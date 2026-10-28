Este momentul ca Luca Niculescu să arate cine este premierul României: el sau Grindeanu?

Cetăţenii români se uită năuciţi la scena politică şi nu mai ştiu ce să înţeleagă. Grindeanu l-a convocat pe Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, şi i-a spus să prezinte situaţia reală a finanţelor ţării, altfel nu va accepta rectificarea bugetară.

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Se întâmplă că suntem la sfârşit de lună şi ministerul de Finanţe, implicit Nazare, au prezentat execuţia bugetară la septembrie, pe 9 luni.

Declaraţia lui Grindeanu cu situaţia reală cuprinde prezumţia că Nazare a minţit când a prezentat execuţia bugetară, că cifrele prezentate nu sunt reale, sunt minciuni pentru a apăra fosta guvernare Bolojan.

La execuţia bugetară lunară lucrează zeci sau sute de salariaţi din ministerul de Finanţe. Mint toţi şi nu se află din presă că au minţit?

Situaţia bugetară de la noi este urmărită de EUROSTAT, Ecofin, agenţiile de rating, specialiştii români şi străini. S-au lăsat toţi păcăliţi de „minciunile” lui Nazare, deşi execuţiile bugetare trebuie să se „lege” de la lună la lună?

Agenţiile de rating n-au schimbat calificativul acordat României, după explicaţiile şi documentele prezentate de către ministerul de Finanţe. Este Grindeanu mai „expert” în finanţe, îi depăşeşte pe toţi specialiştii agenţiilor de rating, dacă a găsit nereguli grave în activitatea lui Nazare?

Grindeanu i-a cerut ministrului Finanțelor să prezinte o situație completă a obligațiilor de plată ale statului, inclusiv facturile restante pentru lucrările deja începute, sumele datorate magistraților, concediile medicale neachitate și necesarul de finanțare pentru funcționarea instituțiilor publice până la sfârșitul anului.

Dar cine este Grindeanu să dicteze acţiunile şi activităţile guvernului şi ale miniștrilor săi? E şeful partidului care şi-a asumat guvernarea, deşi nu-l obliga nimeni. Dar de aici nu rezultă calitatea de şef al guvernului, deţinută acum de Luca Niculescu.

Ce cere Grindeanu sunt activităţi derulate de ministerul Finanţelor până la sfârşitul anului, nu pot fi anticipate în octombrie. Şi care necesită rectificare bugetară, de aici urgenţa rectificării pe care Grindeanu ameninţă că o blochează.

Ce explicație să aibă noua atitudine a lui Grindeanu?

Şi-a dat seama că a greşit când a acceptat să preia guvernarea. N-a înţeles că România este la fundul sacului, în materie de resurse bugetare. Bolojan a făcut ce se putea face. A scăzut deficitul bugetar la 9 luni, de la 5,31% din PIB, cât era în perioada similară din 2025, la 3,81% din PIB în 2026. A diminuat cheltuielile de funcţionare a statului, dar cu frâna trasă de PSD şi apoi în situaţia de guvern interimar, fără puteri depline, nu putea face mai mult.

Grindeanu gândeşte mai încet. Sau i-au spus colegii din partid că nu are de unde plăti pensii şi salarii, că nu poate desfiinţa 430 de primării, că nu poate desfiinţa sau comasa instituţii publice fără ca bugetarii rămaşi fără slujbă să nu iasă în stradă şi să facă un scandal monstru. Care se va sparge în capul PSD, că ei şi-au asumat guvernarea.

Este momentul acum să se despartă apele, să aflăm răspunsuri la întrebări importate:

-Cine conduce guvernul?

-Cui trebuie să dea socoteală miniştrii?

-Cine şi când decide rectificarea bugetară şi alcătuirea bugetului pe 2027?

-Nu mai este urgenţa rectificarea bugetară, dacă Grindeanu spune că nu va accepta rectificare?

Dacă stăm tot aşa, în scandaluri politice la tv şi în presă, de unde bani în spitale şi la ambulanţe? Ce se întâmplă dacă mor oameni fără asistenţă sanitară, pentru că Grindeanu se consideră şeful guvernului?

Este urgentă nevoie de o lămurire clară. Cine conduce guvernul României? Principalul răspuns îl aşteptăm de la Luca Niculescu, premierul de fapt şi de drept al guvernului României. Apoi, dacă nu e clar ce se întâmplă, intervenţia preşedintelui Nicușor Dan este necesară pentru a lămuri atribuţiile constituţionale ale premierului şi ale unor şefi de partide, chiar dacă se află la guvernare.

În caz contrar, există riscul unor evenimente grave, precum cel de la Braşov, şi nu este clar cine şi cum trebuie să reacţioneze în criză, într-o perioadă scurtă de timp.