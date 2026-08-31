România a devenit o problemă

La 31 august 2026 expiră cel mai important test de capacitate administrativă pe care statul român l-a primit după aderarea la Uniunea Europeană. Iar rezultatul spune ceva grav. Spune că România riscă să intre în cea mai periculoasă criză dintre toate. Criza unui stat care dispune încă de resurse, alianțe și oportunități, dar nu mai are suficientă capacitate pentru a le transforma în putere.

Statul român nu reușește să îndeplinească la timp ceea ce propriile guverne au negociat și semnat Foto: Inquam

31 august 2026 este ultima zi în care statele membre ale Uniunii Europene mai pot îndeplini jaloanele și țintele asumate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Cererile finale de plată pot fi depuse până la sfârșitul lunii septembrie, iar Comisia Europeană va face apoi evaluarea. Dar ceea ce nu a fost realizat până la 31 august nu mai poate fi reparat ulterior pentru a primi banii aferenți.

România a pornit în 2021 cu un PNRR de aproximativ 29,2 miliarde de euro. După mai multe modificări, costul planului revizuit a coborât la aproximativ 20,1 miliarde, dintre care circa 6,54 miliarde reprezintă împrumuturi. Ar fi incorect să spunem că diferența de nouă miliarde reprezintă pur și simplu „bani pierduți”. O parte importantă provine din reducerea componentei de împrumut și din restructurarea planului. Dar această precizare contabilă nu face situația mai confortabilă. La mijlocul lunii august, MIPE indica aproximativ 12,97 miliarde de euro deja încasați și 99 de jaloane și ținte întârziate, cu diferite grade de risc.

Există deja și pierderi propriu-zise. În cazul cererii de plată numărul 3, penalizările definitive pentru reforme ratate – între altele guvernanța unor companii de stat, transporturile, AMEPIP și pensiile speciale – ajung la aproximativ 458,7 milioane de euro. Separat, în aceste ultime zile ale lunii august, aproximativ 770 de milioane de euro aferente reformei salarizării publice sunt, la ora redactării acestui text, practic pierdute, după ce negocierile politice nu au produs legea cerută până la termen. Financial Times scrie chiar azi, 31 august, că România urmează să piardă această sumă. Nota finală va fi însă cunoscută numai după evaluarea Comisiei. Dar aceasta este partea mai puțin importantă a poveștii.

Banii i-am pierdut. Urmează să pierdem și capacitatea statului de a mai gestiona actualele și viitoarele probleme

PNRR a fost greșit prezentat în România, aproape de la început, ca un soi de sac european cu bani: autostrăzi, spitale, școli, digitalizare, eventual piste de biciclete și panouri fotovoltaice. În realitate, mecanismul european are o filozofie mult mai dură. Banii nu au fost niciodată o recompensă pentru apartenența la Uniune. Mecanismul a fost creat pentru redresarea după șocul pandemiei și, mai ales, pentru a face economiile și statele europene mai reziliente, mai competitive și mai capabile să absoarbă viitoarele șocuri economice, energetice, tehnologice sau geopolitice.

Europa oferea capital pentru ca România să-și modernizeze statul.

De aceea PNRR conține reformarea administrației, guvernanța întreprinderilor publice, fiscalitatea, pensiile, salarizarea bugetară, educația, digitalizarea, achizițiile publice, energia sau infrastructura. Nu întâmplător Comisia Europeană constata în raportul său de țară din 2026 că întârzierile repetate în implementarea marilor programe europene, inclusiv PNRR, sunt „un simptom clar” al insuficientei agilități și eficiențe a administrației românești în planificarea, organizarea și executarea proiectelor complexe.

Aceasta este adevărata știre. România nu pierde bani pentru că Bruxelles-ul ar fi ostil. Îi pierde pentru că statul român nu reușește să îndeplinească la timp ceea ce propriile guverne au negociat și semnat.

