Cât adevăr e în spatele afirmației Kremlinului că Ucraina a luat în vizor reședința lui Putin de la Valdai

O verificare a faptelor realizată de Kyiv Post asupra afirmațiilor rusești conform cărora Ucraina a încercat recent să-l elimine pe președintele rus Vladimir Putin prin lansarea de drone asupra reședinței sale personale, nu a descoperit dovezi plauzibile că atacul din noaptea de duminică spre luni ar fi avut loc și ar fi credibil dincolo de simple afirmații în acest sens ale Kremlinului.

Oficialii ucraineni, în frunte cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au respins categoric rapoartele rusești conform cărora complexul rezidențial retras și bine păzit al lui Putin, situat în apropierea satului Valdai din regiunea Novogorod, ar fi fost vreodată ținta unor atacuri. Mai mult, aceștia au acuzat Kremlinul că a inventat atacul drept pretext pentru ca Rusia să se retragă din discuțiile de pace în curs.

Cercetătorii Kyiv Post au descoperit dovezi convingătoare și ample că Ucraina a efectuat atacuri cu drone extinse și de multe ori reușite asupra unor ținte din alte părți ale Rusiei sau din teritoriul ucrainean ocupat de Rusia în acea noapte, dar puține dovezi credibile că printre acestea s-au aflat și locuința lui Putin.

Primele relatări despre presupusul atac asupra reședinței liderului de la Kremlin au fost făcute publice de Ministerul rus al Apărării luni, la ora 21:30, ora Moscovei, și au fost rapid preluate de principalele instituții de presă controlate de stat.

Conform acestei declarații oficiale, valuri de drone ucrainene, escortate de momeli, au fost doborâte de apărarea locală duminică seară și luni dimineață.

Ministerul rus al Apărării și-a upgradat ulterior datele, pretinzând că au fost doborâte 41 de aparate de pilot trimise la reședința lui Putin, dintre care 23 ar fi fost distruse luni între orele 7:00 și 9:00, ora Moscovei.

Întrebat marți de reporterii de la Moscova despre dovezile de care dispune Kremlinul că reședința lui Putin ar fi fost ținta unui atac, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a furnizat următorul răspuns: „Nu cred că ar trebui să fie necesară vreo dovadă dacă se efectuează un raid atât de masiv cu drone, care a fost neutralizat, în mod evident, de activarea apărării aeriene. Cât despre resturile de drone nu pot spune nimic despre asta, este mai degrabă un subiect ce privește armata. Vedem că însuși Zelenski încearcă să nege, iar multe mass-media occidentale, râzând de regimul de la Kiev, încep să răspândească ideea că, spun ei, nici nu s-a întâmplay. Acestea sunt afirmații nebunești.”

Peskov a refuzat să ofere reporterilor informația dacă Putin se afla în reședință în timpul presupusului atac cu drone. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat că atacul a avut loc și că Rusia va riposta „și nu cu diplomație”.

Ce arată dovezile

În ultimele luni, raidurile cu drone ucrainene în adâncul teritoriului Federației Ruse și încălcările spațiului aerian rusesc au fost relatate pe scară largă pe rețelele de știri și de apărare aeriană, atât din Rusia, cât și din Ucraina. Or, aceste surse nu au observat drone în locul în care Kremlinul susține că au apărut.

Analiza Kyiv Post a știrilor de ultimă oră de pe principalele platforme de știri din Novorod în legătură cu posibile relatări despre drone ucrainene în aer sau despre apărarea aeriană locală activată, nu a descoperit relatări spontane despre prezența unor aparate sau foc de la sol. Printre platformele analizate se numără, printre altele, Zhizn' v Nizhnem, Novosti Velikogo Novgoroda, Novosti Nizhnego Novgoroda, NewNN și Rus' Novogorodskaya.

Platformele independente de știri rusești Astra și Sota, care de obicei se întrec să dea prima știri precise și verificate din interiorul Rusiei, nu au raportat nicio confruntare aeriană sau măcar vreo suspiciune de activitate a dronelor deasupra regiunii Novgorod în momentul în care Ministerul rus al Apărării a susținut că a avut loc un atac ucrainean major împotriva reședinței lui Putin.

Cea mai citită platformă de știri din Novgorod, 53news.ru, sancționată de stat, și-a limitat relatarea despre presupusele atacuri ucrainene asupra reședinței lui Putin la preluări ale anunțului Ministerului Apărării. Canalul local de știri Telegram dedicat situațiilor de urgență civilă ChP 53 Velikiy Novgorod - o platformă de informații pentru echipele regionale de intervenție rapidă - nu menționase până marți la prânz nicio activitate a dronelor sau a apărării aeriene în regiune.

