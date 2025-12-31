Dispozitivele ignorate devin ținte. Cum pot imprimantele să deschidă calea atacurilor cu AI. „Ar trebui monitorizate pe toată durata de viață”

Creșterea utilizării AI de către infractorii cibernetici, atacurile fizice tot mai accesibile asupra dispozitivelor mobile, dar și securitatea deficitară a infrastructurii IoT și de printare vor transforma fundamental modul în care organizațiile și companiile își protejează datele și tehnologia.

Alex Holland, expert senior în cadrul HP Security Lab, avertizează că 2026 va marca o creștere accelerată a utilizării agenților AI de către hackeri: „Ne așteptăm ca grupările infracționale să automatizeze tot mai multe etape ale atacurilor folosind agenți AI – de la analizarea țintelor, până la identificarea vulnerabilităților. Infractorii cibernetici nu se vor limita la crearea de conținut pentru phishing; vor utiliza AI pentru sarcini complexe, extinzându-și capacitățile operaționale și reducând resursele necesare”.

El subliniază că, în fața unui volum tot mai mare de atacuri cibernetice asistate de AI, chiar și cele mai avansate soluții de detecție vor omite anumite amenințări. „Organizațiile trebuie să se asigure că amenințările pot fi controlate, izolate și remediate, protejându-și flota, maximizând timpul de funcționare și, în cele din urmă, asigurând viitorul muncii”, atrage atenția Alex Holland.

Atacurile fizice asupra dispozitivelor, mai simple și mai ieftine în era muncii hibride

Potrivit lui Boris Balacheff, expert în cercetare și inovare în domeniul securității la HP Inc., mobilitatea crescută a angajaților expune dispozitivele la riscuri fizice fără precedent, iar instrumentele necesare pentru manipularea dispozitivelor sunt din ce în ce mai accesibile și mai ieftine: „Astăzi, angajații lucrează în cafenele, baruri, hoteluri și centre de conferințe din întreaga lume, oferind oportunități ample pentru ca un infractor cibernetic să manipuleze un dispozitiv atunci când utilizatorul se îndepărtează. De asemenea, aceștia vor folosi mai des periferice și infrastructuri partajate, inclusiv imprimante. Prin manipulare fizică, hackerii pot încerca să extragă date, să preia controlul dispozitivelor compromise pentru acces mai larg la rețelele organizațiilor sau chiar să declanșeze atacuri distructive care sparg dispozitivele ce nu au funcții de auto-remediere integrate încă din faza de proiectare. Pentru a asigura viitorul muncii, organizațiile vor trebui să prioritizeze hardware-ul cu securitate și reziliență integrate la fiecare nivel”.

Securitatea imprimantelor, IoT și Edge devine prioritate după un an plin de atacuri

Steve Inch, Global Senior Print Security Strategist, HP Inc., atrage atenția că, în ciuda atacurilor crescute asupra dispozitivelor endpoint, imprimantele au fost mult timp trecute cu vederea: „Prea mulți ani, imprimantele au fost ultima prioritate pentru echipele de securitate. Multe organizații nu au vizibilitate sau control de bază asupra infrastructurii de printare. Acest lucru generează puncte oarbe — de la tentative de exploatare la amenințări interne, firmware învechit, actualizări malițioase și configurări greșite, precum porturi deschise sau acreditări implicite nemodificate. Aceste lacune de securitate oferă infractorilor cibernetici un potențial punct de lansare pentru a compromite nu doar imprimanta și datele stocate pe aceasta, ci și alte dispozitive din rețea. Anul viitor, organizațiile și guvernele vor cere ca dispozitivele endpoint, precum imprimantele, să includă monitorizare activă și continuă pe tot parcursul ciclului de viață”.

Rezistența la computere cuantice devine obligatorie pentru furnizori

Reziliența cuantică va deveni un criteriu esențial în achizițiile hardware, mai ales în industriile critice și pentru dispozitivele cu durată lungă de viață, cum sunt PC-urile și imprimantele comerciale.

„Avansul tehnologic continuu în calculul cuantic face tot mai plauzibil scenariul în care un computer cuantic capabil să spargă criptografia asimetrică ar putea apărea în mai puțin de un deceniu. Cu un ciclu mediu de înlocuire a unui PC comercial de puțin peste 4 ani și o durată de viață a unei imprimante comerciale office între 4 și 5 ani, dispozitivele achiziționate în 2026 au potențialul de a fi încă în uz în momentul în care un computer cuantic relevant criptografic va deveni realitate. Prin integrarea rezilienței cuantice încă de acum, organizațiile pot avea încredere în tehnologiile care modelează viitorul muncii”, apreciază Thalia Laing, criptograf principal în cadrul HP Security Lab.