Povestea primului prizonier de război din Iran. Cum a ajuns să lupte în Ucraina de partea Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:

Un interviu publicat recent de portalul ucraineaan United24 Media a provocat unde de șoc în cercurile diplomatice internaționale, acesta avându-l în prim-plan pe Arash Darbendi, un cetățean iranian în vârstă de 34 de ani, care a fost capturat de Forțele Armate ale Ucrainei în timp ce lupta alături de armata rusă împotriva Ucrainei, relatează Kyiv Post.

image

De la fotograf la soldat de infanterie

Darbandi, un fotograf din Ahvaz, în sudul Iranului, a călătorit la Sankt Petersburg în decembrie 2023 cu viză de turist. Aflat în căutarea unui trai mai bun, acesta a lucrat ca fotograf stradal pe faimosul bulevard Nevski Prospect, obținând un venit modest de 10.000 până la 15.000 de ruble pe zi.

Viața sa a luat o întorsătură drastică la începutul lui februarie 2025. În urma unei confruntări cu poliția locală – din câte se pare, în timp ce se afla sub influența alcoolului – Darbandi a fost reținut și predat unei garnizoane militare. Conform mărturiei sale, autoritățile ruse i-au dat un ultimatum: să ispășească între trei și cinci ani într-o închisoare rusească pentru înfracțiunea sa sau să semneze un contract pe un an cu armata rusă pentru a lupta în Ucraina.

În ciuda protestelor sale și a lipsei de experiență militară, iranianul s-a văzut silit să aleagă a doua variantă, sperând că în acest fel ar putea avea în cele din urmă oportunitatea de a dezerta odată ce va ajunge pe front.

Reacția presei și proteste publice

Povestea lui a luat amploare după ce a fost prezentată de canalul de YouTube „Free Iran”. La scurt timp după aceea, principalele instituții media iraniene, care de obicei mențin un ton prudent în ceea ce privește războiul, au început să relateze pe larg cazul.

Portalul iranian Asr-Iran a publicat un articol detaliat intitulat: „Primul prizonier iranian în războiul din Ucraina: a luptat pentru ruși”. Articolul sugerează o îngrijorare crescândă în Iran cu privire la siguranța și tratamentul cetățenilor săi care trăiesc în Rusia.

Teheranul rupe tăcerea

Guvernul iranian a recunoscut oficial situația. În timpul unei conferințe de presă din 30 decembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului, Fatemeh Mohajerani, a confirmat că soarta fotografului capturat este în prezent o prioritate pentru stat.

„Problema se află sub controlul Ministerului Afacerilor Externe”, a declarat Mohajerani. „Am luat deja legătura atât cu Ucraina, cât și cu Rusia pentru a clarifica circumstanțele capturării sale și a negocia o posibilă eliberare.”

Cazul lui Darbandi evidențiază o tendință mai amplă, controversată, a strategiei de recrutare a armatei ruse. În ultimul an, au tot apărut rapoarte despre cetățeni din India, Nepal și mai multe națiuni africane care au fost momiți în Rusia cu promisiuni de locuri de muncă bine plătite, doar pentru a fi constrânși să lupte în prima linie prin amenințări legate de vize sau diverse presiuni legale.

