Ce pensie are Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal. „Am muncit 43 de ani”

Mircea Sandu (73 de ani), fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a dezvăluit valoarea pensiei lunare pe care o încasează.

Mircea Sandu, fostul președinte al FRF

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, care a condus acest for timp de 24 de ani, a dezvăluit ce pensie are după ce a contribuit cu sume mari la sistem.

 „Nașul”, cum mai este denumit, care a jucat fotbal timp de 15 ani la Sportul Studențesc și a prins 16 meciuri pentru naționala României, a declarat că are o pensie de 2.000 de euro pe lună. 

„Am pensie, cum să nu am? Am muncit 43 de ani. Am aproximativ 2.000 de euro. Știți cât am plătit eu asigurările și pensiile? Aproape 350.000 de euro. Și mi-am pus în gând să îmi recuperez banii primindu-i înapoi până la 90 de ani. În afara faptului că am susținut statul român financiar, i-am mai dat și imagine.

Atât eu, cât și ceilalți mari sportivi, chiar dacă eu nu am fost mare. Dar sunt acolo și eu. Mai ales ce am făcut la UEFA pentru România. Am oferit și acum am dreptul să-i recuperez. Nu e o pensie mare. Noi, ca stat, am vândut toată industria, unde sunt banii ăia?”, a declarat Mircea Sandu, într-un interviu pentru GSP.

Mircea Sandu locuiește toamna și iarna în Franța, unde se află și fiica sa, iar în anotimpul călduros revine în România

„Eu stau cu soția mea în Franța, dar separat de fata noastră. Ea stă cu copiii ei. Locuim la Beausoleil, un loc cu o climă blândă pentru noi, cei de peste 70 de ani”, a mai spus Mircea Sandu.

Diagnosticat începând din 2009 cu mai multe forme de cancer., Mircea Sandu a depășit de fiecare dată momentele grele.

