 Beautiful negotiator | adevarul.ro
search
Duminică, 8 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Beautiful negotiator

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Războiul e crud și fermecător, în același timp. Depinde de rolul în care joci. Războiul e previzibil, dar și plin de surprize. Depinde ce așteptări ai. Singura certitudine e suferința: adevărată sau artistică. Pentru marea majoritate, nu există decât prima.

01 jpg
Foto: X

Ce ar fi dacă...

Nimic nu e complicat când se duc tratative de pace.

Dar așa cum deciziile privind războiul nu trebuie lăsate pe mâna generalilor, nici tratativele de oprire a acestuia nu mai trebuie să aparțină exclusiv bărbaților, chiar dacă aceștia sunt lideri ai Bisericii sau președinți sau prim-miniștri sau ambasadori sau...

Ei sunt obișnuiți să ordone, să hotărască, să ridice glasul, să se încrunte, nu sunt pregătiți pentru finețurile discuțiilor de culise, ale trocurilor neașteptate, ale vorbelor unse cu lapte și miere.

Ce mai, când e vorba de o miză mare și cu multe intersectări de interese, mai bine fără bărbați în locuri publice, e mai safe.

Pe timpul alegerilor americane recente, președintele Trump a fost întrebat de ce Prima Doamnă nu se afla lângă el atunci când începuseră să fie vină rezultatele parțiale, iar Casa Albă era cu ochii tuturor angajaților și membrilor familiei prezidențiale implicată în monitorizarea acestora .

”Este ocupată cu rezolvarea conflictului din Ucraina”, ar fi fost răspunsul acestuia.

Era 3 noiembrie, la câteva zile după operațiunea umanitară de la Oleșki / Alioșki, orașul bombardat și suferind de pe malul stâng al râului Nipru.

Operațiune care, se știe, a fost organizată datorită presiunilor venite din direcția Casei Albe, cabinetul numărul 2.

În aceste condiții, răspunsul prezidențial putea să fie interpretat în cheia ”«Operațiunea Oreșnik», umanitară, dar și locală, a fost de succes, Prima Doamnă încă răspunde la telefoanele de felicitare”.

02 webp
Foto: X

Peste alte două zile, pe 5 noiembrie, Casa Albă a fost vizitată de două delegații oficiale, rusă și ucraineană, conduse, desigur, de bărbați, Kirill Dmitriev, negociator șef rus pe relația cu SUA, David Arahamia, negociator șef ucrainean pe relația cu Rusia, pregătiți ambii, însă, să prezinte omagiile unei doamne.

Cei doi domni au lăudat inițiativa Casei Albe, Humanitarian Wing, și au oferit și cadouri, din partea Ucrainei o medalie, din partea Rusiei un desen cu o declarație de dragoste.

Totul s-ar fi oprit aici dacă nu ar fi fost câteva premiere și circumstanțe interesante:

-      o delegație rusă și una ucraineană au stat, pentru prima dată după februarie 2022, cuminți pe scaune, împreună chiar, umăr lângă umăr, în fața podiumului prezidențial american. Ucrainenii au fost la mijloc, așa cum se poate observa și în fotografiile momentului;

-      Prima Doamnă s-a întâlnit cu ambele delegații, Primul Domn doar cu reprezentantul Rusiei;

-      Prima Doamnă le-a mulțumit ambelor delegații cu cuvinte pline de căldură: „Să privim Oleșki ca pe o scânteie într-o lume a întunericului, capabilă să scoată la lumină tot ce este mai bun în umanitate. Clădiți o flacără puternică a păcii, vizibilă întregii lumi. Aprindeți speranța, încurajați cooperarea și luminați calea către o pace durabilă.”  Celor doi bărbați, șefi de delegații, le-a înmânat și câte un mesaj adresat președinților rus și ucrainean;

03 webp
Foto: X

-      Prima Doamnă a mulțumit și celor doi coordonatori ai operației umanitare din Oreșnik, Iana Lantratova / Rusia, Dmitro Lubineț / Ucraina. Oficial, doamna Lantratova era, până mai ieri - alaltăieri, pe lista de sancțiuni a SUA, probabil și a UE, dar devreme ce a ajuns la Casa Albă, probabil ceva s-a întâmplat. Știu și eu, un vameș cu inima mai largă, un polițist de frontieră mai neglijent, altfel nu există explicație;

