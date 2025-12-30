Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”

Cristi Borcea a devenit ținta ironiilor pe rețelele sociale, după ce apariția sa în fotografiile postate de Valentina Pelinel a atras atenția internauților, care l-au criticat pentru schimbările provocate de numeroasele intervenții estetice.

Cristi Borcea a ajuns din nou în centrul atenției publice, după ce soția sa, Valentina Pelinel, a publicat mai multe fotografii pe Instagram în care apare alături de acesta. Imaginile au stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, nu atât prin prisma momentului surprins, cât din cauza aspectului fizic al fostului finanțator al clubului Dinamo, considerat de mulți internauți complet schimbat.

Milionarul nu a făcut niciodată un secret din faptul că a apelat, de-a lungul timpului, la numeroase intervenții și proceduri estetice.

Până la vârsta de 55 de ani, Cristi Borcea a trecut de mai multe ori pragul cabinetelor de estetică, declarând în repetate rânduri că își dorește să își mențină un aspect tânăr și că este interesat de cele mai noi tratamente din domeniul beauty. Cu toate acestea, transformările sale fizice au devenit subiect de glume și comentarii acide în mediul online.

Fotografiile publicate recent de Valentina Pelinel au atras rapid atenția utilizatorilor de internet, care au criticat numărul mare de intervenții la care ar fi apelat Cristi Borcea, susținând că acesta nu mai seamănă cu imaginea sa din trecut. * „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri.”

* „Atâtea operații estetice pentru un bărbat...”

* „Îi mai lipsea trăsura cu reni”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Nu este pentru prima dată când aparițiile publice ale lui Cristi Borcea generează astfel de reacții.

În prima jumătate a lunii decembrie, acesta a participat la evenimentul Gala Fanatik, unde a fost fotografiat alături de Adrian Mutu. Imaginea publicată a declanșat, la rândul ei, un val de ironii în secțiunea de comentarii, vizând aspectul fizic al lui Borcea.

Internauții nu s-au ferit să facă remarci dure, folosind expresii precum: „Mamă, Borcea, zici că ești împăiat!”, „Felicitări celor de la îmbălsămare!”, „Borcea e împăiat și plimbat la evenimente fără ca el să știe”, „Mumia-Borcea”, „Borcea ăsta cred că a fost congelat și l-au dezghețat acum!”, „Borcea s-a criogenat” sau „Ce bătrân era când era mai tânăr”.

Ce spune Cristi Borcea

În trecut, Cristi Borcea a vorbit deschis despre procedurile estetice pe care și le-a făcut, explicând că a ales să apeleze treptat la astfel de intervenții pentru a evita schimbările bruște de înfățișare.

Printre acestea se numără inclusiv implanturile de păr, la care a recurs de mai multe ori până când a obținut rezultatul dorit.

„Tot ce e nou fac! Botox, acid hialuronic, Morpheus, tot. Nu mi-e frică deloc! Am făcut și minilifting. Nu doare deloc. Mi-am pus și păr. Acum 20 de ani mi-am pus prima dată. Acum mi-am pus cinci sute de fire. Să nu se vadă diferența. Ha, ha, ha!E ieftin. Câteva mii de euro.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a declarat Cristi Borcea.