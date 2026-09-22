 Dacă vin anticipatele, care dintre partide ar putea câștiga urmând modelul cu care Die Linke a dat lovitura la Berlin? | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”

Dacă vin anticipatele, care dintre partide ar putea câștiga urmând modelul cu care Die Linke a dat lovitura la Berlin?

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Vă rog să-mi permiteți ca, în zilele următoare, să vă detaliez câteva dintre propunerile calificate drept „revoluționare” din manifestele politice cu care s-au prezentat în fața alegătorilor partidele care au creat surpriza uriașă de a câștiga alegerile așa cum a fost cazul celor din partidul de extremă-stângă Die Linke, în fruntea preferințelor în Berlin.

alegeri germania steag bundestag foto shutterstock
Foto: Shutterstock

Propunerea lor de rezolvare a crizei locuințelor a fost considerată cea mai promițătoare și a adus voturile necesare dar mai produce și un alt efect interesant: obligă acum absolut toate celelalte partide să se poziționeze în raport cu măsurile propuse de extrema-stângă, acceptând beneficiile și riscurile aferente. 

În ciuda temerilor inițiale, măsura esențială din planul celor de la Die Linke nu este o „confiscare” arbitrară a locuințelor, ci mai degrabă o „socializare”, adică „o expropriere contra indemnizație oferită proprietarilor”, adică exclusiv grupului marilor deținători de zeci sau sute de imobile, mai precis grupurile imobiliare care au în proprietate mai mult de 3000 de locuințe. Se dorește ca, astfel, să fie redistribuit parcul locativ existent pentru ca, pe această bază, să fie propuse locuințe cu o chirie acceptabilă, moderată, în favoarea celor cu venituri mici și tinerilor.

Inițiativa nu a apărut din neantul propagandistic., Este o aplicare strictă a referendumului din 2021, concretizând inițiativa populară Deutscheen Wohnen & Co. enteigen aprobată atunci cu 58% din voturi dar blocată până acum de coalițiile aflate la putere. 

Ce ar urma ar fi totodată spectaculos și riscant: ar trebui transferate către unn organism al statului un număr de 220.000-240 de apartamente aflate astăzi în proprietatea unor grupuri imobiliare private precum Vonovia. Pentru foarte mulți dintre posibilii viitori beneficiari ai îndeplinirii angajamentului politic Die Linke s-a deschis un uriaș orizont de speranță privind posibilitatea dobândirii de locuințe pentru care va funcționa sistemul foarte strict de stabilire a chiriilor (Mietendeckel), sistemul propus însemnând înghețarea chiriilor pe timp de un an și apoi o limitare a creșterii valorii chiriei cu maximum 1%. 

Reacția partidului creștin-democrat al Cancelarului Merzși aliaților săi conservatori a fost de a descrie propunerea drept „proiect socialist” și s-a pronunțat în favoarea votării cât mai curând a unei legi care să interzică exproprierea societăților imobiliare. Dar acuzațiile lor împotriva celor din extrema-stângă merg cu mult mai departe, deoarece conservatorii spun că măsura privitoare la înghețarea totală a chiriilor a mai fost decretată în Germania, în 1933, în perioada regimului național-socialist al lui Adolf Hitler. 

Ce va fi tentant pe viitor pentru creatorii de platforme politice care să caute voturile nehotărâților și deziluzionaților de performanțele partidelor politice tradiționale, blocate în constrângerile impuse de doctrine adesea osificate și complet depășite de realitățile modulate de crizele suprapuse în mijlocul cărora trăim? Nu cred că va trebui să mai așteptăm să vedem cum asemenea răspunsuri vor începe să apară în tot spațiul electoral european, cu posibila consecință de a motiva grupa de vârstă a tineretului, familii tinere și cu copii, cei mai expuși unei oferte care să nu poată fi refuzată. 

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