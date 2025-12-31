search
Obiceiuri și superstiții de urmat pe 31 decembrie ca să ai noroc și belșug în noul an

Publicat:

Se crede că în ultima zi din an, respectarea unor tradiții și superstiții poate aduce noroc, sănătate și belșug în noul an. „Adevărul” a selectat cele mai cunoscute obiceiuri care, potrivit credinței populare, ar trebui urmate pe 31 decembrie.

Doi tineri se sărută sub vâsc
Sărutul sub vâsc este una dintre cele mai populare superstiții. Foto Shutterstock

Se spune că în ultima zi de an nu e bine să aruncăm gunoiul pentru că astfel dăm afară norocul. Pentru a alunga spiritele rele, de Revelion e bine să fie mult zgomot în casă, iar sărutul sub vâsc aduce noroc în dragoste.

În Ajun, conform tradiţiei populare, fetele nemăritate trebuie să pună într-un vas cu apă un fir de busuioc, o ramură de măr şi un ban, pentru a-l visa pe cel cu care se vor căsători. „În Ajun, fetele nemăritate trebuie să pună într-un vas cu apă un fir de busuioc, o ramură de măr şi un ban, dimineaţa visându-l pe cel cu care se vor căsători“, spune Doina Işfanoni, cercetător etnolog. La trecerea dintre ani, spun bătrânii, este bine ca fiecare să poarte o haină nouă şi ceva roşu, sau o altă culoare veselă care să atragă energiile pozitive.

La miezul nopţii, uşa casei trebuie deschisă pentru ca anul vechi să iasă, iar cel nou să intre. Un obicei pe care îl practică îndrăgostiţii este sărutatul sub vâsc, pentru a fi însoţiţi de dragoste tot anul. La trecerea dintre ani este bine ca fiecare să poarte o haină nouă şi ceva roşu sau o altă culoare veselă care să atragă energiile pozitive.

E bine să bei vin roşu

O altă superstiţie este legată de bani. Nu trebuie să avem niciun fel de datorie când începe noul an, altfel vom da bani tot anul. Se mai spune că primul om care ne va trece pragul casei în prima zi din noul an ne va influenţa. Dacă prima persoană este bărbat, vei avea parte de noroc tot anul. Dacă este femeie, vei fi urmărit de ghinion.

Conform tradiţiei, aşa cum este musafirul din ziua de Sfântul Vasile, bogat ori sărac, aşa va fi gazda tot anul.

Tot în ziua de Sfântul Vasile se zice că e bine să bei mult vin, existând credinţa că atât vin cât va bea omul, atât sânge va avea în obraz peste an. Nu degeaba i se mai spune „primul petrecăreţ“. Tradiţia mai spune că de Anul Nou se înnoiesc toate, iar oamenii trebuie să-şi pună un gând bun, ca să le meargă bine. Tot în prima zi a anului se fac previziuni despre vreme.

Dacă în ziua de Sfântul Vasile ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelşugat, iar dacă este senin şi geros, oamenii vor fi sănătoşi pe parcursul anului. În noaptea dintre ani şi pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiţia spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste.

Cine este politicos şi manierat de Anul Nou va fi tot timpul aşa, de aceea se spune că în noaptea de Revelion trebuie evitate discuţiile în contradictoriu. În afară faptului că nu sunt deloc plăcute, acestea atrag şi ghinionul.

Ce să faci ca să ai noroc tot anul

Multe dintre obiceiurile de Revelion se referă la noroc și modalități de a securiza norocul pentru întregul an. De exemplu, se spune că este de bun augur să ai vâsc pe masă în noaptea dintre ani, iar acest lucru va atrage norocul în casă. O altă superstiție de Revelion atribuie simbolul norocului și belșugului unor alimente, precum strugurii sau smochinele care nu ar trebui să lipsească de pe masă în noaptea dintre ani.

Ce se face în noaptea de Anul Nou

Superstițiile de An Nou pun la loc de cinste obiectele prețioase pe care să le ai la tine - aur, argint, bani. De asemenea, este indicat să întâmpini Noul An cu zâmbetul pe buze, cu părul proaspăt spălat și aranjat, eventual și îmbrăcămintea să fie cu o doză de prețiozitate, pentru a celebra cum se cuvine ocazia festivă. Sigur, dacă preferi să ai un Revelion în care să primeze confortul, poți alege să stai acasă în pijamale și învelindu-te într-o pătură pufoasă. Dar chiar și așa, recomandarea noastră este să îți aranjezi părul măcar, pentru un plus de strălucire în selfie-urile de la miezul nopții.

De ce se mănâncă struguri de Revelion

O tradiție originară din Spania s-a răspândit rapid în multe alte țări, cum ar fi și România. Pentru noaptea de Revelion spaniolii preferă un soi de struguri numit Aledo, dar nu e musai să alegi un anumit soi.

Se spune că în noaptea de Revelion se mănâncă 12 boabe de struguri pentru a avea noroc în fiecare lună din anul ce vine. Tradiția mai spune că este indicat să mănânci cele 12 boabe în ultimele 12 secunde ale anului ce se încheie și să îți pui câte o dorință pentru fiecare.

Alte versiuni ale superstiției indică faptul că gustul mai dulce sau mai acru al boabelor de struguri reprezintă un semn de bun augur, respectiv semn de rău augur privind viața ta și cum îți va merge în anul ce vine.

Se mănâncă peşte în noaptea de Revelion

După meniul de Crăciun cu preparate grele, care obosesc sistemul digestiv și ficatul, vedeta serii de Revelion este peștele, un preparat ușor de digerat, dar și cu un aer sofisticat, festiv.

Dar superstiția care indică faptul că trebuie să mănânci pește în noaptea de Anul Nou se referă mai degrabă la semnificația simbolică decât la efectele digestive, chiar dacă sunt și acelea binevenite.

Și anume, superstiția spune că atunci când mănânci pește imediat după miezul nopții dintre ani vei fi ocolit de necazuri în anul ce începe și vei reuși să te strecori printre probleme cu aceeași ușurință cu care înoată peștele prin apă.

De ce sa mănânci curcan la masa de Revelion

Friptura de curcan este pe lista preparatelor preferate de români în noaptea de Revelion. Motivația este oarecum amuzantă, însă multă lume ia foarte în serios această explicație. Concret, superstiția se referă la faptul că atitudinea găinii lasă de dorit, pentru că ea scurmă pământul și astfel se risipește prosperitatea în mod simbolic, în schimb cocoșul sau curcanul sunt țanțoși și demni în fața oricărei situații, o atitudine pe care este bine să o adopți și tu în anul ce vine.

Ce nu trebuie sa faci în ajunul Anului Nou

Discuțiile despre morți sau fantome și evenimente paranormale ar trebui evitate pentru că se spune că ar aduce ghinion.

