Jaf ca în filme la o bancă din Germania. Hoții au spart un perete şi seiful cu o bormașină industrială și au furat 30 de milioane de euro

Un jaf spectaculos a avut loc la o bancă din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, unde hoții au reuşit să fugă cu 30 de milioane de euro, după ce au golit proximativ 3.200 de casete de valori de bani, aur și bijuterii.

O sucursală a Băncii Sparkasse din Gelsenkirchen, în vestul Germaniei, a fost ținta unui jaf ca în filme în weekend, soldat cu un prejudiciu de aproximativ 30 de milioane de euro.

Autorii, încă neidentificați, au folosit o bormașină industrială pentru a pătrunde în camera seifului și a sustrage bani, aur și bijuterii din aproximativ 3.200 de casete de valori, afectând peste 2.500 de clienți ai băncii.

Incidentul a fost descoperit dimineața devreme, după ce alarma de incendiu a fost declanșată, la ora 3:58, pe 29 decembrie.

Forțele de ordine și pompierii care au intervenit au descoperit o gaură într-un perete al sucursalei, care ducea direct în seiful din subsol.

Potrivit primelor informaţii, suspecții au pătruns probabil printr-o parcare cu mai multe etaje, profitând de faptul că sucursala era închisă încă de Ajunul Crăciunului. După ce au golit casetele de valori, hoții au fugit cu întreaga pradă pe același traseu.

Experții consideră că infractorii, probabil doi sau trei indivizi, aveau experiență în spargerea seifurilor. Aceștia ar fi folosit un burghiu de 20 kg cu coroană acoperită cu diamant sintetic și ar fi necesitat între două și patru ore pentru a face două găuri suprapuse printr-un perete de beton armat de 40-45 cm grosime. Este posibil ca hoții să fi adus și echipamente suplimentare pentru răcirea utilajului, precum canistre, furtun și pompă, notează rnd.de.

Autoritățile fac apel la cetățeni pentru informații care ar putea ajuta la identificarea suspecților.

„Amploarea pagubelor este în prezent în curs de investigare, fiind efectuate anchete ample. Acestea includ asigurarea probelor criminalistice și căutarea posibililor martori care ar fi putut auzi zgomote suspecte sau ar fi observat ceva neobișnuit în ultimele zile”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din Gelsenkirchen.

Marţi, 30 decembrie,, aproximativ 200-250 de clienți s-au prezentat la filială pentru a afla informații despre casetele lor.

Incidentul amintește de celebrul jaf Hatton Garden din aprilie 2015, când un grup de infractori în vârstă a găurit un perete de 50 cm grosime al unui seif din Londra, sustrăgând milioane de lire în numerar, bijuterii și alte obiecte de valoare. În ciuda planificării meticuloase, majoritatea membrilor bandei au fost prinși, iar o parte semnificativă din pradă nu a fost recuperată.