Numire controversată. Ministrul Economiei explică de ce a numit-o pe Adriana Miron şefă de cabinet, în ciuda condamnării penale

Numirea Adrianei Miron ca șefă de cabinet al ministrului Economiei, Irineu Darău, stârnește controverse, având în vedere condamnarea ei definitivă din 2015. Ministrul o apără, însă, şi afirmă că este reabilitată și are un „cazier curat” din 2020.

Mandatul lui Irineu Darău la Ministerul Economiei începe cu o numire care a atras atenția publicului după ce bizbrasov a dezvăluit că Adriana Miron, numită de el șef de cabinet, a fost condamnată definitiv în 2015 la doi ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu și fals intelectual.

În opinia sa, însă, această condamnare a fost nejustificată şi, în plus, Adriana Miron a fost reabilitată în 2020, astfel că îşi poate continua cariera în administrație.

Faptele pentru care a fost trimisă în judecată

Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Economiei Irineu Darău, a fost condamnată definitiv în decembrie 2015 de Curtea de Apel București la 2 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul penal 23034/299/2013, pentru fapte de abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată.

Cauza penală a pornit după mai multe controale legate de un proiect finanțat cu fonduri europene, în care erau implicate instituții publice. În calitate de director adjunct la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Adriana Miron a aprobat un raport de verificare care impunea penalități semnificative, decizie ce a atras ulterior o serie de anchete împotriva ei.

„Coordonam departamentul Management financiar, pe cel de control și antifraudă. în această calitate, am aprobat un raport de verificare pe un proiect de cinci milioane de euro, prin care s-au stabilit penalități de un milion de euro. Era un contract de finanțare, unde MAI era beneficiar, iar penalități s-au stabilit pe un contract de achiziție încheiat între Ministerul Administrației și Internelor și celebra, pe atunci, TeamNet (compania lui Sebastian Ghiță, un infractor suspus, fugit în Serbia – n. red.). Am fost chemată la cabinetul ministrului de la acea vreme (septembrie 2010) și apostrofată că de ce îmi permit să aprob penalitati pe un contract al însuși MAI. Am explicat că nerespectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice era evidentă, iar verificarea a fost făcută de o echipă de control din care eu personal nu făcusem parte, dar am aprobat raportul pentru că am verificat și eu dosarul achiziției în procedura specifică pentru rambursarea cheltuielor. (…). Mi s-a cerut să reconsider raportul, am refuzat și am cerut să fie efectuată verificarea de către departamentul de specialitate al Ministerului Finanțelor și de către ANAP. Ministerul Finanțelor a menținut penalitatea, iar ANAP (atunci ANRMAP) a aplicat o amendă de 40.000 de lei”, a explicat Adriana Miron, într-un punct de vedere solicitat de BizBrașov.

Mai târziu, un denunț a vizat o activitate din 2010, când Adriana Miron era director general adjunct al Direcției Generale Resurse Umane din Ministerul Administrației și Internelor (MAI). Potrivit acuzării, în această perioadă ar fi organizat un concurs de angajare „aranjat” și ar fi semnat două foi de pontaj pentru o persoană angajată pentru o perioadă de aproximativ o lună și jumătate, până la transferul acesteia la Prefectura București.

Această semnătură a fost încadrată ca fals intelectual în formă continuată, iar neconformitățile legate de concurs au fost caracterizate ca abuz în serviciu.

„Întâi s-a însăilat o speță pe un proiect și am fost trimisă la DNA. S-a sfârșit după audiere cu NUP (neurmărire penală – n. red.). Apoi, văzând că nu a ieșit astfel, au găsit un delator care să scrie că în aprilie 2010, când eram director general adjunct al Directie de Resurse Umane din MAI și coordonam toată partea de HR din domeniul administrației publice, aș fi aranjat un concurs și că am semnat foile de pontaj pentru o lună și jumătate ale persoanei angajate până la transferul acesteia la Prefectura București.

În asta a constat «abuzul în serviciu», iar faptul că am contrasemnat două foi de pontaj a fost «„fals intelectual în formă continuată». Prejudiciul cuantificat a fost de un salariu și jumatate al omului, respectiv 1470 lei”, a detaliat Adrian Miron.

Procesul și condamnarea

Procesul s‑a desfășurat pe parcursul mai multor ani, implicând patru complete de judecată, dintre care ultimul, cel care a pronunțat condamnarea în prima instanță, ar fi avut doar un termen de judecată și nu ar fi audiat martori sau administrat probe în mod direct.

Adrian Miron declară că, în primă instanță, a fost condamnată la un an de închisoare cu suspendare, dar că, în apel, pedeapsa i‑a fost majorată la doi ani cu suspendare fără prezentarea unor probe suplimentare.

Reacția ministrului Irineu Darău

După apariţia informațiilor privind condamnarea definitivă a proapetei sale şefe de cabinet, ministrul Economiei, Irineu Darău, a catalogat subiectul drept „un atac politic previzibil”, subliniind că Adriana Miron are un cazier curat din 2020 și este reabilitată.

„Cazul vechi din 2011-2015 nu a vizat corupție, mită sau foloase necuvenite, ci un prejudiciu administrativ de 1.647 RON, deja închis definitiv. Adriana Miron este un funcționar public cu experiență profesională confirmată și relevantă: peste 25 de ani, dintre care 11 ani în administrația centrală, 10 ani în proiecte cu fonduri europene și funcții de conducere exercitate cu profesionalism”, a declarat Irineu Darău, potrivit HotNews.

Ministrul a mai spus că reluarea subiectului reprezintă „un atac politic previzibil, împletit cu fakenews-uri și declanșat după numirea sa” și a subliniat curajul Adrianei Miron de a-și face datoria în perioada în care a sancționat firma lui Ghiță: „A fost hărțuită ani la rând pentru curajul de a-și face datoria”.

Cariera Adrianei Miron

Adriana Miron are o experiență vastă în administrație și sectorul privat. Printre funcțiile ocupate se numără:

* City manager Brașov (2021-2024)

* Director al Agenției Metropolitane de Dezvoltare Durabilă Brașov (din 2025)

* Project manager în sectorul privat (2011-2021)

* Director adjunct – AMPODCA (2010-2011)

* Director general adjunct – Direcția Generală Resurse Umane MAI (2009-2010)

* Director general adjunct Arhivele Naționale ale României (2007-2009)

* Director – Arhivele Naționale Giurgiu (2004-2007)

* Arhivist – Arhivele Naționale Maramureș (2000-2004).

Ea este specializată în managementul sectorului public, achiziții publice, management de proiect, formare de formatori și managementul investițiilor.

Studii

* Licență – 2000, Academia de Poliție, Facultatea de Arhivistică

* Master în sociologie-antropologie – 2002, Universitatea Babeș-Bolyai

* Master în managementul sectorului public – 2004, SNSPA.