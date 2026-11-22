Refuzată de Europa, Rusia s-a așezat la aceeași masă cu China și SUA. Pentru o lovitură de imagine, Ucraina riscă fracturarea teritoriului național. Shenzen nu e Yalta, atunci se încheia un război, acum se încearcă prevenirea altuia. A fost o săptămână plină de suspans.

Foto: X

A fost una din acele săptămâni în care pare că totul a ajuns la o răscruce, lumea – prin reprezentanții ei cei mai autorizați - se așază să ia decizii hotărâtoare pentru viitor, războaiele sunt puse în stand – by, pacea devine în sfârșit o opțiune, totul e o problemă de respirație, așa, inspirați, expirați, gata, la treabă!

Dacă ar fi să ne oprim doar la trei din reperele acestei perioade, două vor fi summit-uri, cel al APEC / Cooperarea Economică Asia-Pacific / Asia-Pacific Economic Cooperation, de la Shenzen, și cel al Coaliției de Voință / Coalition of the Willing, de la Berlin, reuniuni la care atât Kievul, cât și Moscova, ar putea adăuga atacul asupra podului Kerci.

Primele două au fost despre negocieri, ultimul despre blocarea lor.

Pentru ceea ce s-a întâmplat în această săptămână nu a ajuns doar un exercițiu de respirație, meandrele realității sunt mult mai concrete, iar ceea ce se va întâmpla în continuare poate fi, de asemenea, mult mai periculos decât se anticipa.

Deci, despre summit-uri.

Pe noi, cei de pe vechiul și civilizatul continent, summitul de la Shenzen nu ne-ar fi interesat atât de mult dacă nu ar fost anunțată cu surle și trâmbițe întâlnirea, istorică desigur, dintre cei Trei Mari, liderii Chinei, Rusiei și SUA, un format care a adus instantaneu aminte de perioada finală a celui de-al doilea Război Mondial când la Yalta, undeva în Crimeea..., știți ce s-a întâmplat și ce a urmat.

Tot instantaneu au apărut scenariile privind un nou acord pentru împărțirea lumii, a sferelor de influență, a deciziilor, precum și întrebarea generală: și noi unde ne situăm în noul tort global care tocmai se împarte?

În final, la Shenzen nu a fost niciun târg la nivel înalt, poate cu un alt prilej, dar cu câteva lucruri după summitul trilateral tot am rămas:

- e necesară o reformă a ONU;

- dacă petrol nu e, nimic nu e;

- să terminăm o dată cu justiția internațională sau, cel puțin, cu ambițiile de a aduce liderii care contează în fața ei;

- arma nucleară e un instrument la care nu trebuie să interpreteze nimeni,

și, cel mai important,

- acest format ar putea deveni un obicei anual.

În comunicatul final, Ucraina nu a fost amintită dar, pentru Kiev, omisiunea a fost ca o palmă pe obrazul stâng, după palma luată pe cel drept, prin așezarea Rusiei la masa celor puternici.

Nici Europa de la vest de Nipru nu s-a simțit prea bine, tot din motive de Rusia, dar și pentru că la summit-urile anterioare fusese, uneori, prezentă, prin participarea Franței, de exemplu, la reuniunea anterioară din Thailanda (președintele Macron, ”special guest”).

Unele state europene mai au teritorii în regiune, Franța chiar o zonă economică maritimă extinsă, dar cu economia stau prost și acasă, iar APEC e despre economie, în primul rând.

Foto: X

Trilaterala Xi – Putin – Trump a fost tolerată la Bruxelles pentru că oricum privea o altă regiune a lumii, dar temerea că discuția se va purta și despre Ucraina, dar fără Ucraina și fără Europa, a grăbit lucrurile și a dus la organizarea, aproape în paralel, a summit-ului de la Berlin al Coaliției de Voință, grupare a statelor care sprijină Kievul în războiul său contra Moscovei.

Între cele două summit-uri, punctul comun ar fi trebuit să-l reprezinte prezența SUA, ceea ce s-a și întâmplat: la Shenzen s-a dus președintele Trump, la Berlin, cei doi trimiși ai săi, Jared Kushner și Steve Witkoff, negociatori bine antrenați cu vorbele și promisiunile dar fără drept de semnătură.

C-așa-i în golf!

Iar la Berlin totul s-a petrecut ca la o activitate de strângere de fonduri.

De la care au lipsit o serie de membri ai UE, cu mai puțină voință de a cotiza pentru Kiev, unii chiar vecini de-ai noștri, poate nu la fel de potenți ca noi dar sigur mai obraznici.

