search
Miercuri, 31 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce un atac al Chinei asupra Taiwanului ar fi o amenințare pentru Japonia

0
0
Publicat:

Într-un potențial conflict, soarta Taipeiului s-ar împleti rapid cu alianța de securitate SUA-Japonia, relatează WSJ.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Luna trecută, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a dat de înțeles că țara sa ar putea mobiliza un răspuns militar în cazul unei tentative a Chinei de a cuceri Taiwanul, Beijingul a răspuns cu declarații furioase și exerciți ample cu avioane de război. Mesajul său implicit: Nu este treaba voastră.

Însă realitatea economică și geopolitică arată altceva: o potențială invazie a Chinei în Strâmtoarea Taiwan ar reprezenta o amenințare semnificativă pentru interesele Japoniei și ale celui mai mare aliat al său, SUA. Iar asta pentru că, așa cum arată hărțile, Taiwanul, o insulă guvernată democratic, se află la o răscruce maritimă crucială.

O mare parte din comerțul global trece prin Mările Chinei de Sud și de Est, iar în zonă se află puncte de trecere precum Canalul Bashi ce atinge marginile Taiwanului.

O cucerire reușită a Taiwanului ar permite Beijingului să domine căile navigabile strategice ale regiunii, să își proiecteze puterea militară în Pacific și să își urmărească mai agresiv revendicările maritime și teritoriale contestate.

„Echilibrul de putere din Asia s-ar înclina destul de decisiv în favoarea Chinei dacă Taiwanul ar cădea în mâinile Chinei”, a apreciat Robert Ward, președintele Institutului Internațional pentru Studii Strategice.

Privind înspre mare, China este „oarecum blocată” în acest moment, a spus el, referindu-se la Primul Lanț de Insule – un șir de arhipelaguri de pe coasta de est a țării, format în mare parte dintr-un trio de parteneri americani: Japonia, Taiwan și Filipine. China „vrea în mod clar să iasă din această situație”, a spus Ward.

Într-un potențial conflict, soarta Taiwanului s-ar împleti rapid cu alianța de securitate SUA-Japonia. Pentru a respinge un atac la scară largă, Taipei ar avea nevoie ca America - principalul său partener de apărare - să se alăture luptei. În acest scop, forțele americane ar avea nevoie de Japonia.

Problema dacă SUA ar interveni direct într-un conflict este o întrebare deschisă. Washingtonul menține o politică de ceea ce numește „ambiguitate strategică” pentru a menține China în incertitudine.

Geografia prezintă provocări specifice pentru Japonia. Un grup de insule japoneze numite Ryukyus se întinde spre sud-vest, oprindu-se chiar înainte de Taiwan. Insula Yonaguni, aflată la peste 1.200 de mile de Tokyo, se află la mai puțin de 70 de mile de Taiwan.

Unele dintre aceste insule s-ar afla chiar lângă zona de război – sau chiar în interiorul acesteia – dacă China ar trimite rachete și nave de război pentru a bloca, lovi și încercui Taiwanul, punând în pericol cetățenii și teritoriul japonez. Ostilitățile de pe rutele de transport altfel aglomerate ar perturba comerțul esențial de care se bazează Japonia.

În ultimii ani, pe măsură ce Tokyo și-a reconfigurat postura de securitate ca răspuns la ascensiunea militară rapidă a Chinei, a făcut o serie de investiții în aceste insule din sud-vest. Acestea includ noi baze, instalații radar, capacități de război electronic și sisteme de rachete.

Bateriile de rachete antinavă de tip 12 ale Japoniei, cu o rază de acțiune de 200 km, sunt acum poziționate pe mai multe insule din Ryukyu, iar variante cu rază mai lungă de acțiune sunt în curs de dezvoltare. Oficialii japonezi susțin că Yonaguni va primi rachete sol-aer.

Dacă Japonia ar decide să participe la un conflict privind Taiwanul, aceste rachete - și altele pe care le produce pentru a lovi ținte mai îndepărtate - ar juca un rol important, la fel ca și submarinele și navele de război japoneze.

