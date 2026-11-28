Să ne amintim ce a păţit Grecia în anii 2015-2018 când Tsipras, şeful Coaliţiei Stângii Radicale din Grecia, Syriza, a vrut să redea „demnitatea” grecilor, după o perioadă lungă de huzur nejustificat, concretizat în 13-14 salarii şi pensii anual.

Foto: EPA

Comparaţia este utilă acum, pentru că România riscă să aibă soarta Greciei, dacă nu se trezeşte la timp, iar Grindeanu & Co nu fac comparaţia momentului.

Grecia în 2015

· Datorie publică: 311,5 miliarde euro.

· Datorie publică raportată la PIB: 176,9%.

· PIB nominal: 176 miliarde euro.

· PIB pe locuitor: aproximativ 16.300 euro anual. (10,8 milioane locuitori)

România în 2026

· Datorie publică: 240 miliarde euro

· Datorie publică raportată la PIB: 61,1%

· PIB nominal: 400 miliarde euro

· PIB pe locuitor: 19.960 euro anual (19 milioane locuitori)

Așadar, există o asemănare fundamentală: ambele țări au ajuns într-un punct în care cheltuielile statului nu mai pot fi susținute fără o corecție fiscală importantă.

Dar există și o diferență esențială: Grecia avea o datorie publică de aproape trei ori mai mare, raportată la PIB, decât România de astăzi.

În ianuarie 2015, Alexis Tsipras a câștigat alegerile cu un program care promitea, în esență:

· Renegocierea datoriei externe.

· Renunțarea la austeritatea impusă de creditorii internaționali.

· Creșterea cheltuielilor sociale.

· O relansare economică fără noi sacrificii majore pentru populație.

Problema era că Grecia depindea de finanțarea creditorilor externi și nu mai avea acces normal la piețele financiare.

Tsipras a încercat să negocieze cu instituțiile europene dintr-o poziție politică de confruntare.

Au urmat evenimente dramatice:

-Negocierile cu creditorii s-au blocat.

-Băncile grecești au pierdut depozite, iar BCE a limitat extinderea finanțării de urgență.

-La 28 iunie 2015, băncile au fost închise și au fost introduse controale asupra capitalurilor.

-La referendumul din 5 iulie, 61,3% dintre participanți au respins condițiile propuse de creditori.

-La numai câteva zile, guvernul Tsipras a solicitat un nou program de asistență financiară, acceptând condiții foarte dure.

Grecia a primit un al treilea program de asistență, de aproximativ 86 de miliarde de euro, care a fost derulat până în august 2018.

Paradoxul Tsipras: a câștigat politic promițând că va respinge austeritatea, dar a ajuns să accepte un program de ajustare mai dur decât cel pe care îl contestase.

Acesta este unul dintre cele mai importante avertismente pentru orice guvern care promite populației că poate evita corecția fiscală prin simpla confruntare cu creditorii.

Există diferenţe majore între România şi Grecia

Grecia era în zona euro. Nu putea să-și devalorizeze propria monedă și nu avea o bancă centrală națională care să controleze independent politica monetară.

România are leul și BNR. Aceasta oferă instrumente suplimentare de intervenție și adaptare.

Dar există și reversul: o depreciere accelerată a leului ar scumpi importurile, ar alimenta inflația și ar crește povara datoriilor în valută.

A doua: nivelul datoriei. România are o datorie publică mult mai mică decât Grecia în momentul crizei din 2015. Aceasta este o diferență importantă, dar nu trebuie să ne liniștească excesiv.

A treia: apartenența la UE și accesul la fondurile europene. România are acces la finanțări europene și la investiții prin programe comunitare. Acestea pot susține economia în timpul ajustării fiscale, dacă sunt absorbite eficient.

A patra: România nu este încă într-o criză de finanțare suverană. Comisia Europeană constată că România a făcut progrese în reducerea deficitului și că, în 2025 și 2026, evoluția cheltuielilor nete este în linie cu plafoanele recomandate. Dar avertizează și că situația fiscală rămâne fragilă, iar încrederea investitorilor este vulnerabilă.

