Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, acuză Guvernul că prezintă o imagine distorsionată a finanțelor publice prin amânarea unor plăți de zeci de miliarde de lei. Potrivit acestuia, încadrarea în ținta de deficit bugetar de 6,2% din PIB, estimată pentru finalul anului, ar depinde de neefectuarea unor plăți de aproximativ 47 de miliarde de lei.

Petrișor Peiu Foto: Mediafax

Peiu contestă imaginea prezentată de Guvern

Senatorul pornește de la deficitul de 82 de miliarde de lei, echivalent cu 3,92% din PIB, raportat pentru primele zece luni. El susține că, dacă ar fi incluse peste 19 miliarde de lei despre care afirmă că nu au fost plătite, deficitul ar ajunge la 101 miliarde de lei. Tot Peiu apreciază că cele aproximativ 47 de miliarde de lei necesare până la sfârșitul anului ar reprezenta circa 2,3% din PIB și califică ținta de 6,2% drept una realizabilă doar „pe hârtie”.

Peiu pune în discuție și răspunderea penală a guvernanților pentru prezentarea unor situații financiare pe care le consideră manipulate, făcând o comparație cu sancțiunile aplicabile administratorilor de firme.

„Până la urmă de ce nu pot fi pedepsiți penal și guvernanții care prezintă situații financiare manipulate?”, a declarat Petrișor Peiu.

Nazare invocă disciplina fiscală. Manole avertizează asupra plăților neacoperite

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri că publicarea Raportului privind finanțele publice urmărește instituirea unei reguli de transparență înainte de adoptarea bugetului pentru 2027. Potrivit ministrului, execuția bugetară inclusă în raport indică un deficit de 3,92% din PIB la zece luni, cu 27 de miliarde de lei mai mic decât în perioada similară a anului trecut.

Nazare a susținut că România nu își poate permite să întrerupă consolidarea fiscală, în condițiile în care deficitul rămâne printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. În opinia sa, continuarea acestui proces este o necesitate pentru a evita deteriorarea severă a situației economice și financiare, nu o simplă opțiune de politică economică.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a afirmat vineri seară, pe Facebook, că raportul trebuie citit integral. El a indicat solicitări suplimentare de 47,6 miliarde de lei, dintre care 19,1 miliarde de lei ar reprezenta obligații certe neacoperite.

„Asta înseamnă că nota de plată nu a dispărut. A fost împinsă în viitor”, a scris Florin Manole.