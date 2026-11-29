Kievul încearcă să reducă veniturile Moscovei și să perturbe aprovizionarea armatei ruse cu combustibil și armament. În ultimele 50 de zile, forțele ucrainene au lovit 40 de obiective din industria petrolieră și complexul militar-industrial al Rusiei, potrivit unei analize publicate de The New York Times.

Atac ucrainean asupra unei rafinării din apropierea Moscovei Foto: Rafinărie rusească lovită de drone ucrainene

Ucraina și-a intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului rus și și-a extins operațiunile împotriva navelor rusești aflate în afara granițelor țării.

În decurs de 50 de zile, forțele ucrainene au lovit 40 de obiective din industria petrolieră și sectorul militar-industrial al Rusiei. Printre ținte s-au numărat un terminal de combustibili de la Marea Albă și o fabrică de combustibil pentru rachete din Siberia.

În urma unui atac ucrainean, o navă militară rusă de transport a luat foc în Marea Baltică, în timp ce o navă de război s-a scufundat în largul coastelor Libiei. De asemenea, o porțiune din podul care leagă Rusia de peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova, s-a prăbușit în mare după un atac.

Campania ucraineană se desfășoară în cel puțin cinci mări și acoperă o distanță de peste 2.400 de kilometri. Kievul urmărește să perturbe aprovizionarea armatei ruse cu combustibil și armament și să reducă veniturile care permit Moscovei să finanțeze războiul.

Dispersarea obiectivelor militare și industriale rusești pe un teritoriu atât de vast complică tot mai mult eforturile Moscovei de a le proteja.

Ucraina a ajuns la un nivel record al intensității operațiunilor sale cu rază lungă de acțiune. În unele zile, forțele ucrainene au lansat peste 1.000 de drone asupra teritoriului rus. Kievul a continuat atacurile asupra rafinăriilor rusești, în pofida solicitării președintelui american Donald Trump de a opri aceste operațiuni.

Producția de combustibili în rafinăriile din Rusia a scăzut la cel mai redus nivel din ultimele două decenii.

Elbridge Colby, subsecretar al Departamentului american al Apărării, a criticat în această lună campania ucraineană. El a descris atacurile drept acțiuni demonstrative și a susținut că acestea nu au contribuit la încheierea războiului.

Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, a recunoscut că atacurile cu rază lungă de acțiune nu sunt suficiente, de unele singure, pentru a obține victoria.

Potrivit acestuia, fiecare lovitură obligă Rusia să suporte costuri suplimentare pentru reparații, provoacă pierderi de producție și impune reorganizarea logisticii. Atacurile determină, de asemenea, Moscova să retragă o parte dintre sistemele de apărare antiaeriană de pe front și să mobilizeze forțe navale pentru protejarea navelor aflate pe mare.

Extinderea geografică a atacurilor

Confruntarea dintre Rusia și Ucraina depășește tot mai mult granițele celor două state.

Moscova desfășoară o campanie clandestină în Europa, care include incendieri, acte de sabotaj și pregătirea unor tentative de asasinat. Forțele ruse au încălcat, de asemenea, spațiul aerian al unor state membre NATO și au atacat nave în apele lor teritoriale.

La rândul său, Ucraina lovește obiective militare rusești din afara teritoriului Rusiei, încercând să limiteze capacitatea Moscovei de a-și proiecta forța militară în afara propriilor granițe.

În această săptămână, dronele ucrainene au lovit nava militară rusă de transport Sparta II, în Golful Finlandei, în partea de est a Mării Baltice. La bordul navei a izbucnit un incendiu.

În dimineața următoare, Ucraina a atacat nave rusești în apropierea orașului Benghazi, în Libia, la peste 1.600 de kilometri de teritoriul ucrainean.

În urma atacului, s-a scufundat nava de război Merkurii, una dintre cele mai noi nave militare rusești. La bord se afla și un elicopter de luptă.

Forțele ucrainene au lovit și o navă comercială rusească despre care președintele Volodimir Zelenski a afirmat că transporta armament.

Autoritățile care controlează estul Libiei au amenințat cu represalii în urma atacurilor. Zelenski a declarat că Ucraina are dreptul suveran de a se apăra și de a lovi ținte rusești aflate în străinătate. În opinia sa, asemenea operațiuni contribuie la securitatea pe termen lung a țării.

Aliații europeni ai Ucrainei au susținut dreptul Kievului de a ataca ținte militare de pe teritoriul Rusiei. Reacțiile la operațiunile desfășurate în Marea Baltică și în Marea Mediterană au fost însă mai rezervate, a declarat Aliona Glivko, directoarea organizației de cercetare în domeniul politicii externe St. James’s Foreign Policy Group, cu sediul la Londra.

Potrivit acesteia, unii aliați se tem că Moscova ar putea interpreta astfel de operațiuni drept o escaladare a conflictului. O îngrijorare similară a fost exprimată și de oficialul american Elbridge Colby.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că războiul nu trebuie extins în Marea Mediterană.

Zelenski a spus că a discutat telefonic cu aceasta și a confirmat că Ucraina a desfășurat operațiunea fără să o coordoneze în prealabil cu partenerii europeni.

