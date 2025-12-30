search
Marți, 30 Decembrie 2025
Adevărul
Cazul fermierului moldovean acuzat că ar fi ucis oameni cu care a hrănit porcii: fiul acestuia a fost arestat

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tânărul, în vârstă de 33 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luată marți de instanță la solicitarea acuzării. Acesta este învinuit de complicitate la o crimă comisă cu peste zece ani în urmă de tatăl său, care ar fi ucis mai multe persoane și ulterior le-ar fi dat porcilor. 

Individul de 33 de ani a fost arestat pentru 30 de zile. FOTO Simbol
Individul a fost reținut în timp ce încerca să părăsească țara, potrivit autorităților moldovene.

„La demersul procurorilor din cadrul Procuraturii Căușeni, Oficiul Anenii Noi, s-a dispus aplicarea măsurii preventive a arestării pentru un termen de 30 de zile în privința unui alt învinuit din dosar”, a declarat pentru „Adevărul” Violina Moraru, purtătoare de cuvânt a Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova.

În acest dosar penal mai sunt cercetate alte trei persoane, printre care tatăl tânărului și concubina acestuia. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, se află în arest preventiv, iar femeia, de 55 de ani, este cercetată penal în arest la domiciliu. Cei doi au ajuns în custodia autorităților în urma mai multor percheziții efectuate în satul Beriozchi din raionul Anenii Noi, localitate unde principalul învinuit deține o fermă.

Printre lucrătorii fermei, oameni fără adăpost

Localnicii susțin că în sat se știa despre faptele comise de acesta.

„Toată lumea știa că își hrănea porcii cu carne de om. Oamenii se temeau, dar nimeni nu știa cum să demonstreze. Nu permitea nimănui să intre, iar lumea îl evita”, a relatat o femeie pentru presa din țara vecină.

,,Nu comunica, nu era prietenos, era conflictual”, a adăugat o altă persoană din sat. 

Petru Ene, o persoană fără adăpost, a declarat că a lucrat peste zece luni la ferma bărbatului fără a fi plătit, primind doar mâncare și băuturi alcoolice.

„Nu striga niciodată. Cu mine s-a comportat frumos”, a spus acesta, adăugând că nu a bănuit vreodată că fostul său angajator ar fi comis fapte atât de grave.

Investigații de durată

Ancheta a fost demarată în luna septembrie a acestui an în urma dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitate.

„În cadrul măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au identificat un bărbat de 59 de ani, cunoscut anterior cu antecedente penale, față de care există o bănuială rezonabilă de implicare directă în dispariția victimei, principala ipoteză fiind omorul”, au precizat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP). 

În data de 22 decembrie, au fost efectuate percheziții în mai multe imobile care aparțin acestuia, fiind ridicate ,,hainele în care a fost îmbrăcată victima în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi umane (cu urme de culoare caracteristică sângelui), obiecte care ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunii și alte probe importante anchetei.Toate bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unui complex de expertize de specialitate, inclusiv cea ADN”, potrivit responsabililor IGP.

Autoritățile nu exclud posibilitatea comiterii și altor fapte similare, iar ,,corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia, fapt care a determinat extinderea investigațiilor și intensificarea măsurilor operative”.

De asemenea, un ofițer sub acoperire a fost infiltrat și a locuit timp de trei luni în aceeași casă cu proprietarul fermei, acesta fiind suspectat și de canibalism.

Bărbatul, tată a patru copii, a fost în trecut antrenor de box și a avut mai multe probleme cu legea, fiind cercetat pentru furt și huliganism.

