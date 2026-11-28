Gigi Becali caută să întărească echipa pentru a reintra în cursa pentru titlu, iar numele lui Alexandru Mitriță a ajuns în atenția conducerii FCSB.

Gigi Becali, patron FCSB Foto: Sportpictures

Becali îl vrea pe Mitriță în Capitală

Atacantul în vârstă de 31 de ani este evaluat la 3,5 milioane de euro și mai are contract cu formația chineză Zhejiang FC până la 31 decembrie. Dacă nu își va prelungi înțelegerea, Mitriță ar putea deveni disponibil pentru un transfer liber și s-ar putea alătura celor de la FCSB în cantonamentul de iarnă.

Potrivit fanatik.ro, persoane din anturajul lui Gigi Becali i-au prezentat transferul drept o mutare care ar putea schimba echilibrul campionatului. Un posibil obstacol ar putea fi relația apropiată dintre Mitriță și Mihai Rotaru, patronul formaţiei din Bănie.

Becali ar fi dispus să îi ofere o primă importantă la semnătură și un salariu pe măsura așteptărilor sale. Argumentele pentru transfer sunt și cifrele înregistrate de Mitriță în China, unde a reușit 13 goluri și 16 pase decisive în ultimul sezon. În campionatul României, fotbalistul a adunat 171 de apariții, 66 de goluri și 37 de pase decisive.

Gigi Becali, despre retragerea lui Mitriţă de la naţională: „Are demnitate!”

La echipa națională, Alexandru Mitriță a strâns 25 de selecții în decurs de șapte ani și a înscris de patru ori. Debutul său în tricoul României a avut loc în martie 2018, într-un amical cu Israel. În septembrie 2025, fotbalistul a anunțat că se retrage de la prima reprezentativă.

„Este un jucător valoros, eu dacă eram, aşa făceam. Omul, bravo lui, îl felicit că are demnitate. Sunt cel mai valoros jucător, mă chemi tocmai din China, să nu stau cu familia liniştit, şi mă ţii pe bancă. Foarte bine a făcut omul, să se plimbe pe aici, ore în şir. Foarte bine a făcut. Totul în lumea asta e doar pe bani, e şi o anumită demnitate. Dar totul e pe bani. Adică, dacă el câştigă bani din China, să-mi văd de treaba mea. Dacă am 24 de ani, mă duc la echipa naţională dar tot pentru bani, că mă vede lumea. Totu-i pe bani!”, declara Gigi Becali, în urmă cu un an, conform sursei citate anterior.