Dispute teritoriale Japonia-China

Japonia are propria dispută teritorială cu China asupra unui grup de insule nelocuite numite Senkaku. Controlate de Japonia și revendicate de China și Taiwan, aceste fâșii de pământ se află la puțin peste 160 de kilometri nord-est de Taiwan. China, care le numește insulele Diaoyu, trimite în mod curent nave de pază de coastă în apele din jurul lor pentru a-și afirma revendicarea, o sursă de fricțiuni continue cu Tokyo.

O preluare chineză a Taiwanului ar spori amenințarea la adresa teritoriului japonez, a declarat Yuki Tatsumi, director senior la Institutul pentru Securitate Indo-Pacifică, cu sediul în SUA. „Japonia nu va mai avea un tampon, dacă vreți”, a spus ea, adăugând că s-ar confrunta cu presiuni directe din partea marinei chineze.

Problema dacă Japonia se alătură sau nu unui război pentru Taiwan, în ce măsură va lupta și ce va face dacă SUA rămâne pe margine depind de o combinație de factori militari, juridici și politici. Dacă Washingtonul ar decide să apere militar Taiwanul, deciziile luate la Tokyo ar influența intervenția SUA.

Japonia găzduiește o rețea de baze americane poziționate strategic, susținută de o infrastructură robustă. Forțele americane ar trebui să le activeze, ceea ce implică discuții între Washington și Tokyo. Aceasta include baza aeriană Kadena, un centru al puterii aeriene americane în Pacific, și baza Marinei SUA de la Yokosuka, care găzduiește Flota a Șaptea și un portavion.

„SUA nu are nimic asemănător cu bazele militare pe care le are în Japonia în alte părți ale Asiei”, a declarat Eric Heginbotham, cercetător principal la programul de studii de securitate al Institutului de Tehnologie din Massachusetts. „Nu poți reproduce ceea ce se află în Japonia.”

Un raport din 2023 despre un joc militar din Taiwan realizat de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, scris în colaborare cu Heginbotham, descria Japonia drept elementul central. „Statele Unite trebuie să își poată folosi bazele din Japonia pentru operațiuni de luptă”, se arată în raport.

O insulă în special, Okinawa, este deține facilități militare și zone de antrenament. Baza Aeriană Kadena găzduiește o gamă largă de aeronave în orice moment, inclusiv avioane de vânătoare care ar fi necesare pentru a scufunda navele chinezești în Strâmtoarea Taiwan și pentru a lupta împotriva avioanelor de război chinezești. O nouă unitate a Corpului Pușcașilor Marini, echipată cu rachete, concepută pentru lupte între insule, are, de asemenea, baza pe Okinawa.

image

Proximitatea insulei față de China o face însă vulnerabilă la atacuri. Beijingul a acumulat un arsenal de rachete atât de formidabil încât concentrarea avioanelor de luptă într-una sau două locații bine cunoscute aproape oriunde în regiune le-ar pune în pericol de a fi distruse complet. Pentru a îngreuna țintirea lor de către China, Forțele Aeriene Americane ar încerca, în caz de conflict, să-și împrăștie aeronavele nu doar pe diverse baze americane, ci și dincolo de ele: pe instalații militare japoneze, aerodromuri civile sau cu dublă utilizare din Japonia și pe alte situri din regiune.

Asta înseamnă că operațiunile aeriene americane ar putea extinde implicarea Japoniei, dacă Tokyo ar fi de acord.

Japonia ar fi deosebit de importantă pentru avioanele de vânătoare, care au o rază de acțiune limitată și consumă mult combustibil. De pe pistele din Japonia, piloții ar putea ajunge rapid în Taiwan și înapoi, având mai mult timp să lupte decât dacă ar face naveta.

Fără Japonia, SUA ar depinde în mare măsură de Guam, un teritoriu american din Pacificul de Vest, la aproximativ 2.700 de kilometri de Taiwan. Bombardierele, care zboară pe distanțe lungi, ar putea folosi Guam, în schimb operațiunile avioanelor de vânătoare ar fi mult mai greu de susținut, chiar și cu realimentare aeriană. Misiunile de superioritate aeriană, de exemplu, ar necesita ca avioanele să efectueze misiuni și să rămână „pe poziție” în vecinătatea Taiwanului o perioadă înainte de a se întoarce, ceea ce nu este fezabil din Guam, a spus Heginbotham.

Portavioanele ar fi o opțiune, dar aceste nave de război sunt ținte mari și costisitoare, iar SUA este puțin probabil să angajaze prea multe în primele zile ale unui conflict, a spus el.

