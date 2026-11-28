Oficiali de rang înalt de la Kiev și din rândul aliaților europeni ai Ucrainei l-au criticat dur pe ginerele președintelui american Donald Trump, după ce acesta l-a numit pe liderul rus Vladimir Putin „un mare maestru al politicii”. Un parlamentar ucrainean de rang înalt a cerut chiar ca Jared Kushner să fie înlăturat din negocierile de pace cu Moscova.

Un parlamentar ucrainean cere înlocuirea lui Kushner Foto: X@UkrReview

Într-un interviu publicat miercuri în cadrul podcastului „MD Meets”, realizat de Mathias Döpfner, directorul executiv al grupului Axel Springer, Kushner a afirmat, de asemenea, că Putin „a dat dovadă de reținere” prin faptul că nu a recurs la arme nucleare.

El a susținut totodată că războiul, escaladat de Kremlin prin invazia la scară largă din 2022, „a devenit, în esență, un război prin interpuși, în care Europa finanțează și înarmează Ucraina împotriva Rusiei”.

„Acest lucru este extrem de periculos, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea și interesele naționale ale Statelor Unite”, a declarat pentru POLITICO Oleksandr Merejko, președintele Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului ucrainean și deputat din partea partidului Servitorul Poporului, al președintelui Volodimir Zelenski.

Interviul a oferit o perspectivă rară asupra modului în care gândește Kushner, care a vorbit despre rolurile sale în dosarele Ucraina, Iran și Gaza, dar și despre convingerea sa că „cel mai valoros produs de export al Americii este, de fapt, capitalismul”.

Kushner l-a descris în interviu pe emisarul rus Kirill Dmitriev drept „un prieten extraordinar”, în timp ce a fost mult mai puțin elogios la adresa lui Zelenski. El a spus că liderul ucrainean l-a atacat „în mod greșit” pe Trump în trecut.

Declarațiile vin într-un moment delicat pentru relațiile Kievului cu Casa Albă. Zelenski continuă să solicite livrarea de rachete interceptoare Patriot fabricate în SUA, iar negocierile de pace mediate de Washington, desfășurate luna aceasta la Abu Dhabi, nu au dus la niciun progres semnificativ.

Tensiunile dintre liderii americani și cei ucraineni persistă, iar miercuri Trump a modificat unilateral o declarație comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, prin care îndemna atât Ucraina, cât și Rusia să evite extinderea războiului.

„Susțin de mult timp că Witkoff și Kushner trebuie înlocuiți”, a declarat Merejko, referindu-se și la Steve Witkoff, celălalt emisar al lui Trump pentru negocierile de pace. „Ei nu privesc Ucraina nici măcar ca niște oameni de afaceri care încearcă să încheie acorduri cu Rusia, ci prin ochii lui Putin însuși.”