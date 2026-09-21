 Dezastru electoral în Germania pentru Cancelarul Merz și partidul său, consecințe dramatice pentru PPE | adevarul.ro
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Deputatul PNL Ionel Bogdan vine la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Dezastru electoral în Germania pentru Cancelarul Merz și partidul său, consecințe dramatice pentru PPE

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Termenul „dezastru” a fost folosit de Cancelarul Merz imediat după ce au fost afișate primele proiecții ale rezultatelor din Meckelenburg-Pomerania Occidentală.

Cancelarul Merz
Cancelarul Merz Foto: Profimedia

Poate, atunci când a spus asta, nici el nu credea care va fi rușinea cu adevărat fără margini și fără precedent pe care partidul său avea s-o îndure, acum fiind confirmate datele care arată că nu a atins nici măcar bara de 5%, adică NU va intra în Parlamentul local, totul în condițiile în care AfD confirmă linia ascendentă ultra-rapidă amorsată  la alegerile din Saxa-Anhalt, câștigând și aici, urmat de social-democrați. De parcă asta nu era suficient, înfrângerea asta fără precedent este dublată cu un alt eveniment care va cântări greu în acum atât de tulburatul peisaj politic german: la Berlin, partidul Die Linke al stângii radicale a câștigat alegerile cu aproape 25,7% din voturi, înlocuind CDU (partidul lui Merz) care are doar 10,8%. 

Ce consecințe se deschid acum?

Bănuiesc că nu vă interesează câtuși de puțin coșmarul prin care trece Cancelarul Merz și partidul său istoric. Dar s-ar putea să bănuiți cât de importante sunt aceste evoluții asupra destinului (puterii de vot, influenței europene politice directe și prestigiului) Partidului Popular European, devenit foarte interesant la nivel înalt pentru România deoarece vice-președintele său Siegfried Mureșan a fost propus ca viitor nostru Prim Ministru.

Deocamdată, ceea ce este evident că Merz, figura centrală a popularilor europeni și cel a cărui influență era, tradițional, garanție pentru succesele candidaților susținuți de PPE în diverse State Membre, a ieșit profund fragilizat  din acest scrutine. Și este la fel de evident, în logica jocurilor politice, că o asemenea slăbire a principalei forțe politice din guvernul federal german reduce, matematic, capacitatea directă de influență a Germaniei în cadrul PPE și a Consiliului European. O scădere a puterii de influențăm a Germaniei, chiar dacă este absolut imposibil de măsurat acum extinderea undei de șoc asupra politicilor  europene, va însemna cu certitudine o reechilibrare a polilor de putere dominați acum de influența motorului franco-german.

Explicația este dată de sondajele care testează apetența alegătorilor europeni dar și de analizele pe termen lung și foarte lung comandate de diferite instituții mai mult sau mai puțin vizibile: reiese o îngrijorare comună provocată de ceea ce pare să fie început acum ca mișcare ireversibilă, adică urcarea AfD în Germania și a Frontului Național în Franța.

Din punctul în care ne aflăm acum, sunt posibile două tipuri de evoluții pentru viitorul imediat și pe termen scurt, nu neapărat pe plan ideologic, ci pentru a mai ține aproape câțiva votanți. 

Pe de o parte, electoratul profund șocat al dreptei tradiționale are în față, cum spun unele surse, posibilitatea d a renunța la consensul istoric dominant până acum, acela privind constituirea „cordonului sanitar de siguranță” (Branmauer) în jurul extremi-drepte, cerută cu strictețe a fi aplicată de către toate partidele PPE din UE. OK, dar dacă realitățile nemiloase vor impune renunțarea la aceste principii stricte chiar în Germania tocmai pentru a permite rămânerea celor din PPE la guvernare?

Pe de altă parte, dimpotrivă, PPE va putea opta pentru „poziția purității ideologice” insistând mai departe pentru înaintarea, cu cât mai mari eforturi și viteză, pe calea de acum de ajutorare a Ucrainei și investiții pe piața de armament, dar și de continuare, cu orice risc, pe calea Green Deal a tranziției ecologice și de desființare a motoarelor termice.

În fine, rezultatele de acum din Germania și cele care încep să se apropie de nivelul certitudinii privind victoria în prezidențialele franceze a doamnei Le Pen, au început de ja să influențeze operațiunile de reconfigurare politică în Parlamentul European unde, deocamdată, social-democrații au rămas formațiunea care mai rezistă încă pe baricadele vechii arhitecturi politice, cu surpriza pe care o vor construi în viitorul previzibil noile partide mici apărute, tocmai pe fondul pulverizării vechilor preferințe osificate în ultimele decade.

Întrebarea cu răspuns deschis privește influențele imediate asupra pieței politice de la noi exact în momentul critic al luării unor decizii care s-ar putea dovedi extrem de relevante pentru modul în care se va configura poziționarea României în noul context economic și de securitate care, oricum, se configurează cu mare viteză în jurul nostru.

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