Neamț-Iași-Ungheni FOTO: CNIR
Autostrada Unirii A8 Tg Neamț-Iași-Ungheni FOTO: CNIR

  “Finalul acestui an ne aduce o veste excelentă pentru Autostrada Unirii A8. Compania Națională de Investiții Rutiere a lansat astăzi licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 Târgu Neamț – Iași – Ungheni, ultimii 15,5 kilometri ai autostrăzii, la granița cu Republica Moldova. Întregul proiect A8 de la Moțca la Ungheni va fi finanțat prin Programul SAFE – Security Action for Europe”a scris pe Facebook Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Potrivit secretarului de stat, tronsonul 4 al A8 se desfășoară între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni (punct vamal cu Republica Moldova). Va avea un cost estimat de 4,7 miliarde lei și o durată totală de realizare de 46 de luni, mai exact 10 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

România va construi, cu fonduri europene, primii kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova, a mai precizat secretarul de stat: “În cadrul aceluiași contract, constructorul va realiza și primii 5 km din Autostrada Ungheni – Chișinău, între Podul peste Prut și centura municipiului Ungheni – un nou pas concret în unirea tuturor românilor în Uniunea Europeană”.

CNIR va acorda punctaj suplimentar ofertanților care își asumă realizarea, în maximum 18 luni, a segmentului de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut.

Detalii despre Tronsonul 4 din A7 Târgu Neamț – Iași – Ungheni

Va avea 14 poduri și pasaje; 2 tunele (cel mai lung, de aproximativ 1.700 m); 2 noduri rutiere: nod de perspectivă pentru legătura cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași; nodul rutier Golăiești. 

Anunțul de licitație va deveni vizibil în SEAP în următoarele zile, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

“Autostrada Unirii nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică care se înfăptuiește pe zi ce trece și care va uni prin viteză, siguranță și modernizare întreaga Moldovă cu Transilvania și restul Europei”, a mai spus Horațiu Cosma.