Între timp, bazele navale din Japonia ar ajuta la rearmarea navelor de război. Cu cât navele trebuie să meargă mai departe pentru a detecta noi rachete, cu atât mai mult timp ar sta în afara luptei.

Japonia ar putea fi atrasă în conflict și de deciziile Chinei pe timp de război. Dacă Beijingul ar calcula că SUA este probabil să se alăture conflictului, ar putea încerca preventiv să atenueze această amenințare prin trimiterea de baraje de rachete asupra bazelor americane din Japonia și, eventual, asupra unor ținte japoneze. Are sute de rachete din fiecare categorie - rază scurtă, medie și intermediară de acțiune.

Anul acesta, SUA și-au adus pentru prima dată sistemul Typhon în Japonia — acesta a părăsit țara de atunci — plasându-l în sud, de unde putea lovi ținte din China continentală. Noua baterie de rachete Nmesis, care distruge nave, utilizată de Corpul Pușcașilor Marini a fost, de asemenea, adusă la Okinawa pentru exerciții.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
digi24.ro
image
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
„Se destramă banda care ține ostatică România!” Patrick André de Hillerin aruncă „NUCLEARA”
gandul.ro
image
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
mediafax.ro
image
Predicțiile românului care a împlinit 100 de ani: cine câștigă titlul în SuperLiga? „Sunt iuți!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, bilanț al celor 6 luni de guvernare: „A trebuit să luăm mai multe măsuri dureroase pentru români. 2026 ar trebui să fie mai bun”
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Au apărut primele imagini! Cum arată Dan Petrescu după ce ”a slăbit 30 de kilograme” și "fetele lui au venit în țară”
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Guvernul a decis să nu mai plătească o zi din concediul medical legal. Ce declarații a făcut Bolojan după ședință
antena3.ro
image
Jobul care îţi poate aduce câteva sute de lei când alţii se distrează. Serviciul, la mare căutare de Revelion
observatornews.ro
image
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
cancan.ro
image
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
prosport.ro
image
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza momentului
playtech.ro
image
Dan Petrescu, prima apariție publică după ce a început chimioterapia! E mai slab ca oricând. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
O nouă tragedie! BILD: ”Câtă durere poate îndura Mihaela Rădulescu într-un timp atât de scurt?”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Aparatul pe care trebuie să-l scoți din priză după fiecare folosire. Poate declanșa un incendiu și îți crește consumul de curent
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Toţi românii fac asta de Anul Nou!
romaniatv.net
image
Superstiții de Revelion. De ce este bine să nu te prindă Anul Nou fără bani în buzunar
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Viața exclusivistă a fiicei după moartea femeii din Sibiu. Lux în Dubai, vacanțe exotice și o nouă moștenire vizată în timp ce ancheta era în desfășurare
actualitate.net
image
Interviu exclusiv cu Radu Ciucă, producător de montaj în emisiunea „La Măruță” și în podcastul „Acasă La Măruță”: „Dacă mă ajută Dumnezeu, cu puțin noroc, o să fiu în următorul sezon Survivor”
actualitate.net
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”
click.ro
image
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
click.ro
image
Cum fac bulgăroaicele salata cu ciuperci și maioneză de Revelion. Ingredientul secret care îi dă un gust aparte
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România
okmagazine.ro
Rata cu legume Sursa foto shutterstock 2663745587 jpg
Preparate de nelipsit de pe masa de Anul Nou! Așa le prepari cu ușurință!
clickpentrufemei.ro
Final Lothbrok colour 4365b88 webp
Ragnar Lothbrok: legenda vikingului nemuritor și a fiilor săi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Viaţa interzisă a lui Brigitte Bardot: peste 100 de iubiţi, patru soţi, patru tentative de sinucidere şi un final care a şocat lumea
image
Scene greu de imaginat la înmormântarea contabilei din Sibiu. Ce a făcut fiica ei: „A jucat perfect rolul copilului îndurerat”

OK! Magazine

image
Petrecerea de Revelion e o invenție regală! Regele Carol I a adus pentru prima oară „balul de Anul Nou” în România

Click! Pentru femei

image
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni

Click! Sănătate

image
Obiceiul alimentar care te trezește noaptea