De ce un atac al Chinei asupra Taiwanului ar fi o amenințare pentru Japonia

Într-un potențial conflict, soarta Taipeiului s-ar împleti rapid cu alianța de securitate SUA-Japonia, relatează WSJ.

Luna trecută, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a dat de înțeles că țara sa ar putea mobiliza un răspuns militar în cazul unei tentative a Chinei de a cuceri Taiwanul, Beijingul a răspuns cu declarații furioase și exerciți ample cu avioane de război. Mesajul său implicit: Nu este treaba voastră.

Însă realitatea economică și geopolitică arată altceva: o potențială invazie a Chinei în Strâmtoarea Taiwan ar reprezenta o amenințare semnificativă pentru interesele Japoniei și ale celui mai mare aliat al său, SUA. Iar asta pentru că, așa cum arată hărțile, Taiwanul, o insulă guvernată democratic, se află la o răscruce maritimă crucială.

O mare parte din comerțul global trece prin Mările Chinei de Sud și de Est, iar în zonă se află puncte de trecere precum Canalul Bashi ce atinge marginile Taiwanului.

O cucerire reușită a Taiwanului ar permite Beijingului să domine căile navigabile strategice ale regiunii, să își proiecteze puterea militară în Pacific și să își urmărească mai agresiv revendicările maritime și teritoriale contestate.

„Echilibrul de putere din Asia s-ar înclina destul de decisiv în favoarea Chinei dacă Taiwanul ar cădea în mâinile Chinei”, a apreciat Robert Ward, președintele Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Privind înspre mare, China este „oarecum blocată” în acest moment, a spus el, referindu-se la Primul Lanț de Insule – un șir de arhipelaguri de pe coasta de est a țării, format în mare parte dintr-un trio de parteneri americani: Japonia, Taiwan și Filipine. China „vrea în mod clar să iasă din această situație”, a spus Ward.

Într-un potențial conflict, soarta Taiwanului s-ar împleti rapid cu alianța de securitate SUA-Japonia. Pentru a respinge un atac la scară largă, Taipei ar avea nevoie ca America - principalul său partener de apărare - să se alăture luptei. În acest scop, forțele americane ar avea nevoie de Japonia.

Problema dacă SUA ar interveni direct într-un conflict este o întrebare deschisă. Washingtonul menține o politică de ceea ce numește „ambiguitate strategică” pentru a menține China în incertitudine.

Geografia prezintă provocări specifice pentru Japonia. Un grup de insule japoneze numite Ryukyus se întinde spre sud-vest, oprindu-se chiar înainte de Taiwan. Insula Yonaguni, aflată la peste 1.200 de mile de Tokyo, se află la mai puțin de 70 de mile de Taiwan.

Unele dintre aceste insule s-ar afla chiar lângă zona de război – sau chiar în interiorul acesteia – dacă China ar trimite rachete și nave de război pentru a bloca, lovi și încercui Taiwanul, punând în pericol cetățenii și teritoriul japonez. Ostilitățile de pe rutele de transport altfel aglomerate ar perturba comerțul esențial de care se bazează Japonia.

În ultimii ani, pe măsură ce Tokyo și-a reconfigurat postura de securitate ca răspuns la ascensiunea militară rapidă a Chinei, a făcut o serie de investiții în aceste insule din sud-vest. Acestea includ noi baze, instalații radar, capacități de război electronic și sisteme de rachete.

Bateriile de rachete antinavă de tip 12 ale Japoniei, cu o rază de acțiune de 200 km, sunt acum poziționate pe mai multe insule din Ryukyu, iar variante cu rază mai lungă de acțiune sunt în curs de dezvoltare. Oficialii japonezi susțin că Yonaguni va primi rachete sol-aer.

Dacă Japonia ar decide să participe la un conflict privind Taiwanul, aceste rachete - și altele pe care le produce pentru a lovi ținte mai îndepărtate - ar juca un rol important, la fel ca și submarinele și navele de război japoneze.

Dispute teritoriale Japonia-China

Japonia are propria dispută teritorială cu China asupra unui grup de insule nelocuite numite Senkaku. Controlate de Japonia și revendicate de China și Taiwan, aceste fâșii de pământ se află la puțin peste 160 de kilometri nord-est de Taiwan. China, care le numește insulele Diaoyu, trimite în mod curent nave de pază de coastă în apele din jurul lor pentru a-și afirma revendicarea, o sursă de fricțiuni continue cu Tokyo.

O preluare chineză a Taiwanului ar spori amenințarea la adresa teritoriului japonez, a declarat Yuki Tatsumi, director senior la Institutul pentru Securitate Indo-Pacifică, cu sediul în SUA. „Japonia nu va mai avea un tampon, dacă vreți”, a spus ea, adăugând că s-ar confrunta cu presiuni directe din partea marinei chineze.

