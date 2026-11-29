Duminică, 29 noiembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Noroc, reportul cumulat depășește 1,46 milioane de lei, iar la Joker se pot câștiga peste 2,85 milioane de lei. Pentru jocul Loto 6/49, Loteria Română a anunțat o suplimentare de 250.000 de lei.

Tragere loto Foto: Loteria Română

Numerele câștigătoare de duminică, 29 noiembrie:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 26 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 250.000 de lei pentru tragerea din 29 noiembrie. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 274.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,85 milioane de lei (peste 534.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 48.200 de lei. La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 199.100 de lei (peste 37.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 991.100 de lei (peste 185.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 594.400 de lei (peste 111.200 de euro).

Câștiguri la tragerile de joi

La tragerile loto de joi, 26 noiembrie, Loteria Română a acordat 13.600 de câștiguri în valoare totală de peste 4,43 milioane de lei. La tragerea Loto 6/49 s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.029.871,28 de lei (peste 567.000 de euro). Acesta este al cincilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

De asemenea, la tragerea Loto 6/49 s-au înregistrat trei câștiguri de categoria a II-a în valoare de 71.948,80 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții din Bârlad și București, Sector 3, precum și online pe joaca.loto.ro. La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 112.058,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Piatra Neamț.