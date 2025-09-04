Festivalul Enescu în cele mai frumoase fotografii (I)

Nu vă spun lucruri noi, dar spun esenţialul: există o armată de profesionişti implicaţi în facerea Festivalului (şi a Concursului) Enescu, la fiecare sfârşit de vară-început de toamnă.

Pe unii dintre aceştia îi vedeţi cu coada ochiului în buza scenei, pe trepte, pe scenă chiar, în spatele instrumentiştilor, prin loje, una/unul cu pereţii sălilor de concerte, că e vorba de Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Auditorium a MNAR, Teatrul Odeon, MINA, Club Control... – în haine negre, pe care scrie simplu, „official photographer” / fotograf oficial.

Sunt ei, anonimii prin ochii cărora vedeţi concertele, dacă nu sunteţi în sală, prin ochii cărora retrăiţi emoţiile, dacă aţi fost şi vreţi să vă amintiţi bucuria.

Această selecţie de fotografii din concerte, recitaluri, evenimente desfăşurate sub pălăria generoasă a Festivalului Enescu îi dezanonimizează în parte, vă face cunoscute numele şi frânturi din munca lor.

Sunt instantanee care surprind mimica, gesturile, atmosfera – şi poartă cu sine muzică, aer de Festival, fior enescian.

Sunteţi gata? Să călătorim împreună în bogata arhivă fotografică a Festivalului, care creşte cu fiecare zi.