Dacă vă uitați la cele două poze grup, APEC și coaliția de Voință, sigur veți remarca unele diferențe:

- la Berlin pare că s-a adunat, cu toată dragostea, o oaste de strânsură, protocolul nereușind să impună disciplină participanților pentru treizeci de secunde de ordine în fața fotografilor;

- doamna Meloni de-abia se observă în spatele cancelarului Merz, premierul Albaniei și-a văzut un cunoscut un sală și e preocupat să-l salute, premierul Tusk are ceva de comunicat unui confrate de rând, umbra ascunde chipurile a doi domni, ministrul portughez de externe și premierul luxemburghez, iar rândul din față se lungește spre stânga ca să încapă și Principatele Unite, România și Țara Moldovei, cu cei doi președinți, Maia Sandu și Nicușor Dan, doi școlari pedepsiți să stea unde li se spune;

- șeful NATO și cu cel (teoretic, cel puțin) al UE echilibrează rândul, fiind exilați la celălalt capăt;

- la Shenzen e invers, nu ne jucăm când facem poze pentru istorie.

Nu s-a strigat darul, dar ar trebui să fie vreo 45 de miliarde de miliarde de euro, deja cineva a prezentat chitanțele pentru cheltuielile și comisioanele viitoare.

Plicul nostru?

Întrebați un matematician.

Foto: X

Unele poduri sunt prea îndepărtate, altele au o simbolistică negativă, unesc ceea ce ar trebui să rămână despărțit.

Unele poduri sunt menite să rămână peste veacuri, altele sunt construite pentru o singură campanie militară, să zicem în antichitate, să zicem la nord de Dunăre, după aceea, Dumnezeu cu mila.

Podurile sunt de cele mai multe ori o binecuvântare, uneori, însă, conjunctura istorică și geografică le face să devină și simboluri ale pericolului, puncte prin care amenințările externe se pot infiltra și acționa.

E greu să fii pod în zilele noastre atunci când picioarele tale de piatră sau de beton se sprijină pe șenalul nisipos al Strâmtorii Kerci sau pe cel de mâl negru și vegetal al râului Nipru.

Până acum, în războiul din Ucraina, podurile au fost ținte mai mult în zona frontului și doar atunci când operațiile militare duse de ambele părți au impus tăierea unor direcții de aprovizionare logistică, eventual a căilor de retragere a inamicului în cazul unor ofensive de succes.

De scurt timp, miza s-a mutat pe ”premiile” cele mari, pentru ucraineni – podul rus de peste Strâmtoarea Kerci, pentru ruși – podurile de peste Nipru.

Foto: X

Un calcul simplu ar fi arătat că în timp rușilor le rămân mai multe opțiuni în cazul distrugerii podului Kerci, pentru ucraineni tăierea legăturilor peste Nipru înseamnă practic ruperea Ucrainei în două.

Calculul nu a putut, totuși, combate simbolistica, multă lume continuând să creadă că războaiele se câștigă în studiourile de televiziune și în cabinele de montaj.

Așa a fost decisă soarta podului construit de ruși pentru a lega Rusia de Crimeea atunci când încă nu exista un coridor terestru la vest de Marea Azov.

Tot așa s-a decis, probabil, și soarta războiului.

Pentru o miză trecătoare, Kievul a pus sub semnul întrebării întregul teritoriu ucrainean de la est de Nipru.

Și a oferit Rusiei un argument de escaladare a distrugerilor pe care pe care nu-l utilizase anterior.

Iar președintelui Putin i-a dat ocazia de a fi pe aceeași linie cu liderii europeni care declară că Rusia nu este interesată în negocieri.

Există și dorințe care se îndeplinesc, am intrat deja în spiritul Crăciunului.

În conferința de presă de după Summitul de la Shenzen, Putin a declarat: „Acțiunile noastre de represalii... vor fi mult mai dureroase decât ceea ce a făcut (Ucraina, n.n.) podului... Având în vedere armele de precizie de astăzi, nu este atât de greu de realizat”.

Despre atacul propriu-zis se scrie mult și se știe puțin, ucrainenii insistă că lovitura decisivă a fost dată cu arme proprii, unii europeni (Olanda, printre ei) au altă părere, la fel cred și rușii.

Distrugerea părții auto a podului a dus și la blocarea șenalulului navigabil de ieșire din Marea Azov, ceea ce afectează și transporturile navale ruse, exporturile de grâne etc.

Unele calcule arată că reparațiile ar putea dura până la un an de zile, până atunci războiul ar putea fi de domeniul trecutului.

Cum spuneam, să credem în spiritul Crăciunului și în puterea acestuia de a face minuni.

Nu aduce anul ce aduce perioada de până la preluarea puterii de către democrați în Congresul american, la începutul lunii ianuarie 2027.

Prin lovitura din Strâmtoarea Kerci, Ucraina a câștigat la capitolul imagine, iar Rusia a primit pe tavă ocazia de a renunța la calculele politice anterioare de reținere la a ataca podurile de peste Nipru.

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Războiul din Ucraina a intrat într-o altă etapă.