Știrile de top din Novgorod au abordat peste noapte toate subiectele, de la accidente auto la evadarea unui infractor dintr-o închisoare locală, acuzații de corupție împotriva oficialilor regionali, reparații ale drumurilor și accidente rutiere. Pregătirile și activitățile de sărbătoare pentru Anul Nou au dominat cea mai mare parte a conținutului.

Rețelele ucrainene de avertizare aeriană au raportat, în noaptea de duminică până luni, zeci de drone cu rază lungă de acțiune care au intrat în spațiul aerian rusesc în regiunea Belgorod din vestul Rusiei, în regiunea Krasnodar din sud-vestul Rusiei și în teritoriul ucrainean controlat de Rusia. Aceste platforme nu au înregistrat nicio lovitură îndreptată spre regiunea Novorogod, aflată la sute de kilometri mai adânc în interiorul Rusiei.

Platformele rusești de supraveghere aeriană și de știri au documentat în detaliu un roi de drone ucrainene care a atacat o stație feroviară din apropierea orașului Krasnodar și, din câte se pare, a doborât câteva aeronave. Conform știrilor locale, doi civili au fost răniți și trei case au fost avariate, în timp ce poliția și pompierii au intervenit la fața locului. Rețelele de socializare din Krasnodar au raportat explozii în vecinătatea stației de sortare, dar nu a existat nicio confirmare oficială. Legea rusă a cenzurii interzice publicarea informațiilor privind daunele reale aduse proprietății statului în urma atacurilor cu drone ucrainene.

O declarație oficială, luni, a Forțelor Sistemelor fără pilot (USF) ale Ucrainei și-a atribuit meritul pentru ceea ce a numit o serie de atacuri de mare succes împotriva clădirilor geolocalizate în satul Makiika, ocupat de ruși, a unui ponton militar și a echipamentului militar rusesc din apropierea satului Nikonorivka, precum și a unui depozit de materiale militare din apropierea orașului Anttrasit.

O înregistrare video publicată de USF pare să fi documentat lovituri și explozii în vecinătatea echipelor rusești de lansare a dronelor și a unei unități militare de reparații. Alte videoclipuri și comentarii oficiale ale USF au documentat un presupus val de atacuri ale dronelor ucrainene care au lovit și distrus radare de apărare aeriană, vehicule de comandă și lansatoare de rachete rusești în jurul orașului Cernomorsk, în Crimeea ocupată.

Kyiv Post nu a putut confirma independent aceste afirmații specifice ale USF. Declarațiile oficiale de duminică, revizuite de Kyiv Post, au raportat că nu au existat atacuri cu drone ucrainene de niciun fel, în sau chiar în apropierea regiunii Novogord din Rusia.

Reacții internaționale la afirmațiile Rusiei

Susținătorii Kremlinului din străinătate au intervenit marți, condamnând Kievul și luând afirmațiile Moscovei despre un „atac” ca atare.

Prim-ministrul pakistanez, Shehbaz Sharif, a condamnat ferm Kievul într-o postare de marți pe „X”, numind presupusul raid împotriva reședinței lui Putin o „amenințare serioasă la adresa păcii, securității și stabilității”. Ministerul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite (EAU) a emis o declarație oficială prin care condamnă ferm „tentativa de a viza” reședința lui Putin, calificându-o drept „deplorabilă” și trasmițând că EAU este solidară cu Rusia și cu președintele Putin.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat reporterilor că este „profund îngrijorat” de escaladarea raportată și a spus că aceasta ar putea crea „o instabilitate suplimentară”. Michael Flynn, fost consilier pentru securitate națională al președintelui american Donald Trump, a susținut într-o postare pe rețelele de socializare, fără a oferi dovezi, că agenți speciali ai UE au fost implicați în atacul asupra reședinței lui Putin și a sugerat că oficialii europeni au dat undă verde presupusei operațiuni de atac.

Complexul rezidențial puternic apărat al lui Putin

Situat pe malul unui lac împădurit, la aproximativ 350 de kilometri nord-vest de Moscova, lângă un parc național, complexul balnear Valdai al președintelui Putin se mândrește cu o piscină, saună, baie de aburi, teren de golf, pistă de karting, elicopter, gară, tren blindat dedicat și un palat principal de aproximativ 1.200 de metri pătrați.

Apărarea aeriană – care a fost modernizată continuu din 2022 – include, conform surselor deschise, cel puțin 12 sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă și medie de acțiune Panțir-S1, radare suplimentare de apărare aeriană și cel puțin un sistem de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune S-400, ceea ce face ca spațiul aerian de deasupra proprietății Valdai să fie cel mai bine apărat după sediul Kremlinului.