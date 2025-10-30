CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR

A fost o decizie simplă, pe motive extrinseci, nu de fond: guvernul n-a aşteptat 30 de zile avizul facultativ al CSM, ca să promoveze legea privind pensiile magistraţilor. Şi de ce îi trebuie Curţii Constituţionale săptămâni întregi să motiveze această decizie? Sau se teme să citim în motivaţie explicaţiile celor patru judecători care n-au votat respingerea legii? Oricum ar fi, cred că judecătorii CCR care tergiversează publicarea motivării ştiu că România are termen de la CE 28 noiembrie 2025 pentru îndeplinirea jalonului privind pensiile magistraţilor, altfel pierde 230 milioane de euro aferente acestui jalon.

Am mai scris despre „dictatura” magistraţilor instaurata la noi, dar în halul în care se află deficitul nostru bugetar, ne permitem să pierdem 230 de milioane de euro, doar pentru că nişte judecători de la CCR îşi apără pensiile şi ieşirea la pensie la 48 de ani?

Guvernul Bolojan a anunţat că așteaptă motivarea CCR pentru a relua procesul de promovare a legii privind pensiile magistraţilor, pentru că termenul limită pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR este 28 noiembrie 2025. Orice discuţii pentru amânarea acestui termen au fost respinse de către oficialii CE, pentru că termenul a mai fost prelungit de câteva ori.

Discuţiile aprinse în societatea românească vin din faptul că magistraţii nu vor să renunţe la privilegiile care depășesc cu mult nivelul pensiilor din România şi chiar din celelalte ţări europene. De curând, fostul judecător la CCR, Lăzăroiu, a declarat că are o pensie de 10.000 de euro care nu i se pare mare. Spunea acest lucru familiilor şi pensionarilor care trăiesc dintr-o pensie de 5-700 de euro!

Şi Coaliţia de guvernare se clatină din cauza acestei legi. Grindeanu a şi anunţat că dacă legea va pica a doua oară la CCR „vom discuta altfel”! Adică va rupe coaliţia, ce altceva să facă!

Şeful PSD a şi încercat să facă un grup de discuţii în parlament pe această temă, dar n-a reuşit. Premierul Bolojan a respins initiativa şi a anunţat că nici nu renunţă la condiţiile cu 70% din ultimul salariu net pensie pentru magistraţi, şi o perioadă de tranziţie de 10 ani până la aplicarea prevederii privind vârsta ieşirii la pensie.

După apariţia motivării CCR privind decizia de respingere a legii pensiilor magistraţilor, urmează reluarea procesului legislativ, probabil de asumare a răspunderii guvernului pe această lege, respectând şi termenul de 30 de zile pentru avizul facultativ al CSM. Dacă CSM se obstinează şi el să păstreze termenul de 30 de zile pentru emiterea avizului, nu mai este timp să emitem legea şi să îndeplinim jalonul din PNRR, astfel că vom pierde 230 de milioane de euro.

Interesează pe cineva din casta magistraţilor ce importanță au pentru români aceşti bani? Poate pe unii care nu au putere de decizie. Când ai pensie mai mare de 10.000 de euro, plus alte venituri, că doar ai ieşit la pensie la 48 de ani, nu te mai interesează de amărâţii care, de fapt, îţi plătesc pensia şi veniturile prin taxele şi impozitele achitate la bugetul de stat.

Oare să fie toţi magistraţi lipsiţi de empatie şi de înţelegerea conceptului esenţial, „binele comun”? N-ar trebui să trăim cu toţii rezonabil, nu doar unii cu venituri de zeci de mii de euro, şi alţii cu venituri de sute de euro? Nu de alta, dar la un moment dat amărâţii pot ieşi în stradă, şi să oblige șefimea statului să-i bage şi pe ei în seamă, cum s-a întâmplat la OUG 13. Se pare că dl Grindeanu are memorie scurtă, dacă a uitat sutele de mii de manifestanţi din stradă, care l-au obligat să retragă OUG 13.

Neînţelegerile din Coaliţia de guvernare mai au un efect dezastruos pentru România. Ar putea duce la oprirea împrumuturilor şi fondurilor UE pentru ţara noastră, moment în care rămânem fără bani de pensii şi salarii. Ce doresc magistrații şi dl Grindeanu, să ajungem la acel moment, când societatea românească va exploda?

Trecerea legii pensiilor magistraţilor ar putea fi moment de inflexiune pentru clasa politică românească. Ori trece legea, inclusiv de CCR, şi ne vedem de reechilibrarea fiscal-bugetară a României, ori nu trece, coaliţia se rupe cum ameninţă Grindeanu, şi Dumnezeu cu mila!