Daniela Pescaru a fost numită pe 17 noiembrie 2026 secretar de stat în aparatul propriu de lucru al vicepremierului Marian Neacșu.

Foto: GEORGE CALIN

Daniela Pescaru:

· A lucrat 35 de ani în Ministerul Finanțelor.

· A fost secretar de stat responsabil de buget aproximativ un deceniu.

· S-a pensionat în iunie 2026.

· Revine acum în aparatul guvernamental, la solicitarea lui Neacșu.

· Va lucra la pregătirea bugetului pentru 2027 și la execuția bugetară.

Este o dovadă a faptului că Neacşu va controla construcţia bugetului pe 2027 şi apoi execuţia bugetară.

Marian Neacşu:

· Neacșu va coordona proiectul bugetului pe 2027, împreună cu Nazare.

· Toți miniștrii vor trebui să transmită datele bugetare vicepremierului.

· Niculescu urmărește să împiedice PSD să facă opoziție din interiorul Guvernului, cum s-a întâmplat în Cabinetul Bolojan.

· Neacșu va avea și atribuția de avizare a actelor normative cu impact bugetar.

Se ştie că Grindeanu i-a cerut de multe ori lui Nazare să raporteze exact situaţia deficitului bugetar, acuzând guvernul Bolojan că a măsluit cifrele şi, de fapt, deficitul bugetar este mult mai mare. Nu ies 35 de miliarde, spuneau cei din PSD, şi i-au interzis lui Nazare să facă rectificare bugetară până nu prezintă deficitul exact.

Este o divergență de abordare: PSD pune accent pe identificarea resurselor pentru obligațiile și promisiunile sale, în timp ce Nazare insistă asupra limitelor financiare reale.

Există conflicte între Nazare şi Neacşu

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a transmis Senatului că nu susține proiectul vicepremierului Marian Neacșu privind preluarea unor companii și active strategice dacă aplicarea acestuia generează cheltuieli bugetare în 2026, potrivit unui document publicat de Știripesurse.ro.

Punctul de vedere a fost transmis pe 10 noiembrie, de la cabinetul ministrului, și este semnat de subsecretarul de stat Attila György. Instituția solicită reanalizarea și clarificarea unor prevederi, precum și evaluarea costurilor pe care ministerele implicate ar urma să le suporte.

Ori Neacşu nu acceptă să fie contrazis de subalterni. Cu noile atribuţii şi prerogative primite de la premierul Niculescu, Neacşu se considera de „facto” şeful miniştrilor din cabinetul Niculescu.

Ce spune Nazare despre filosofia bugetului pentru 2027

Aici avem o declarație foarte importantă, transmisă de Agerpres la 29 octombrie.

Nazare: 2027 este un an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete.

Ministrul Nazare a formulat câteva principii foarte clare:

· Bugetele trebuie construite pornind de la ceea ce putem finanța, nu de la ceea ce ne dorim să cheltuim.

· Nicio cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare.

· Orice cheltuială suplimentară trebuie să aibă o sursă de venit.

· Trebuie respectată traiectoria de reducere a deficitului convenită cu Comisia Europeană.

Această filosofie bugetară este contrară filosofiei PSD, care are ca obiective îndestularea clientelei politice, ajutorarea cetăţenilor săraci care votează cu PSD în 2028.

Europarlamentarul Siegfried Mureşan are şi o altă interpretare:

"Planul PSD cu banii românilor: ministrul non-PSD al Finanţelor să deconteze public eşecurile guvernării PSD, iar Marian Neacşu să deconteze, cu bani de la buget, 'facturile' clientelei de partid.

Acesta pare să fi fost planul PSD încă de la început, când a insistat ca Ministerul Finanţelor să fie condus de un ministru din afara partidului”.

Dar această „socoteală” este valabilă în măsura în care Nazare nu se amestecă în cheltuirea banilor, ceea ce este exclus. Bugetul are capitole de venituri şi chetuieli, ambele generate şi executate de ministerul de Finanţe. Ar fi posibil doar dacă Nazare ar „executa” fără să crâcnească ordinele lui Neacşu, ceea ce nu cred că se va întâmpla, sau ar fi dat afară din funcție.

Structura bugetului ne va lămuri cine are decizia până la urmă, Nazare sau Neacşu? Este posibil ca Neacşu s-o fi angajat pe Daniela Pescaru pentru a-l ignora pe Nazare, în cele mai importante decizii privind cheltuirea resurselor bugetare.

Radio România a publicat în dimineața zilei de 20 noiembrie un material intitulat „Prima variantă a proiectului de buget, pe masa ședinței de Guvern”. Articolul vorbește despre analiză, nu despre aprobarea unor limite bugetare.

În şedinţa de guvern de azi nici măcar liniile bugetare importante nu au fost trasate, ca atare avem o problemă politică și instituțională grea.

Aș vedea trei posibile explicații:

Neacșu a intervenit asupra procesului de elaborare, iar deciziile au fost amânate pentru o negociere politică suplimentară. Premierul nu a dorit să tranșeze acum conflictul dintre disciplina bugetară susținută de Nazare și solicitările politice ale PSD. Nu există încă un acord asupra resurselor și cheltuielilor, iar prezentarea tehnică a Ministerului Finanțelor nu putea conduce la decizii politice.

Nu ştiu dacă Neacşu înţelege că va îndrepta România spre „junk”

Dacă cele scrise mai sus se vor îndeplini, iar Neacşu îl dă afară pe Nazare sau îl ignoră construind o structură paralelă cu ministerul de Finanţe în aparatul propriu, România intră în colimatorul agenţiilor de rating care în ianuarie, februarie şi martie vor pune iarăşi „diagnosticul” financiar pe România.

Să fim corecţi. Bolojan şi Nazare au ferit până acum România de ratingul „junk”, la toate cele trei agenţii de rating: Fitch, Moody’s şi S&P. Dacă filosofia fostului guvern, de reducere a deficitului bugetar şi reechilibrare a cheltuielilor în funcţie de venituri, va fi abandonată de actualul guvern, nu văd niciun motiv pentru care nu vom ajunge în „junk”. Ce înseamnă această „destinaţie” financiară? Anul acesta plătim doar dobânzi 12 miliarde euro, la o datorie de 240 miliarde euro, cu un buget național de 120 miliarde euro, din care mai plătim şi ratele la împrumuturile trecute. Crede cineva că din categoria „junk” putem face faţă la astfel de cheltuieli? Neacşu, Grindeanu şi toată conducerea PSD ar trebuie să gândească de o mie de ori la deciziile financiare pe care le vor lua şi care vor afecta România. Nu de alta, dar vin alegerile in 2028.

Ideea că reducem cheltuielile la anul, de la 1 martie, prin reducerea administratiei centrale si locale, este problematica, nu e clar dacă aparatul de stat subordonat PSD va accepta aşa ceva.

Mai este şi ameninţarea unei moţiuni de cenzură, la care va achiesa şi AUR. Şi iar rămânem în criză politică şi guvernamentală cine ştie cât.

Soluţia este să fie lăsat Alexandru Nazare să-şi facă meseria pe care o ştie foarte bine, are şi acordul agenţiilor de rating şi al forurilor de la Bruxelles, astfel încât să nu pierdem încrederea pe care cu greu am câştigat-o.