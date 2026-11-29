Inter a câștigat fără emoții duelul cu Genoa, scor 4-0, într-un meci disputat sâmbătă seara pe terenul formației milaneze, în cadrul etapei a 13-a din Serie A.

Cristi Chivu Foto: EPA

Lautaro Martinez, Marcus Thuram, autor a două goluri, și Petar Sucic au contribuit la succesul echipei conduse de Cristi Chivu. Grație celor trei puncte, nerazzurrii au urcat din nou pe poziția secundă, la doar trei puncte de liderul Lazio.

Inter a intrat pe teren cu dorința clară de a-și repara pasul greșit făcut în etapa precedentă, când a remizat în ultimele momente cu Atalanta. Miza era cu atât mai mare cu cât Lazio își câștigase partida cu Torino, scor 2-1, și își consolidase poziția în fruntea clasamentului, ajungând la un avans de șase puncte.

Inter a făcut spectacol și a rezolvat meciul încă din prima repriză

Inter a avut inițiativa încă de la început. Carlos Augusto a fost aproape de gol în minutul 13, dar șutul său a lovit bara. Genoa a răspuns prin Osmajic, al cărui șut cu capul a fost respins de Provedel. Deschiderea scorului a venit în minutul 30, când Lautaro Martinez a finalizat din apropiere, după o pasă primită de la Diouf. Zece minute mai târziu, argentinianul i-a oferit o pasă decisivă lui Marcus Thuram, care a înscris cu un șut din întoarcere și a făcut 2-0.

Inter a mai avut un gol anulat pentru ofsaid, în minutul 44, după execuția lui Dimarco. Totuși, milanezii au încheiat prima repriză cu încă o reușită. Barella a obținut penalty, iar Petar Sucic a transformat de la punctul cu var, stabilind scorul de 3-0.

După pauză, Thuram a închis practic partida în minutul 54

Thuram a profitat de o minge deviată în careu și a înscris pentru 4-0. Inter nu a mai avut nevoie să accelereze, gestionând fără probleme avantajul până la final. Victoria menține echipa lui Chivu în cursa pentru primul loc, la trei puncte de Lazio. Totodată, rezultatul reprezintă cel mai categoric succes al nerazzurrilor în acest sezon.

„Echipa lui Chivu s-a dezlănțuit!”

„Inter s-a impus fără emoții în fața celor de la Genoa, scor 4-0, grație unei duble reușite de Thuram. Au mai marcat Lautaro Martinez și Sucic, din penalty. În debutul partidei, însă, Provedel a avut două intervenții excelente la loviturile de cap ale lui Osmajic.

Inter a revenit rapid pe drumul victoriilor în campionat, după revenirea spectaculoasă de la Bergamo, și a învins-o categoric pe Genoa, scor 4-0. Totuși, la scorul de 0-0, Provedel a avut nevoie de două intervenții extraordinare pentru a respinge încercările lui Osmajic. Ulterior, echipa lui Chivu s-a dezlănțuit, prin golul lui Lautaro Martinez, „dubla” lui Marcus Thuram și al treilea penalty transformat cu sânge rece de Sucic în decurs de șase zile!”, au scris italienii de la goal.it.