Ce ne spune războiul comercial SUA–Canada despre lumea în care intră Europa și România?

Există puține relații internaționale care păreau mai greu de destrămat decât cea dintre Statele Unite și Canada. Nouă mii de kilometri de frontieră, economii construite vreme de decenii ca părți ale aceluiași mecanism industrial, aceeași alianță militară, aceleași războaie, aceleași lanțuri de aprovizionare.

Mark Carney Foto: Captură video X

Automobilele trec frontiera de mai multe ori înainte să iasă din fabrică. Petrolul canadian alimentează rafinăriile americane. Oțelul, aluminiul, electricitatea și componentele circulă într-un sistem care fusese construit tocmai pe ipoteza că frontiera dintre cele două țări nu va mai fi niciodată o problemă strategică. În august 2026, această ipoteză arată însă periculos de învechită.

Negocierile dintre Washington și Ottawa, despre care oficialii canadieni spuneau pe 20 august că sunt „foarte aproape” de un rezultat, s-au prăbușit în mai puțin de două zile. Statele Unite au aplicat tarife de 50% asupra unor bunuri canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, iar guvernul premierului Mark Carney a suspendat discuțiile și a promis represalii „dolar pentru dolar”, începând cu 8 septembrie. Donald Trump a mers apoi mai departe. A amenințat cu tarife de 50% asupra automobilelor și pieselor canadiene de la 1 ianuarie 2027. Ar fi mult prea simplu să vedem episodul ca pe încă un război al tarifelor. Ar fi total greșit. Ceea ce se întâmplă între SUA și Canada este un laborator al noii politici internaționale americane. Dependența economică este instrument de negociere și de putere, nu o garanție a cooperării.

America lui Trump schimbă foaia

În vechea logică a globalizării, acordurile comerciale urmăreau să elimine bariere de tot felul. În noua logică a Casei Albe, accesul pe piața americană este condiționat. Washingtonul reproșează Canadei accesul limitat al produselor lactate americane, restricțiile asupra alcoolului și politicile privind automobilele. Pentru a sancționa Ottawa, administrația Trump a recurs chiar la Section 338 din Tariff Act of 1930, un instrument comercial vechi de aproape un secol. USTR (Office of the United States Trade Representative) descrie explicit politica americană în termenii „reechilibrării comerțului” și protejării industriilor sensibile pentru securitatea națională.

Miza este mare. În iulie, Washingtonul a refuzat să acorde automat prelungirea pe termen lung a USMCA (United States–Mexico–Canada Agreement), urmașul NAFTA. Acordul continuă să existe, dar intră într-o perioadă de revizuiri succesive. Pentru o companie care trebuie astăzi să decidă dacă investește câteva miliarde într-o uzină la Toronto, Detroit sau Monterrey, această incertitudine contează la fel de mult ca un tarif.

Și uite așa Trump introduce una dintre cele mai sofisticate componente ale strategiei sale. Ca investițiile să se mute în Statele Unite nu este întotdeauna necesar să ridici efectiv bariere comerciale. Este suficient ca directorul unei companii să creadă că accesul pe viitor la piața americană nu mai are, în spate, garanția unui acord comercial.

Donald Trump Foto: Profimedia

Incertitudinea a devenit politică industrială.

Iar Donald Trump a formulat public această logică într-o manieră lipsită de ambiguitate - dacă producătorii canadieni vor să evite tarifele, pot muta producția în Statele Unite.

Problema Canadei este și problema Europei

Canada este vulnerabilă pentru că aproximativ șapte din zece dolari exportați de economia sa depind de piața americană. Dar situația este mai complicată decât imaginea unei economii mici strivite de una mare. America depinde, la rândul ei, de energia, petrolul, potasiul, metalele și lanțurile industriale canadiene. Un automobil „american” nu mai este de mult exclusiv american. De aceea un război comercial prelungit produce un efect aparent paradoxal. Washingtonul poate provoca economiei canadiene daune mult mai mari decât poate Ottawa provoca economiei americane, dar perturbarea lanțurilor canadiene poate majora simultan costurile producătorilor și consumatorilor americani. Iar pentru Europa important este precedentul.

Uniunea Europeană a reușit până acum să stabilizeze relația comercială cu Washingtonul prin acordul negociat în 2025. De la 1 iulie 2026, UE a eliminat taxele pentru bunurile industriale americane și a îmbunătățit accesul unor produse agricole americane, în timp ce Statele Unite mențin, în linii mari, un tarif de 15% asupra multor produse europene. Bruxelles-ul a suspendat propriile măsuri de retorsiune, preferând predictibilitatea unui compromis în locul escaladării. Dar experiența canadiană transmite europenilor un avertisment inconfortabil. Dacă nici integrarea economică aproape totală, nici geografia, nici NATO, nici două secole de cooperare nu protejează Canada de coerciția comercială americană, Europa nu poate presupune că securitatea și comerțul vor rămâne compartimente separate. Este posibil să intrăm într-o epocă în care accesul pe piața americană, cheltuielile pentru apărare, achizițiile de energie, tehnologia, investițiile și relația cu China vor deveni părți ale aceleiași negocieri. Pentru europeni, lecția canadiană este una dificilă - alianța nu exclude negocierea dură între aliați.