-      atât operația din teren, cât și ceremonia de la Casa Albă au provocat reacții contradictorii, majoritatea critice la adresa Casei Albe, pentru punerea semnului egal între cele două delegații, chiar cu favorizarea reprezentanților Moscovei;

-      multe publicații occidentale scriu, astfel, destul de răstit atât la adresa Primei Doamne (doar un exemplu: ”Melania Is Accused of Handing Putin His ‘Greatest Victory” / Daily Beast, 6 noiembrie) cât și a Casei Albe, in corpore, acuzând colaborarea cu Kremlinul. Succesul operațiunii umanitare nu a fost, după toate aparențele, un succes propagandistic pentru Kiev;

-      după întâlnirea cu reprezentantul rus, Kirill Dmitriev, președintele Donald Trump a declarat că în curând se va realiza un acord general privind războiul din Ucraina: „Va fi un acord important și va implica mai mult decât Ucraina”... „Aș putea chiar să spun că ar putea implica întreaga Europă. Va fi un acord important, un acord frumos (big, beautiful agreement). Toată lumea va fi încântată”;

-      chiar toată lumea? Pe timpul unei reuniunii a Consiliului Baltic, desfășurată la Varșovia, Kaja Kallas, șefa diplomației UE, și Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de externe, au replicat scurt: ”Avem deja o arhitectură de securitate europeană”...”O înțelegere privind viitorul Ucrainei și al Europei, făcută peste capetele noastre, nu ar fi doar neînțeleaptă. Este, de fapt, imposibilă.”

Judecând după înălțimea actuală a liderilor europeni, așezați de obicei la pozele grup pe rândul din spate, va fi greu să fie vizibili fără tocuri înalte.

Dar multe lucruri par imposibile la un moment dat, de exemplu cineva fără drept de intrare în SUA să se prezinte direct la o recepție la Casa Albă.

Miracles can happen, can't they?

Aș vrea să închei aici subiectul ”Operațiunea Oreșnik” dar nu mă pot reține să adaug un gând răzleț: înainte de operațiunea propriu-zisă și pe timpul ei s-a căzut de acord și a funcționat un armistițiu, pe care ambele părți l-au respectat.

Ce ar fi dacă atât de doritul, mai ales de către ucraineni, armistițiu pentru viitoare de negocieri de pace (pentru acel big, beautiful agreement...) între Rusia și Ucraina ar putea avea o mai pronunțată tentă umanitară și un sponsor mai ușor de acceptat decât actualii mediatori, altfel niște domni respectabili dar care zâmbesc cam rar și numai din colțul gurii?

Ce ar fi dacă, ulterior, și negocierile de pace ar fi...

Uite-așa devenim și noi, bărbații, big, beautiful men, niște ființe visătoare... și umanitare.

04 jpg
Foto: X

De speranțe nu ducem lipsă, dar nici prea multe nu e bine să existe.

Nici războiul nu e atât de complicat, toți ne pricepem, ce e mai simplu decât să prevezi cum va evolua?

Pentru că tot m-am aventurat în zona lui ”ce-ar fi dacă...”, aș putea presupune, așa cum o fac mulți dintre cei care citesc mai ”sine ira et studio” (adică, așa, mai detașați, mai fără prejudecăți) că:

-      lunile care vin, suprapuse pe anotimpul acela alb care vine și el, vor fi, probabil cele mai dificile pentru Ucraina, din toți cei aproape cinci ani de război, probabil și pentru Rusia, sigur nu la fel;

-      începută la sfârșitul lunii iunie, escaladarea distrugerii, practicată de ambele părți nu se va opri până când una din ele nu va spune ”stop”;

-      din motive diferite, nici Rusia și nici Ucraina nu sunt interesate de oprirea războiului. ”Victoria finală”, ”negocierile de pace” sunt produse scoase la vânzare și expuse în vitrină, un fel de ”fete Morgane” de pe un bulevard olandez, ca să stea lumea atentă dincolo de geam. Dincoace, în prăvălie, se joacă până se arată toate cărțile;