Iar diferența este uriașă. Un stat sărac poate invoca lipsa resurselor. Un stat izolat poate invoca lipsa accesului la capital. România nu poate invoca nici una, nici alta. Are acces la piața unică, fonduri europene, NATO, investiții occidentale, instrumente de coeziune, PNRR și, mai nou, până la 16,7 miliarde de euro în împrumuturi avantajoase pentru apărare prin SAFE. Problema României începe să fie alta: capacitatea instituțională de a transforma accesul la bani în dezvoltare.

Iar de aici începe legătura cu securitatea națională fiindca economia care stagnează nu poate produce securitate. Nici acum, nici mâine.

Comisia Europeană estimează pentru România o creștere economică de numai 0,1% în 2026, după 0,7% în 2025. Deficitul bugetar ar urma să rămână în jurul a 6,2% din PIB, iar datoria publică să urce spre 63,3% din PIB în 2027. În același timp, Comisia spune explicit că investițiile finanțate din fonduri europene sunt unul dintre puținele motoare care contribuie pozitiv la creșterea economică în această perioadă. A pierde bani într-o economie stagnantă, cu deficit mare și datorie în creștere, este un dezastru. Pentru că fiecare euro nerambursabil care nu mai intră trebuie fie abandonat ca investiție, fie înlocuit cu bani din buget, fie împrumutat. Iar România se împrumută deja scump.

Moody’s estimează că necesarul brut de finanțare al statului român este în medie de aproximativ 12% din PIB în perioada 2026–2028 și că povara dobânzilor ar putea ajunge la 3,3% din PIB în 2028. Agenția subliniază că împrumuturile preferențiale din PNRR și SAFE temperează această presiune, dar nu o elimină.

Iar aici agențiile de rating transmit, de fapt, același mesaj în trei dialecte diferite. Fitch menține România la BBB-, Moody’s la Baa3, S&P la BBB-. Toate trei mențin perspectivă negativă. Cu alte cuvinte, România se află pe ultima treaptă a categoriei recomandate investițiilor, înaintea zonei speculative. Fitch vorbește despre deficite fiscale și externe mari, datorie în creștere, inflație ridicată și politică internă tot mai fragmentată. S&P avertizează că ratarea intrărilor de fonduri europene slăbește creșterea și complică ajustarea fiscală, amplificând vulnerabilitățile balanței de plăți. Moody’s leagă explicit perspectiva ratingului de capacitatea României de a păstra consensul politic pentru consolidare și reforme. Cu alte cuvinte, PNRR nu este doar investiție. Este și garanție.

Este capital extern care reduce presiunea asupra bugetului. Este o ancoră pentru investitori. Este dovada că statul poate respecta niște angajamente. Este unul dintre motivele pentru care apartenența la Uniunea Europeană continuă să apară în rapoartele agențiilor de rating printre principalele atuuri ale României. Când compromiți această ancoră, nu pierzi doar bani europeni. Crește costul de finanțare al întregului stat.

Problema clasei politice nu mai este de multă vreme doar diploma. Competența a devenit infrastructura critică. Ar fi prea simplist să spunem că România este condusă de oameni „needucați”. Mulți politicieni au diplome, masterate, doctorate, cursuri și titluri, dar nu și competențe funcționale de guvernare. Capacitatea de a înțelege consecințele unei politici peste trei sau cinci ani. Capacitatea de a diferenția interesul unui partid de interesul statului. Capacitatea de a negocia, de a prioritiza, de a citi un buget, de a înțelege o instituție, de a accepta date care contrazic propria narațiune și, mai ales, de a lua o decizie înainte ca termenul să expire. Patru sau cinci ani în care aceeași reformă este împinsă de la un guvern la altul nu mai reprezintă o problemă tehnică. Este un indicator de capacitate strategică.

Același lucru este valabil pentru numirile politice în companii publice, pentru reformele ratate în transporturi sau energie, pentru legislația schimbată repetat, pentru folosirea excesivă a ordonanțelor de urgență, pentru achiziții întârziate și investiții prost pregătite. Raportul Comisiei din 2026 vorbește despre slăbiciuni instituționale, impredictibilitate legislativă, capacitate administrativă insuficientă și probleme persistente în guvernanța companiilor de stat și achizițiile publice. Asta înseamnă că România nu are numai un deficit bugetar. Are și un deficit de competență publică. Și, dintre cele două, al doilea este mai periculos. Deficitul bugetar poate fi redus prin taxe și cheltuieli. Deficitul de competență produce următorul deficit bugetar.

