 Falimentul nu este automat o infracțiune. Când poate interveni răspunderea penală | adevarul.ro
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Falimentul nu este automat o infracțiune. Când poate interveni răspunderea penală

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O afacere care ajunge în faliment nu înseamnă, prin ea însăși, o faptă penală. Lucrurile se schimbă însă atunci când apar manevre făcute pentru fraudarea creditorilor: ascunderea bunurilor, falsificarea evidențelor sau prezentarea unor datorii inexistente. În asemenea situații poate intra în discuție bancruta frauduloasă.

Faliment
Foto: Arhiva Adevărul

Dar când devine o astfel de faptă infracțiune consumată și când rămâne doar tentativă? Un studiu publicat pe JURIDICE.ro de Bogdan Bodoros analizează această graniță, care poate influența răspunderea penală.

Nu doar ce s-a făcut contează, ci și când

Codul penal sancționează bancruta frauduloasă cu închisoarea de la șase luni la cinci ani și prevede expres că și tentativa se pedepsește. Aplicarea acestor reguli presupune însă examinarea conduitei concrete și a legăturii sale cu insolvența.

Studiul distinge între înstrăinarea activelor în contextul insolvenței și alte manevre, precum ascunderea bunurilor ori falsificarea evidențelor. Pentru această a doua categorie, autorul susține că actele frauduloase pot preceda insolvența, iar momentul consumării infracțiunii poate interveni ulterior.

Este o interpretare juridică argumentată în studiu, nu o soluție judiciară general consacrată.

O manevră încheiată poate rămâne tentativă?

În limbaj obișnuit, tentativa sugerează o acțiune începută și întreruptă. În dreptul penal, discuția poate fi mai nuanțată: autorul poate duce la capăt acțiunea urmărită, fără ca rezultatul necesar consumării infracțiunii să se producă.

Studiul analizează, de exemplu, situația în care un bun este ascuns, dar ulterior debitorul obține o finanțare care evită insolvența. Potrivit interpretării propuse, s-ar putea discuta despre tentativă dacă manevra era, de la început, aptă să contribuie la producerea insolvenței.

Exemplul nu înseamnă că orice bun ascuns sau orice neregulă contabilă reprezintă automat o tentativă de bancrută frauduloasă. Trebuie verificate toate condițiile legale, inclusiv scopul fraudării creditorilor și împrejurările concrete.

Repararea situației nu șterge automat fapta

Contează și momentul în care persoana renunță sau intervine pentru a împiedica producerea rezultatului. Legea reglementează, în anumite condiții, nepedepsirea celui care se oprește voluntar ori împiedică efectiv consumarea infracțiunii înainte de descoperirea faptei.

După consumare, simpla restituire a bunului sau corectarea evidențelor nu anulează însă infracțiunea, chiar dacă poate conta la stabilirea pedepsei.

Concluzia practică este că nici insolvența, nici o eroare izolată din documente nu justifică singure o acuzație de bancrută frauduloasă. Diferența o fac conduita concretă, scopul urmărit și succesiunea evenimentelor.

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