-      alegerile din SUA au produs ceva palpitații și prin câteva capitale din Est, Kiev, Moscova și Teheran, fiecare cu câte un război de purtat, primele două chiar îmbrăcând pe rând haina ponosită  a aceluiași conflict. Un nou pol politic la putere în Washington înseamnă și revenirea la cele clasice: fiecare mare partid american cu războiul lui de purtat sau îndrumat, republicanii mai interesați de cel cu petrol și nisip sub bocanci, democrații determinați să-l continue pe cel cu cernoziomul până la brâu. Va trebui făcută o alegere, la Pentagon nu mai sunt generali să le ducă pe amândouă, probabil că nici secretarul de stat pentru război, mult prea ocupat să numere stelele căzătoare;

-      se vorbește mult despre o Ialta 2, Made in China, în care fotoliul din mijloc să fie ocupat de gazdă. Și eu am făcut o aluzie, nu știi niciodată. Dar cum spuneam, e greu să faci pace când toate părțile sunt interesate în continuarea conflictului, inclusiv cele neimplicate, dar care câștigă din el. Din toți cei 50 de ani de renaștere economică ai Chinei, deceniul cel mai viguros a fost cel în care SUA a fost ocupată activ cu războiul din Irak. „Nu-ți întrerupe niciodată inamicul atunci când face o greșeală”, spunea un clasic antic de prin regiunea Asia - Pacific. Acum pe de o parte intră petrol și gaze ieftine din Siberia, pe cealaltă ies drone echipate cu gadgeturi pentru toate nevoile, casnice, tactice sau strategice. E păcat să le întorci din drum.

Trăim big, beautiful times.

Semne rele anul are.

Mânați, măi!

Mai multe de la Laurențiu Sfinteș

Nu oricine te aplaudă îți vrea binele
Opinii
Sfârșitul care trebuia să vină
Opinii
Diesel la Kremlin nu-și scoate ochii
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
digi24.ro
image
Prezidențiale în Franța: „Nu avem ce căuta în NATO, reglementarea invaziei ruse în Ucraina, sprijin frontal pentru Palestina”
stirileprotv.ro
image
Câtă energie produce Reactorul 1 de la Cernavodă în sistemul național, după aproape două zile de când a fost redeschisă centrala nucleară. Când va fi repornit și Reactorul 2
gandul.ro
image
Tinerii sunt plătiți să fie „nepoți de închiriat”! Unde a apărut afacerea care combate singurătatea
mediafax.ro
image
Momente dramatice pentru Ștefan Baiaram. Tatăl său a făcut infarct
fanatik.ro
image
Fostul consilier al Alinei Bica cere daune de 2,3 milioane de lei de la statul român. Ionuț Mihăilescu acuză că a fost „smuls din sânul familiei” și „stigmatizat de societate”
libertatea.ro
image
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții! Donald Trump a primit răspunsul, după ce a spus: ”Dana, te rog, acceptă oferta”
digisport.ro
image
Drama prin care trece Laurette! Din nou pe masa de operație și fără bani după ani de probleme medicale: „Sunt într-o situație foarte dificilă”
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade
observatornews.ro
image
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
cancan.ro
image
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
newsweek.ro
image
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
prosport.ro
image
Ești în depășire și treci cu viteză prin dreptul radarului. Ce mașină apare în înregistrarea Poliției
playtech.ro
image
Titular de la FCSB intrat pe „lista neagră” a lui Reghecampf: „Nu sunt mulțumiți de el!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
digisport.ro
image
Un an de iubire! Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan inelul mamei lui: „M-am rugat să ne vegheze, de acolo, de Sus”. Cum arată bijuteria
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia
romaniatv.net
image
Răsturnare de situația în cazul lui Bruce Willis. Familia lui îi va dona creierul
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast
click.ro
image
Drama prin care trece Laurette! Din nou pe masa de operație și fără bani după ani de probleme medicale: „Sunt într-o situație foarte dificilă”
click.ro
image
Un an de iubire! Sorin Mărcuș i-a dăruit Marinei Almășan inelul mamei lui: „M-am rugat să ne vegheze, de acolo, de Sus”. Cum arată bijuteria
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Un avion de transport Douglas C-54 Skymaster
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii
image
„Sunt pansexuală”. Vedeta care și-a dezvăluit orientarea sexuală! Ce a mărturisit în timpul unui podcast

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent