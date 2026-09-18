Turcia își negociază interesele strategice în regiunea Mării Negre. Nimic despre poziția României

Turcia, din nou, confirmă că, alături de Rusia, dorește să se impună ca actor principal în jocurile esențiale de securitate în regiunea Mării Negre, eventual formând un binom care stabilește protocoalele și regulile de joc.

Foto: navy.ro

N-am auzit ca vreun oficial român să fi spus că țara noastră ar fi fost consultată (poate ar fi o speranță prea mare și lipsită de orice bază) sau măcar informată pentru a emite propriile sale puncte de vedere în ce privește protocolul de acord propus de Turcia Ucrainei și Rusiei pentru încetarea atacurilor asupra navelor civile în Marea Neagră, document aflat acum în stadiul de „schiță confidențială” care, după obicei, a filtrat din zona canalelor diplomatice înspre AFP, urmărind reacția opiniei publice în țările considerate ca interesante.

Conform a ceea ce se știe până în acest moment, proiectul de acum se inspiră din mecanismul negociat în 2022 , inițiat de Turcia și susținut de ONU, pentru garantarea unor coridoare de transport a grânelor în Marea Neagră. Rusia era atunci parte a înțelegerii dar s-a retras un an mai târziu, iar Ucraina a negociat propriul său culoar de navigație, în imediata apropiere a României și Bulgariei.

Obiectiv care stă la baza textului negociat acum ar fi , în primul rând, securizarea „zonei gri” internaționale. Cum spuneam, Ucraina folosește itinerarul de-a lungul litoralului României și Bulgariei dar, cu toate astea, navele mai sunt obligate să treacă și printr-o zonă internațională de aproximativ 4-5 mile marine. Iar în noul protocol se discută despre un mecanism de protecție specific pentru trecerea prin această zonă. În paralel, așa cum spun relatările din presa turcă, ar mai fi vorba despre apariția unei a doua rute securizate, vasele de transport ucrainene având posibilitatea să treacă prin apele teritoriale ale Georgiei pentru a ajunge în porturile din Turcia.

Negociatorii ucraineni, spun diverse surse, ar dori să pună acest acord specific într-un context mai larg, cel privind protecția instalații portuare și energetice din zona Mării Negre. Acesta ar fi subiectul de foarte mare interes pentru țara noastră. Aș spune de interes vital, deoarece coridorul de transport care trece pe lângă România este în imediata proximitate a platformei de foraj Neptun Deep și sunt foarte ușor de înțeles consecințele unui eveniment nefericit acolo, mai ales că – și acesta ar fi marea motivație a interesului posibil al României – platforma în cauză se află în afara apelor noastre teritoriale (e doar în zona economică exclusivă), deci nu intră în zona apărată de NATO...

Foarte posibil ca echipele de negocieri să aibă în vedere și „scenarii de fugă”, acelea care aliniază răspunsuri pentru toate posibilitățile extrem care apare în logica războaielor. Printre acestea, bănuiesc că se negociază condițiile în care navele încărcate cu grâne își pot găsi refugiul în apele teritoriale ale țărilor din zonă, inclusiv ale României, sau în porturile din regiune, cel mai mare și mai ușor de utilizat fiind Constanța, ca și până acum.

Necondiționat, ca acum, ca parte a ajutorului nelimitat oferit Ucrainei, inclusiv în ce privește descărcarea de grâne pentru folosirea coridoarelor terestre pe care le pune la dispoziție cu generozitate România? Există sau nu posibilitatea de discuțien privind un nou cadru den lucru sau ne bazăm pe faptul că noile coridoare, dacă se va ajunge vreodată la un acord, vor fi totalmente impenetrabile și, în consecință, vor proteja ermetic navele civile (inclusiv cele turcești) de atacuri, văzând frecvența în creștere a incidentelor de securitate în zona maritimă?

Cine poate spune, dacă asta interesează pe cineva, care ar trebui să fie interesul României în această problemă și cine este delegat să negocieze termenii discuției care, dacă reușește, ar stabili un cadru binevenit de siguranță a transportului comercial în Marea Neagră, protejând totodată interesele țărilor riverane?

Poate vom avea ceva vești după vizita de azi a Președintelui N. Dan în Ucraina.