Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Originea vieții pe Pământ, pusă sub semnul întrebării. O nouă teorie reaprinde dezbaterea privind proveniența noastră

Noi cercetări analizează dacă viața a început pe Marte înainte de a ajunge pe Pământ, punând sub semnul întrebării originile biologice cunoscute.

Planeta Pământ FOTO: Shutterstock
Planeta Pământ FOTO: Shutterstock

O nouă analiză științifică readuce în prim-plan dezbaterea privind posibilitatea ca viața de pe Pământ să fi apărut inițial pe Marte, potrivit Mediafax.

Studiul reanalizează ideea controversată potrivit căreia primele microorganisme s-ar fi format pe Planeta Roșie, ajungând ulterior pe Pământ prin intermediul meteoriților.

Avantajul timpuriu al lui Marte față de un Pământ violent

Cercetătorii arată că Marte și Pământul s-au format aproape simultan, în urmă cu peste 4,5 miliarde de ani.

Totuși, istoria timpurie a Pământului a fost marcată de impacturi catastrofale, inclusiv coliziunea care a dus la formarea Lunii și care ar fi putut steriliza planeta.

Marte pare să fi fost ferit de astfel de evenimente extreme, ceea ce i-ar fi permis să conserve mai devreme apă lichidă, o atmosferă mai densă și sisteme hidrotermale active.

Aceste condiții ar fi putut favoriza chimia prebiotică și, posibil, apariția vieții mai devreme pe Marte decât pe Pământ.

Pangeneza și ipoteza originii marțiene

Ideea că viața ar fi călătorit între planete este cunoscută sub numele de ipoteza pangenezei sau panspermiei.

Studiul analizează indicii genetice legate de LUCA, ultimul strămoș comun universal al tuturor formelor de viață cunoscute.

Caracteristicile lui LUCA sugerează adaptarea la temperaturi extreme și radiații, condiții compatibile cu mediul de pe Marte în trecutul îndepărtat.

Dacă Pământul a fost temporar nelocuibil după marile impacturi, Marte ar fi putut servi drept refugiu pentru formele timpurii de viață.

Impactul cu asteroizi ar fi putut arunca fragmente de rocă ce conțineau microbi, care au ajuns ulterior pe Pământ.

Ar fi putut viața să supraviețuiască drumului prin spațiu?

Transferul propus ar fi fost extrem de dur, implicând ejectare violentă, expunere la radiații, îngheț și reintrare în atmosferă.

Cu toate acestea, experimentele de laborator și misiunile spațiale au arătat că unele microorganisme pot supraviețui vidului, radiațiilor și temperaturilor extreme.

Microbii protejați în interiorul fragmentelor de rocă ar fi putut rezista călătoriilor interplanetare îndelungate.

Deși probabilitatea rămâne scăzută, oamenii de știință spun că scenariul nu mai este considerat imposibil.

O întrebare deschisă cu implicații profunde

Studiul recunoaște că apariția vieții direct pe Pământ rămâne cea mai simplă explicație.

Totuși, lipsa unor dovezi definitive menține viabilă ipoteza originii marțiene.

Odată cu viitoarele misiuni pe Marte și progresele din astrobiologie, cercetătorii speră să descopere indicii care să lămurească definitiv unde a început viața.

Știință