Educația proastă este o vulnerabilitate strategică

Aici intră în scenă cel mai ignorat dosar de securitate națională al României: școala. Datele sunt brutale. Potrivit raportului Comisiei Europene privind educația, 48,6% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, 41,7% la citire și 44% la științe. Mai grav, 74% dintre elevii români de 14 ani testați în studiul ICILS nu dețineau competențele informatice și de informare considerate esențiale. România avea în 2024, și încă mai are, cea mai mare rată de părăsire timpurie a educației din Uniunea Europeană – 16,8% – iar numai 23,2% dintre tinerii de 25–34 de ani aveau studii superioare, față de o medie europeană de 44,1%. Acestea nu sunt statistici ale Ministerului Educației. Sunt indicatori ai viitorului PIB, ai productivității, ai capacității administrative, ai inovării și, în cele din urmă, ai calității viitoarei clase politice.

Comisia Europeană spune direct că sistemul românesc de educație cu rezultate slabe afectează competitivitatea. În raportul economic din 2026, România apare ultima în UE în European Innovation Scoreboard 2025, la numai 37,7% din media europeană, iar cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare se situează la aproximativ 0,5% din PIB, față de 2,2% media UE.

Nu poți construi o economie a inteligenței artificiale cu jumătate dintre adolescenți sub nivelul minim la matematică. Nu poți construi o administrație digitală performantă într-o societate în care deficitul de competențe digitale rămâne enorm. Nu poți construi industrie de apărare sofisticată fără ingineri, cercetători, tehnicieni și manageri. Și nu poți construi o democrație rezilientă dacă o parte foarte mare a populației întâmpină dificultăți în a interpreta informația complexă. Iar adversarul știe acest lucru. Rusia nu trebuie să inventeze toate fracturile unei societăți pentru a o destabiliza. Este suficient să le găsească. Și să le amplifice.

Raportul EEAS privind amenințările de manipulare informațională publicat în martie 2026 identifică explicit România printre statele ale căror procese electorale au fost vizate de operațiuni rusești de manipulare informațională și interferență. Modelul descris este important: mai întâi se erodează încrederea în lideri și instituții; apoi sunt exploatate conflictele și frustrările interne; în final este contestată legitimitatea procesului politic însuși. Scopul nu este neapărat să convingi întreaga societate de o anumită poveste. Este suficient să adâncești diviziunile până când cetățenii nu mai au încredere unii în ceilalți și nici în instituțiile care ar trebui să arbitreze realitatea.

NATO definește exact în acești termeni amenințările hibride: propagandă, manipulare, atacuri cibernetice, presiuni economice și influență politică folosite pentru a destabiliza societățile și a submina securitatea cetățenilor.

Această legătură între educație și securitate informațională trebuie tratată cu precizie. Un om fără facultate nu este automat manipulabil, iar un doctor în științe poate crede absurdități. Dar cercetarea arată că alfabetizarea media și digitală poate crește capacitatea oamenilor de a diferenția informația credibilă de falsuri, iar OECD include explicit educația civică, media și digitală printre instrumentele fundamentale pentru reziliența societăților la dezinformare.

În acest sens, cei 74% dintre adolescenții români cu rezultate slabe la competențe informatice și de informare nu reprezintă numai problema Ministerului Educației. Reprezintă o suprafață de atac.