Divergențe între SUA și Europa privind atacurile ucrainene

Alți reprezentanți europeni sunt mai înclinați să susțină operațiunile Kievului, a explicat Glivko. Aceștia consideră că Europa nu a reușit până acum să formuleze un răspuns eficient la acțiunile clandestine ale Rusiei, în timp ce Ucraina opune Moscovei o rezistență directă.

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Analiștii ucraineni explică această diferență de poziție prin temerile europenilor privind o confruntare directă cu Rusia și prin apropierea administrației Trump de Moscova.

„Europa este spatele nostru strategic, iar noi suntem armata ei”, a declarat Andrii Klimenko, directorul Institutului de Studii Strategice ale Mării Negre.

Întrebarea dacă atacurile ucrainene pot determina Rusia să participe la negocieri concrete a scos la iveală divergențe între Statele Unite și aliații europeni.

După ce Elbridge Colby a criticat campania ucraineană în cadrul discuțiilor NATO de la Bruxelles, mai mulți miniștri europeni ai apărării i-au răspuns public.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a calificat declarațiile oficialului american drept lipsite de înțelepciune.

În schimb, ministrul britanic al Apărării, John Healey, și-a exprimat convingerea că atacurile ucrainene câștigă timp și salvează vieți.

În mare parte, analiștii independenți împărtășesc poziția miniștrilor europeni.

„Continuarea sprijinului acordat Ucrainei pentru dezvoltarea capacităților de atac la distanță este esențială pentru a determina Rusia să negocieze cu adevărat, în locul discuțiilor de fațadă organizate în prezent de Washington”, a scris în această săptămână Jack Watling, expert militar la Royal United Services Institute (RUSI), un institut de cercetare în domeniul apărării cu sediul la Londra.

Administrația Trump a încercat să relanseze negocierile pentru încheierea războiului, oferind Moscovei o serie de stimulente. În aceeași perioadă, Ucraina a lansat unele dintre cele mai ample atacuri de la începutul conflictului.

La 16 noiembrie, armata rusă a susținut că a doborât 1.336 de drone ucrainene, depășind precedentul record anunțat cu 18 zile înainte. În ziua următoare, Moscova a raportat interceptarea a încă 1.441 de drone.

Dezvoltarea industriei ucrainene de apărare

Rusia nu publică numărul dronelor ucrainene care reușesc să treacă de sistemele sale de apărare antiaeriană și recunoaște rareori pagubele provocate de atacuri.

În ultimele săptămâni, analiști militari au confirmat zeci de lovituri importante, pe baza unor înregistrări video ale căror locuri de filmare au putut fi identificate.

Marți, președintele rus Vladimir Putin a recunoscut că situația de pe piața internă a produselor petroliere rămâne dificilă. El s-a plâns, de asemenea, că Ucraina nu a ținut cont de avertismentele administrației Trump privind atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Loviturile ucrainene vizează mai multe verigi ale industriei petroliere ruse, de la transportul țițeiului până la rafinare și exporturile maritime.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, producția rafinăriilor rusești este cu aproximativ 30% mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Producția de benzină a scăzut cu 20%, iar cea de motorină cu aproape 30%. Pentru a asigura aprovizionarea pieței interne, Moscova a introdus restricții asupra exporturilor de combustibili.

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Ucraina atacă, de asemenea, fabrici rusești importante pentru producția de armament și echipamentele militare folosite de Rusia în atacurile cu rachete.

Extinderea razei de acțiune a operațiunilor ucrainene a fost posibilă și datorită dezvoltării industriei naționale de apărare.

Inițial, producătorii ucraineni au adaptat drone comerciale pentru utilizări militare. În prezent, aceștia fabrică sisteme de atac cu propulsie cu reacție și rachete de croazieră grele. Ucraina accelerează, totodată, dezvoltarea propriilor rachete balistice.

Inginerii ucraineni folosesc tot mai mult inteligența artificială în dezvoltarea armamentului.

Marți, Zelenski a declarat că sute de companii ucrainene din sectorul tehnologiilor de apărare utilizează deja inteligența artificială.

Kievul a încheiat, de asemenea, acorduri pentru producția comună de drone de recunoaștere cu Germania și pentru fabricarea a peste 1.000 de drone de atac cu rază lungă de acțiune împreună cu Marea Britanie.

Aceste acorduri și extinderea producției interne ar urma să permită Ucrainei să își mențină capacitatea de a lovi ținte aflate la mare distanță, indiferent de eventualele schimbări politice de la Washington.

Noi atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești

În noaptea de 28 noiembrie, forțele ucrainene au lovit stațiile petroliere Samara și Nurlino, precum și rafinăria Novoshahtinsk, a anunțat Statul Major al armatei ucrainene.

În urma atacului asupra stației Samara, rezervoarele de petrol au luat foc.

Acest nod este utilizat pentru formarea amestecului petrolier destinat exportului, Urals. Potrivit evaluării Statului Major ucrainean, prin această instalație tranzitează până la jumătate din exporturile de petrol ale Rusiei.

Stația Nurlino, situată în regiunea Bașkortostan, face parte din rețeaua de conducte magistrale administrată de compania rusă Transneft.