Înaintea alegerilor legislative anticipate din Spania, sondajele indică Partidul Popular în față. Politologul Vladimir Borțun, de la Universitatea Oxford, atrage atenția asupra riscului unei alianțe între dreapta tradițională și extrema dreaptă Vox. Mai mult, nu ar fi un caz izolat, iar această tendință ar exista aproape peste tot în Europa, avertizează Borțun.

Spaniolii se prezintă duminică la urne Foto: AI-generated illustration

Spaniolii merg la urne duminică, 29 noiembrie 2026, pentru a decide cine îi va conduce din 2027, într-un scrutin care deschide un an electoral plin în Europa. Potrivit relatărilor din presa iberică, în special El País și DEF, Partidul Popular (PP) nu ar exclude o alianță sau un acord de guvernare cu radicalii de la Vox dacă aritmetica parlamentară de după vot o va impune. Politologul Vlad Borțun, cercetător la Universitatea Oxford și Goldsmiths, University of London, susține că această apropiere nu reprezintă un caz izolat, ba chiar ar fi parte a unei transformări mai ample a dreptei europene.

Posibilă alianță între centru-dreapta și extrema dreaptă

În opinia sa, în politica de azi, granițele dintre taberele conservatoare tradiționale și mișcările radicale devin greu de distins. Din perspectiva lui Vlad Borțun, mișcările din Spania, unde prinde contur o eventuală înțelegere între Partidul Popular și radicalii de la Vox, țin de o realiniere mai largă pe care o vede în mai multe state din vestul Europei. Alianța nu ar trebui să surprindă, crede el, chiar dacă la nivel oficial, la Bruxelles, Partidul Popular European (PPE), din care fac parte și Partidul Popular din Spania și PNL, din România, se declară împotriva forțelor aflate spre extrema dreaptă.

Conducerea PPE menține oficial o linie de delimitare față de partidele radicale, considerate de unii chiar extremă dreapta , așa cum este cazul Vox, deși în practică, la nivel național sau regional, apar tot mai des discuții și înțelegeri punctuale care pun sub semnul întrebării această barieră.

Iar dacă în științele politice teoria potcoavei spune pe scurt că dreapta și stânga radicală pot converge, Vlad Borțun vine cu o altă viziune. În timp ce teoria respectivă vede asemănări tot mai mari între capetele opuse ale spectrului, el susține că în politica de azi se apropie și fuzionează, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, centru-dreapta și extrema dreaptă.

„Este chiar replica la teoria potcoavei pentru că ce avem aici, de fapt, și nu doar în România, ci și în mai multe țări, în general în Europa și în vest, avem această fuziune tot mai strânsă între ceea ce reprezenta, ceea ce însemna cândva centru-dreapta care a devenit tot mai radical și extrema dreaptă care a devenit tot mai mainstream. În opinia mea, tendința este, de fapt, aceasta: partidele de centru-dreapta și extrema dreaptă s-au deplasat unele către altele”, spune Vlad Borțun.

Din România și până în Marea Britanie

La Madrid, ultimele sondaje indică o victorie a PP, condus de Alberto Núñez Feijóo, dar fără majoritate absolută în Congresul Deputaților. În acest scenariu, partidul ar putea avea nevoie de sprijinul Vox, a treia forță politică a țării, pentru a forma un guvern. Nu ar fi neapărat o premieră, pentru că acest lucru s-a mai întâmplat în Spania, acum cinci decenii. Chiar și așa, în istoria recentă a acestei țări lucrurile au stat diferit.

O alianță între dreapta și extrema dreaptă la nivelul guvernului central a mai existat în Spania la sfârșitul dictaturii, în 1975. Participarea Vox la putere rămâne însă o posibilitate dependentă de rezultatul votului și de negocierile ulterioare.

Fenomenul, consideră el, nu se oprește la continent, ci se vede limpede și în Marea Britanie, unde granița dintre partidele clasice și noile mișcări dure se subțiază vizibil. Politologul observă o suprapunere de fond care trece dincolo de simpla retorică de campanie.

„Ceea ce vedem în Spania nu este caz unic. În Spania, radicalii și Partidul Popular s-au apropiat deja și au discuții. Așa că nu ar trebui să mire pe absolut nimeni dacă vor guverna împreună. În felul acesta i-ar învinge pe socialiștii lui Pedro Sanchez, bătălia este dură în acest moment. De fapt, Spania doar dă tonul, pentru că ce se întâmplă acolo poate fi văzut și în alte părți. În momentul de față, în multe țări, inclusiv aici în Marea Britanie, diferența între dreapta tradițională, mainstream, partidul conservator și dreapta asta nouă, radicală, Reform UK, este aproape invizibilă în materie de discurs, agendă publică, politici pe care le propun, ideologie. Și nu greșesc când spun că aproape nu mai există nicio diferență între ele. De fapt, nu o spun numai eu”, afirmă Vlad Borțun.

Vladimir Borțun este cercetător la de la Universitatea Oxford și Goldsmiths, University of London Foto: Arhivă personală

„Ungurii și polonezii sunt mai convingători”. Cum a pierdut România teren în relația cu Londra

Privind spre Spania, o formulă de guvernare care să pună la aceeași masă formațiuni conservatoare și radicale are deja un precedent în Europa. În Italia, coaliția de guvernare a adunat împreună partide de extremă dreaptă cu moștenirea dreptei tradiționale.

