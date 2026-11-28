Un incident grav a dat peste cap circulația metroului din București, sâmbătă, 28 noiembrie, după ce un călător a ajuns sub o garnitură în stația Piața Unirii 1. Persoana a fost scoasă în viață, iar la fața locului a fost solicitată intervenția ambulanței.

A fost solicitat ajutorul ambulanţei. Foto: Mediafax

Potrivit ştiripesurse, care citează martori oculari, persoana era prinsă sub tren în momentul în care a fost semnalat incidentul. „Nu se cunosc alte detalii momentan, decât faptul că acest călător este prins sub tren”, a povestit un martor.

Dispeceratul Metrorex a fost alertat, iar polițiștii de la Metrou au intervenit în stație. În cele din urmă, călătorul a fost scos de sub garnitură. Era în viață și aștepta ambulanța.

Între timp, circulația trenurilor a fost reorganizată, garniturile fiind nevoite să treacă alternativ, în ambele sensuri, pe același fir, în zona afectată.

Primele informații au indicat și posibilitatea unei tentative de suicid, însă această ipoteză nu a fost confirmată oficial. Nu se cunosc, deocamdată, identitatea persoanei și starea sa medicală. Circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie lămurite.

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