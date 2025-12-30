Un pilot explică manevrele care au făcut posibile aterizările spectaculoase de la Cluj, devenite virale. „Se numește decrabbing"

Un specialist explică cum au reușit piloții să aterizeze în siguranță pe Aeroportul din Cluj, luni, în condițiile dificile impuse de codul portocaliu de vânt, după ce imaginile cu avioanele care păreau poziţionate „strâmb” în raport cu pista au devenit virale pe reţelele sociale.

Luni, 29 decembrie, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a fost sub cod portocaliu de vânt, cu rafale ce au atins până la 90 km/h. Condițiile meteo dificile au făcut apropierea de pistă provocatoare şi le-au dat emoţii pasagerilor, iar imaginile surprinse în acel moment au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

„Au fost vreo 15 aterizări pe care le-am văzut eu, una a lovit o rafală de vânt fix înainte de touchdown. Atunci au decis piloții să mai încerce o procedură. Pentru pasageri se simte foarte neplăcut, un pic de adrenalină la bord. Sunt mișcările astea bruște, inclusiv touchdown-ul de multe ori este cu mai mult fum când lovește cu trenul de aterizare, ceea ce pe vreme bună nu se întâmplă”, a comentat Lehel Harcsa, reprezentant Cluj Spotting.

De ce avionul părea poziţionat „strâmb” în raport cu pista

Pentru a contracara vântul lateral, piloții folosesc o manevră numită crabbing, prin care botul avionului este orientat spre vânt, în timp ce traiectoria rămâne aliniată cu axa pistei. Aceasta explică aparența poziţie „strâmbă” a aeronavelor în imaginile virale, a dezvăluit Hani Qanadilo, pilot comercial.

„Botul avionului este orientat către vânt, nu este drept pe pistă, pe când traiectoria este aliniată cu axa pistei. Pentru că noi avem axa noastră, suntem aliniați și atunci când întoarcem botul către vânt, anulăm deriva vântului. Și atunci noi menținem traiectoria dreaptă. Cu câteva secunde înainte de atingerea pistei, piloții trebuie să corecteze poziția avionului. Această manevră se numește decrabbing și este esențială pentru o aterizare sigură”, a detaliat pilotul, citat de ProTv.

„Orientăm botul avionului înapoi către axul pistei, să fim drepți, pentru că intrăm în ground effect și atunci menținem aripa către vânt. De la 6 metri, 6 metri și ceva în jos se întâmplă o mișcare foarte activă, foarte rapidă”, a mai povestit Hani Qanadilo despre faza finală a aterizării.

Trafic aerian normal în ciuda condițiilor extreme

În ciuda vântului puternic, toate zborurile s-au desfășurat conform programului. Ajustările precise ale piloților și comunicarea constantă cu pasagerii au fost decisive pentru a transforma o situație potențial periculoasă într-o demonstrație de profesionalism și siguranță aeriană.

„Nu au existat cazuri în care piloții să refuze să aterizeze. Nu au fost probleme în ceea ce îi privește pe pasageri. De obicei, turbulențele sunt anunțate. Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele. Aterizarea este permisă în momentul în care nu există nici cel mai mic pericol pentru pasageri, tocmai din aceste motive, piloții au reușit să aterizeze fără probleme. Echipajul de zbor cunoaște situația meteorologică”, a declarat directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo.

„Piloții cunosc condițiile și bineînțeles că și la aterizare și la decolare își iau toate măsurile. Echipajul de cabină anunță pasagerii că este obligatoriu să fie cuplată centura de siguranță”, a mai spus el.