Canada privește tot mai mult spre Europa

Firește că există și reversul acestei transformări. Pe măsură ce relația cu Washingtonul devine mai imprevizibilă, cu atât Canada are nevoie de alternative. Iar alternativa naturală este Europa. Procesul începuse înaintea actualei crize.

Foto: FMI FB

UE și Canada au semnat în 2025 un Parteneriat pentru securitate și apărare. În iunie 2026, Canada a devenit primul stat din afara Europei căruia i s-a permis participarea la SAFE, noul instrument european pentru investiții și achiziții comune în apărare. Este un detaliu mai important decât pare. Europa caută simultan muniții, tehnologie militară, energie, uraniu, minerale critice și furnizori situați în state predictibile politic. Canada le poate furniza. Canada caută piețe și parteneri care să-i reducă dependența de Statele Unite. Europa le poate oferi. Războiul comercial Washington–Ottawa produce astfel una dintre ironiile geopolitice ale epocii - încercarea Statelor Unite de a aduce mai multă producție în interiorul granițelor americane accelerează apropierea strategică dintre Canada și Uniunea Europeană.

Și România?

Și România! Pentru clasa noastră politică toate acestea sunt o dispută îndepărtată între două state nord-americane. Din păcate, nu este. Primul efect este european și indirect. Economia românească este integrată în industriile Germaniei, Franței și Italiei. Dacă tensiunile comerciale globale afectează industria auto, metalurgia sau investițiile europene, șocul ajunge la Pitești, Craiova, Sibiu, Timișoara sau Brașov fără ca România să exporte direct cantități spectaculoase în Statele Unite. După acordul comercial UE–SUA din 2025, organizația patronală Concordia estima deja pentru România un impact negativ de aproximativ 0,15–0,2 puncte procentuale asupra creșterii economice, în principal prin încetinirea economiei europene.

Dar există o legătură româno-canadiană mult mai concretă - energia nucleară. Reactoarele de la Cernavodă sunt CANDU, tehnologie canadiană. Companii canadiene participă la retehnologizarea Unității 1, iar guvernul Canadei a pus la dispoziție până la trei miliarde de dolari canadieni pentru finanțarea participării canadiene la dezvoltarea sectorului nuclear românesc, inclusiv proiectele Unităților 3 și 4. Contractul pentru prelungirea duratei de viață a Unității 1 este de ordinul miliardelor, iar lucrările pregătitoare sunt deja în desfășurare. Dintr-o dată, apropierea UE–Canada nu mai este pentru București o abstracție geopolitică. Este legată direct de securitatea energetică, de Cernavodă și de unul dintre cele mai importante programe strategice românești ale următoarelor decenii. Există și o dimensiune militară. Dacă Washingtonul încurajează aliații să își asume o parte mai mare din costul securității occidentale, Europa are nevoie de parteneri industriali capabili să producă. Participarea Canadei la SAFE creează exact o asemenea punte. România, unul dintre statele europene care trebuie să investească masiv în apărarea flancului estic, ar trebui să privească Ottawa ca pe un aliat NATO și un partener industrial, energetic și tehnologic.

Sfârșitul lumii „just in time”

În fond, conflictul dintre Washington și Ottawa spune ceva mai profund despre lumea în care intrăm. Timp de trei decenii, statele occidentale au organizat economia după principiul eficienței. Produce acolo unde este mai ieftin, cumpără de unde este mai avantajos și presupune că relațiile comerciale vor supraviețui crizelor politice. Această lume dispare. În locul ei apare economia rezilienței. Lanțuri de aprovizionare mai scurte, minerale critice securizate, energie controlabilă, industrie de apărare internă, redundanță și furnizori politici de încredere. Canada a înțeles-o brutal, pentru că tocmai relația pe care o considera cea mai sigură a devenit principala sa vulnerabilitate. Europa începe să o înțeleagă. România… mai vedem.

Pentru București lecția are șanse reale să nu fie înțeleasă. Noi nu ne permitem luxul de a alege între Statele Unite, Canada și Europa. România are nevoie de toate trei. Lecția este simplă - și prietenii folosesc economia pentru a negocia puterea, dependența unilaterală — de energie, tehnologie, apărare, capital sau o singură piață.

Altfel spus “prietenia” devine ea însăși un risc de securitate națională. Asta este cea mai importantă lecție pe care ne-o dă azi frontiera aparent pașnică dintre Canada și Statele Unite.