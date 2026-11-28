Ieșirea unei investiții din PNRR nu închide automat șantierul, dar obligă autoritățile să găsească alți bani pentru continuarea lui. Pentru 253 de contracte, cu o valoare totală de 6,98 miliarde de lei, aceasta este miza financiară: ce poate fi mutat pe alte programe și cât va rămâne de suportat din bugetul național.

Contractele pentru infrastructura de sănătate eliminate din PNRR valorează 5,64 miliarde de lei. Foto: Facebook / Alexandru Rogobete

Potrivit analizei publicate de Adevărul Financiar, care citează Raportul privind starea finanțelor publice al Ministerului Finanțelor, contractele vizează proiecte eliminate din PNRR sau nefinalizate în perioada de implementare. Datele au fost centralizate de MIPE la 6 noiembrie 2026.

Din valoarea totală, 5,66 miliarde de lei reprezentau finanțarea prevăzută prin PNRR. Plățile efectuate până la 30 septembrie 2026 însumau 650 de milioane de lei. Valoarea contractelor nu trebuie însă confundată cu suma care mai trebuie achitată sau cu un cost ce va reveni integral bugetului de stat.

Pentru lucrările care continuă, factura bugetară depinde de finanțările alternative obținute și de cheltuielile eligibile în noile programe. Raportul nu stabilește cât va trebui plătit efectiv în 2027 pentru aceste contracte.

Sănătatea: cea mai mare valoare, dar transferuri încă neconfirmate pentru toate proiectele

Infrastructura medicală concentrează 145 de contracte, în valoare de 5,64 miliarde de lei. Aproape 81% din valoarea totală a contractelor inventariate se află astfel în sănătate, potrivit calculelor Adevărul Financiar.

Pentru aceste investiții, tabelul Finanțelor indică plăți de 280 de milioane de lei până la sfârșitul lunii septembrie și zero atât la „rest de plătit”, cât și la plățile estimate pentru octombrie-decembrie. Diferența dintre valoarea contractelor și plățile făcute nu poate fi trecută automat în sarcina bugetului național.

Autoritățile pregătesc preluarea investițiilor în Programul Sănătate 2021-2027, inclusiv pentru decontarea unor cheltuieli eligibile deja efectuate. Soluția depinde însă de fondurile disponibile și de eligibilitatea lucrărilor. Raportul nu confirmă transferul tuturor celor 145 de contracte.

Există și transferuri confirmate. Noul corp al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, o investiție de 258,5 milioane de lei, cu 122 de paturi, a trecut în Programul Sănătate. La 23 octombrie a fost anunțată semnarea ordinului de începere a lucrărilor, potrivit sursei citate.

În aceeași zi a primit ordinul de începere și Institutul Regional de Oncologie Timișoara, proiect de 1,7 miliarde de lei, prevăzut cu 250 de paturi și transferat în același program.

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Turismul și cultura au cele mai mari plăți estimate la final de an

Dacă sănătatea domină prin valoarea contractelor, turismul și cultura ocupă primul loc la plățile estimate pentru ultimul trimestru din 2026. Cele 11 contracte valorează 450 de milioane de lei, dintre care 200 de milioane reprezentau finanțarea prevăzută prin PNRR.

Până la 30 septembrie fuseseră plătite 10 milioane de lei, iar celelalte 440 de milioane figurau în estimarea pentru octombrie-decembrie. Raportul nu precizează din ce surse vor fi acoperite aceste plăți.

În gestionarea deșeurilor sunt inventariate 36 de contracte, de 210 milioane de lei, cu plăți estimate la 110 milioane de lei în trimestrul al patrulea. Pentru aceste proiecte, Legea nr. 183/2026 permite continuarea finanțării din bugetul Administrației Fondului pentru Mediu, în limita resurselor disponibile.

Reformele sociale însumează 56 de contracte, în valoare de 290 de milioane de lei, și plăți estimate la 20 de milioane de lei în ultimele trei luni ale anului.

La transporturi, cele patru contracte au o valoare raportată de 390 de milioane de lei. Suma definitivă rămâne de clarificat: reducerile aprobate la ultima revizuire a PNRR nu fuseseră încă introduse în contracte.

De unde vine presiunea asupra deficitului din 2027

Avertismentul Finanțelor privește investițiile care continuă fără înlocuirea finanțării nerambursabile pierdute. Dacă nu este găsită o altă sursă nerambursabilă, cheltuielile necesare finalizării rămân în sarcina bugetului național și pun presiune directă pe deficit începând din 2027.

Separat de cele 253 de contracte, Finanțele estimează pentru schema de sprijin destinată împăduririlor plăți de 300 de milioane de lei în 2027, față de 280 de milioane în 2026 și 190 de milioane în 2028. Schema are angajamente până în 2037.

Ce nu arată cifrele despre facturile constructorilor

Pentru cele 253 de contracte, Ministerul Finanțelor raportează 870 de milioane de lei la „rest de plătit” și plăți estimate de 570 de milioane de lei pentru octombrie-decembrie. Documentul nu precizează cât din restul de plată corespunde unor facturi scadente. Prin urmare, suma nu poate fi prezentată drept total al restanțelor către constructori.

Raportul oferă exemplul unui proiect de 20 de milioane de lei finalizat după eliminarea sa din PNRR, pentru care autoritățile încă identificau o sursă de finanțare. Nu rezultă însă dacă executantul mai avea bani de încasat.

O altă delimitare privește cele 27,6 miliarde de lei rămase de plată la 30 septembrie pentru proiectele încă eligibile în PNRR.