Este momentul ca Luca Niculescu să arate cine este premierul României: el sau Grindeanu?

Ce scenarii sunt de aşteptat pentru România?

Scenariul A: Corecție fiscală controlată

Guvernul continuă reducerea deficitului, dar o face printr-o combinație de:

· Reducerea cheltuielilor administrative și a risipei bugetare.

· Reforma companiilor de stat.

· Reducerea privilegiilor și a cheltuielilor nejustificate.

· Îmbunătățirea colectării taxelor.

· Menținerea investițiilor productive și a fondurilor europene.

Costul va fi o perioadă de creștere economică slabă, presiuni asupra veniturilor populației și nemulțumire socială.

Comisia Europeană estimează deja pentru 2026 o contracție economică de 0,3%, inflație medie de 7,9% și deficit bugetar de 6% din PIB.

Scenariul B: Amânarea reformelor și continuarea împrumuturilor

Acesta este scenariul în care guvernele încearcă să evite costul politic al reducerii cheltuielilor.

Consecințele posibile:

· Datoria publică continuă să crească.

· Dobânzile la care se împrumută statul rămân ridicate sau cresc.

· O parte tot mai mare din buget este consumată de serviciul datoriei.

· Investitorii cer prime de risc mai mari.

· Agențiile de rating pot modifica perspectiva sau calificativul României.

Se creează un cerc vicios: statul se împrumută pentru a-și finanța cheltuielile și datoriile anterioare, iar costul finanțării îi reduce resursele disponibile pentru investiții și servicii publice.

Un detaliu important: nu este nevoie să ajungem la o datorie de 180% din PIB, precum Grecia, pentru ca finanțarea să devină problematică. Contează și viteza de creștere a datoriei, deficitul extern, structura finanțării și credibilitatea politicilor economice.

Scenariul C: Criză de finanțare și ajustare impusă de împrejurări

Acesta este scenariul care ar semăna cel mai mult cu Grecia din 2015.

Dacă investitorii își pierd încrederea, statul poate întâmpina dificultăți serioase în refinanțarea datoriei.

Ar putea urma:

· Creșterea abruptă a dobânzilor la împrumuturile statului.

· Deprecierea leului și presiuni asupra rezervelor valutare.

· Reduceri rapide de cheltuieli publice.

· Noi taxe și impozite.

· Înghețări sau reduceri de venituri bugetare.

· Negocieri mai dure cu instituțiile europene și, într-un scenariu extrem, solicitarea unui program de asistență financiară.

Nu înseamnă automat închiderea băncilor sau controale asupra capitalurilor, precum în Grecia. România are propria monedă și un cadru monetar diferit. Dar nici aceste instrumente nu pot compensa la nesfârșit lipsa disciplinei fiscale.

Pe umerii lui Alexandru Nazare stă salvarea României din prăpastia bugetară

Este interesant că Grecia a reușit, în anii care au urmat crizei, să-și schimbe radical situația fiscală.

Grecia a plătit însă un preț social și economic foarte mare. Ajustarea a însemnat ani de recesiune, șomaj ridicat, reducerea veniturilor și emigrarea unei părți importante a populației active.

Este o lecție despre costul amânării corecțiilor, nu un model de urmat.

Nu există o inevitabilitate ca România să repete experiența Greciei. Avem o datorie publică mai mică, propria monedă, acces la fonduri europene și încă posibilitatea unei ajustări ordonate.

Dar există un risc real de a intra într-o spirală a îndatorării și a pierderii încrederii creditorilor.

Concluzia comparației

România nu este Grecia lui Tsipras, dar riscă să ajungă într-o situație în care nu va mai putea decide singură ritmul și costul corecției bugetare. Iar atunci reformele nu vor mai fi o opțiune politică, ci o condiție impusă de realitatea financiară.