Problema dacă Japonia se alătură sau nu unui război pentru Taiwan, în ce măsură va lupta și ce va face dacă SUA rămâne pe margine depind de o combinație de factori militari, juridici și politici. Dacă Washingtonul ar decide să apere militar Taiwanul, deciziile luate la Tokyo ar influența intervenția SUA.

Japonia găzduiește o rețea de baze americane poziționate strategic, susținută de o infrastructură robustă. Forțele americane ar trebui să le activeze, ceea ce implică discuții între Washington și Tokyo. Aceasta include baza aeriană Kadena, un centru al puterii aeriene americane în Pacific, și baza Marinei SUA de la Yokosuka, care găzduiește Flota a Șaptea și un portavion.

„SUA nu are nimic asemănător cu bazele militare pe care le are în Japonia în alte părți ale Asiei”, a declarat Eric Heginbotham, cercetător principal la programul de studii de securitate al Institutului de Tehnologie din Massachusetts. „Nu poți reproduce ceea ce se află în Japonia.”

Un raport din 2023 despre un joc militar din Taiwan realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, scris în colaborare cu Heginbotham, descria Japonia drept elementul central. „Statele Unite trebuie să își poată folosi bazele din Japonia pentru operațiuni de luptă”, se arată în raport.

O insulă în special, Okinawa, este deține facilități militare și zone de antrenament. Baza Aeriană Kadena găzduiește o gamă largă de aeronave în orice moment, inclusiv avioane de vânătoare care ar fi necesare pentru a scufunda navele chinezești în Strâmtoarea Taiwan și pentru a lupta împotriva avioanelor de război chinezești. O nouă unitate a Corpului Pușcașilor Marini, echipată cu rachete, concepută pentru lupte între insule, are, de asemenea, baza pe Okinawa.

Proximitatea insulei față de China o face însă vulnerabilă la atacuri. Beijingul a acumulat un arsenal de rachete atât de formidabil încât concentrarea avioanelor de luptă într-una sau două locații bine cunoscute aproape oriunde în regiune le-ar pune în pericol de a fi distruse complet. Pentru a îngreuna țintirea lor de către China, Forțele Aeriene Americane ar încerca, în caz de conflict, să-și împrăștie aeronavele nu doar pe diverse baze americane, ci și dincolo de ele: pe instalații militare japoneze, aerodromuri civile sau cu dublă utilizare din Japonia și pe alte situri din regiune.

Asta înseamnă că operațiunile aeriene americane ar putea extinde implicarea Japoniei, dacă Tokyo ar fi de acord.

Japonia ar fi deosebit de importantă pentru avioanele de vânătoare, care au o rază de acțiune limitată și consumă mult combustibil. De pe pistele din Japonia, piloții ar putea ajunge rapid în Taiwan și înapoi, având mai mult timp să lupte decât dacă ar face naveta.

Fără Japonia, SUA ar depinde în mare măsură de Guam, un teritoriu american din Pacificul de Vest, la aproximativ 2.700 de kilometri de Taiwan. Bombardierele, care zboară pe distanțe lungi, ar putea folosi Guam, în schimb operațiunile avioanelor de vânătoare ar fi mult mai greu de susținut, chiar și cu realimentare aeriană. Misiunile de superioritate aeriană, de exemplu, ar necesita ca avioanele să efectueze misiuni și să rămână „pe poziție” în vecinătatea Taiwanului o perioadă înainte de a se întoarce, ceea ce nu este fezabil din Guam, a spus Heginbotham.

Portavioanele ar fi o opțiune, dar aceste nave de război sunt ținte mari și costisitoare, iar SUA este puțin probabil să angajaze prea multe în primele zile ale unui conflict, a spus el.

Între timp, bazele navale din Japonia ar ajuta la rearmarea navelor de război. Cu cât navele trebuie să meargă mai departe pentru a detecta noi rachete, cu atât mai mult timp ar sta în afara luptei.

Japonia ar putea fi atrasă în conflict și de deciziile Chinei pe timp de război. Dacă Beijingul ar calcula că SUA este probabil să se alăture conflictului, ar putea încerca preventiv să atenueze această amenințare prin trimiterea de baraje de rachete asupra bazelor americane din Japonia și, eventual, asupra unor ținte japoneze. Are sute de rachete din fiecare categorie - rază scurtă, medie și intermediară de acțiune.

Anul acesta, SUA și-au adus pentru prima dată sistemul Typhon în Japonia — acesta a părăsit țara de atunci — plasându-l în sud, de unde putea lovi ținte din China continentală. Noua baterie de rachete Nmesis, care distruge nave, utilizată de Corpul Pușcașilor Marini a fost, de asemenea, adusă la Okinawa pentru exerciții.