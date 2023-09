Vladimir Jurowski și Festivalul Enescu: o întâlnire norocoasă

Nu cred că ne dăm seama cât de norocoși suntem – noi și Festivalul Enescu – că ne putem bucura de devotamentul absolut al dirijorului Vladimir Jurowski pentru Festival.

Director artistic al Festivalului în perioada 2017-2021, Jurowski îl poartă de mai bine de un deceniu pe Enescu în buzunarul de la inimă.

Colegii de la Artexim au făcut un inventar bucuros al traseului, al legăturilor lui Vladimir Jurowski cu George Enescu și cu Festivalul, iar eu îl reproduc cu egală bucurie:

În prezent director muzical al Operei de Stat Bavareze, Vladimir Jurowski este un artist ale cărui legături cu Festivalul Internațional George Enescu și cu muzica marelui compozitor merg înapoi în timp: începând cu 2005, când a venit pentru prima dată la Festivalul Enescu alături de Orchestra Filarmonicii din Londra, Vladimir Jurowski s-a implicat activ în valorificarea și susținerea moștenirii muzicale a celui mai mare compozitor român, George Enescu.

După ce a dirijat Simfonia a treia a lui George Enescu cu Orchestra Filarmonică din Londra pe scena Festivalului Enescu în 2013, Vladimir Jurowski a interpretat simfonia lui Enescu la Royal Festival Hall din Londra, iar opera Oedipe a fost prezentată în deschiderea Festivalului Enescu, ediția 2017.

(Dacă ați ajuns până aici, puteţi citi şi:

Oedipe: haine noi, praf de stele, debut triumfal de festival)

În perioada 2017-2021 a fost director artistic al Festivalului Internațional George Enescu, fiind un promotor entuziast al muzicii enesciene în spațiul internațional.

(dar şi: Jurowski şi Enescu: declaraţie de dragoste)

Am încheiat paranteza lămuritoare – și mai spun așa: la ediția 2023, Vladimir Jurowski a venit cu Orchestra Operei de Stat din Bavaria și un program plin-plin, în două seri, așa cum se obişnuieşte, cu lucrări de Wagner, Schumann, Mahler, R. Strauss, Berg, Poleva, dar a fost în Sala Mare a Palatului chiar cu o seară înainte de reprezentațiile proprii, în public, purtând tunica lui albă din in, în calitate de spectator entuziast, curios, la spectacolul oferit de Orchestra Filarmonicii George Enescu cu opera în concert Billy Bud de Britten, cu proiecţii video semnate de regizoarea Carmen Lidia Vidu, o mai veche cunoştinţă a Festivalului; între altele, Carmen Lidia Vidu a imaginat în 2017 proiecţiile video care au însoţit Oedipe.

Pe scenă, în fața muzicienilor orchestrei bavareze, Vladimir Jurowski impune prin prezență, prin seriozitate, prin prestanță – și e absolut adorat de publicul Festivalului. „Am venit pentru Jurowski”, cu varianta „Ah, cât mi-a plăcut Jurowski!” sunt replici pe care autoarea acestei cronici de emoții garantează că le-a auzit cu propriile urechi în sală, în cea de-a doua seară de concert, când ne-au însoțit în călătorie Înmormântarea albă a compozitoarei ucrainene Victoria Poleva, concertul dificil, întunecat, sofisticat pentru vioară al lui Alban Berg (ce tur de emoții de culoare închisă a făcut violonista Vilde Frang) și melodioasa, optimista Simfonie a Alpilor de Richard Strauss, când am simțit trezirea soarelui prin piele, am auzit zgomotul tălăngilor pe pajiștile alpine (şi le-am şi văzut, agitate în momentele cheie de instrumentiştii orchestrei bavareze), am trăit furtuna și am simțit cum se lasă noaptea din nou, peste Alpi și peste Sala Mare a Palatului.

Iar Vladimir Jurowski a fost, cu adevărat, conducătorul, maestrul de ceremonii și gazda noastră. Vezi aievea cum vârful baghetei, în mâna dreaptă, ridică, extrage sunetul din fiecare instrument și îi dă drumul în aer, iar mâna stângă, când suplă, grațioasă, mlădioasă, când decisivă, marțială, concentrată în arătător, conduce, acoperă, netezește, uniformizează. Împreună, mâinile lui Jurowski, orchestra întreagă au construit cu entuziasm, cu precizie, lumea de sunete a serii.

A fost, iarăși, o bucurie să-l avem pe Vladimir Jurowski în Festival – și sperăm că devotamentul acesta îndelung construit să continue şi să ofere roade pârguite, ba chiar coapte de-a dreptul, şi în ediţiile următoare.

Fotografii de Andrada Pavel / Festivalul George Enescu