Tancurile se cumpără cu bani produși de economie. În România încă tratăm securitatea aproape exclusiv militar: avioane, tancuri, rachete, baze, efective. Sunt indispensabile. Dar sunt partea vizibilă a securității, nu fundația ei. În spatele fiecărui sistem de apărare există o economie care îl plătește, universități care produc specialiști, infrastructură care transportă resurse, companii capabile să producă și să repare echipamente, administrații care fac achiziții, servicii de informații care recrutează oameni competenți și cetățeni care consideră statul suficient de legitim pentru a-l apăra. O economie slabă poate cumpăra securitate o vreme, împrumutându-se. Nu o poate produce la infinit. Comisia estimează deja creșterea cheltuielilor de apărare ale României și accesul la până la 16,7 miliarde de euro prin SAFE. Dar SAFE înseamnă împrumuturi. Vor trebui rambursate de economia românească de mâine. Iar dacă economia de mâine este mai puțin productivă deoarece școala de astăzi produce prea puține competențe, dacă statul colectează prost taxele, dacă infrastructura întârzie și dacă dobânzile cresc, atunci securitatea devine progresiv mai scumpă. De aceea PNRR, educația, ratingul suveran și securitatea națională sunt de fapt același dosar. Ele descriu capacitatea unei societăți de a transforma resursele în putere.

România nu va ieși mâine din Europa. Poate însă aluneca spre periferia ei

Există aici și o ultimă iluzie periculoasă. Apartenența la Uniunea Europeană și NATO este tratată uneori la București ca o caracteristică geografică permanentă. Suntem „în Europa”, deci viitorul european ar fi garantat indiferent de calitatea politicilor noastre. Nu este. România nu va fi dată afară din Uniunea Europeană pentru că pierde bani din PNRR. Nu despre asta este vorba. Există însă o formă mult mai subtilă de ieșire din Europa: periferizarea. Poți rămâne membru al Uniunii și să te îndepărtezi economic de nucleul ei. Poți rămâne în piața unică, dar cu infrastructură mai slabă. Poți rămâne în NATO, dar cu o bază fiscală insuficientă pentru ambițiile tale de apărare. Poți avea libertate de circulație, dar să-ți pierzi oamenii cei mai bine pregătiți. Poți avea acces la fonduri, dar să nu fii capabil să le absorbi. Poți avea instituții democratice, dar să pierzi încrederea cetățenilor în ele. Și poți avea alegeri libere în interiorul unui spațiu informațional pe care adversarul îl manipulează mai repede decât reușește statul să-l înțeleagă.

Acesta este scenariul în care politicianismul devine problemă geopolitică. Pentru că fiecare reformă blocată pentru protejarea unei clientele, fiecare numire politică într-o companie publică, fiecare an pierdut în educație și fiecare milion european abandonat produc exact materia primă din care propaganda rusă își construiește mesajul: „Europa nu v-a ajutat”, „democrația nu funcționează”, „instituțiile sunt corupte”, „Occidentul vă exploatează”. Cea mai eficientă propagandă ostilă este cea care nu trebuie să inventeze realitatea. Trebuie doar să o selecteze.

PNRR a fost testul

De aceea bilanțul PNRR nu ar trebui făcut numai de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Ar trebui făcut în CSAT. Pentru că rezultatul ne spune cât de repede se poate mișca statul român atunci când are bani, obiective, termene, asistență europeană și o amenințare strategică evidentă la frontieră. Iar rezultatul îl știm. România nu este lipsită de avantaje. Dimpotrivă. Apartenența la UE și NATO, poziția geografică, accesul la capital occidental, baza industrială, resursele energetice, dimensiunea pieței și diaspora îi oferă un potențial strategic pe care puține state din regiune îl au. Dar potențialul nu este putere. Puterea apare atunci când instituțiile pot transforma potențialul în rezultate.

România are astăzi nevoie de reconstrucția competenței statului: administrație profesională, educație orientată spre competențe reale, disciplină fiscală, cercetare, infrastructură, selecție meritocratică și reziliență informațională, nu de încă un PowerPoint.

Altfel vom continua să cumpărăm securitate cu împrumuturi, să finanțăm dezvoltarea din excepții, să explicăm eșecurile prin conspirații și să pierdem exact capitalul european care ar trebui să ne ajute să ieșim din această situație. Iar adversarii României nu trebuie să facă foarte mult. Pentru Moscova, o Românie cucerită ar fi extrem de costisitoare. O Românie europeană FORMAL, slabă economic, frustrată social, polarizată politic, neîncrezătoare în instituții și incapabilă să transforme miliardele europene în modernizare este mult mai ieftină. Și aproape la fel de utilă.