„Și în Italia deja avem precedentul cu fostul partid al lui Berlusconi, care a intrat la guvernare cu extrema dreaptă, cu Fratelli d'Italia și cu Liga lui Salvini. Lumea uită că nu se află doar Fratelli d'Italia în guvernul de la Roma. De fapt, partidul Giorgiei Meloni conduce o coaliție de guvernare care include și dreapta tradițională de centru-dreapta, să zicem, a lui Berlusconi. Deci în tot mai multe țări vedem această alianță între centru-dreapta și extrema dreaptă”, explică Vlad Borțun.

Dincolo de calculele de la Madrid, politologul leagă creșterea radicalilor de presiunea bugetară și de discursul tot mai apăsat pe înarmare și pregătirea de război. Atunci când partidele de centru sau tradiționale îmbrățișează fără rezerve agenda militarizării, rămâne un spațiu gol pe care îl ocupă cei care contestă direcția asta.

Totodată, politologul leagă nemulțumirea socială de politicile economice din ultimii ani și de lipsa de perspective pentru tineri. El vede o legătură directă între tăierile și austeritatea resimțite de studenți și nemulțumirile care au ieșit în stradă. La toate acestea se adaugă presiunea bugetară din Europa, unde cerințele de disciplină financiară vin peste ani de ajustări structurale. Vladimir Borțun arată că o asemenea suprapunere amplifică tensiunile sociale și sentimentul de nesiguranță.

„Toate aceste probleme se adună la un loc. În contextul în care guvernele europene și Uniunea Europeană însăși vin să ne spună că după ani și ani de austeritate trebuie acum să investim în arme, deși situația economică este proastă, populația este foarte nemulțumită. Și este normal ca oamenii să fie nemulțumiți. Vorbim deja de austeritate structurală, care ține de cum e organizată Uniunea Europeană și de politica economică, arhitectura instituțională a Uniunii Europene. Totul este despre austeritate, până când ajungem la înarmare. Acolo nu se mai pune problema că trebuie făcute economii, și luăm de la cultură, educație, sănătate și protecție socială, luăm de peste tot și dăm la înarmare. Cum să nu fie oamenii nemulțumiți și cum să nu profite radicalii cu așa politică?”, mai spune Vlad Borțun.

Insecuritatea economică și terenul extremismului

Potrivit politologului, presiunea materială asupra claselor de jos și de mijloc creează un teren vulnerabil pe care îl speculează curentele radicale. El arată că cercetările sociologice și politologice indică o legătură strânsă între dificultățile economice zilnice și orientarea spre soluții politice extreme.

„Pe de o parte, există studii care arată o legătură cauzală puternică între creșterea insecurității economice, materiale a oamenilor de rând, în special din clasa muncitoare, dar și din clasa mijlocie, din, să zicem, mica burghezie, micii patroni, micii fermieri și așa mai departe și sprijinul lor pentru extrema dreaptă. Este o legătură cauzală puternică acolo, nu este absolut nimic surprinzător. Ori insecuritatea economică, precaritatea materială și toată anxietatea care derivă de acolo sunt produse ale acestor politici neoliberale pe care le avem de decenii încoace”, afirmă Vlad Borțun.

Cât de departe poate merge Rusia cu amenințările nucleare. Limitele descurajării și riscurile pentru Europa

El mai spune că un nivel de trai mai bun ar reduce și presiunea extremismului, oferind stabilitate socială dincolo de efectul direct asupra veniturilor oamenilor. Când lipsesc siguranța și veniturile decente, frustrările se transformă mai ușor în vot radical.

„Este nevoie și de măsuri sociale, nu doar de o cursă a înarmărilor. O abordare mai de stânga, cu politici sociale nu doar că poate să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor de rând, ci și să scoată populația din sărăcie. Acesta ar fi principalul beneficiu, dar ar duce și la o stabilizare a societății și la un pericol mai scăzut de apariție și de succes al extremismului politic. Extremismul găsește teren fertil tocmai în societățile inegale, unde o mare masă de oameni ajunge să trăiască la limita sărăciei și este disperată de condițiile de viață”, crede Vlad Borțun.

Și pentru că Uniunea Europeană are anumite probleme economice, iar competitivitatea suferă, Vladimir Borțun consideră că este nevoie de măsuri. În opinia sa, soluția la problemele bugetare ar trebui căutată în colectarea taxelor, nu în noi tăieri, în condițiile în care țări ca România au o colectare slabă. Politologul susține că o capacitate fiscală mai bună ar putea acoperi golurile din buget fără să mai fie nevoie de politici dure austeritate.

„Nu vorbesc aici de risipa care există în anumite cazuri și care trebuie oprită. Aici vorbesc de austeritate, de situația în care în numele austerității se taie bani de peste tot, de la educație, sănătate și alte domenii vitale. Sigur că sunt multe măsuri care pot fi luate, dar în principal una ar rezolva în mare parte problema și ar aduce bani suficienți la buget. Prin întărirea capacității fiscale a statului, care ar putea să acopere găurile astea din buget și să nu mai ofere vreo justificare sau vreun pretext pentru măsurile de austeritate. Numai că din păcate, niciunul dintre partidele parlamentare nu e dispus să ia în considerare această strategie. În România, cu atât mai mult avem această problemă, dar o vedem și în alte țări”, este punctul de vedere al lui Vlad Borțun.