Irineu Darău: Damen Mangalia are datorii de 178 de milioane de lei către stat și Primăria Mangalia

Damen Shipyards Mangalia, companie aflată în faliment, are datorii de aproximativ 160 de milioane de lei către ANAF și de alte 18 milioane de lei către Primăria Mangalia, potrivit declarațiilor ministrului Irineu Darău, făcute cu ocazia prezentării bilanțului pentru primele nouă luni. În total, creanțele celor două instituții se ridică la aproximativ 178 de milioane de lei. Între timp, activele șantierului naval au fost vândute către Rheinmetall Real Estate România pentru 138,03 milioane de euro, fără TVA. Terenul și docurile au rămas în proprietatea statului.

Damen are de plătit 160 milioane de lei doar către ANAF Foto: Damen

Ministrul Irineu Darău a declarat, la prezentarea bilanțului pentru primele nouă luni, că statul român este principalul creditor al Damen Shipyards Mangalia, companie intrată în faliment.

Statul român are de recuperat aproximativ 160 de milioane de lei de la Damen Shipyards Mangalia, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), la care se adaugă alte 18 milioane de lei datorate Unității Administrativ-Teritoriale Mangalia, a declarat ministrul Irineu Darău, cu ocazia prezentării bilanțului pentru primele nouă luni.

Ministrul a precizat că Damen Mangalia se află în faliment, iar statul este principalul creditor al companiei. Totodată, el a subliniat că Șantierul Naval 2 Mai, Damen Shipyards Mangalia și Compania Națională 2 Mai sunt entități distincte, care nu trebuie confundate în discuțiile despre situația juridică și financiară a șantierului.

„Statul va încasa toate datoriile, statul a și plătit salariile”, a afirmat Irineu Darău, referindu-se la recuperarea creanțelor și la plata drepturilor salariale ale angajaților.

Șantierul a fost vândut cu 138 de milioane de euro

Declarațiile ministrului vin după ce șantierul naval din Mangalia a fost vândut, pe 9 octombrie, în urma unei licitații publice, pentru 138,03 milioane de euro, fără TVA. Cumpărătorul este Rheinmetall Real Estate România SRL, parte a grupului german Rheinmetall, cunoscut pentru activitățile sale din industria de apărare.

Potrivit informațiilor prezentate de lichidatorul judiciar CITR, tranzacția deschide posibilitatea reluării activității unuia dintre cele mai importante obiective industriale navale din România, după o perioadă marcată de dificultăți financiare, conflicte între acționari și proceduri judiciare.

Irineu Darău a precizat că, înainte de această tranzacție, nu au existat oferte la licitațiile organizate pentru vânzarea activelor șantierului. În urma procedurii câștigate de Rheinmetall au fost vândute echipamentele și halele existente pe amplasament.

Ministrul a făcut însă o distincție importantă în ceea ce privește proprietatea asupra infrastructurii: terenul și docurile aparțin în continuare statului român.

Ce planuri are Rheinmetall pentru Mangalia

Grupul german Rheinmetall și-a anunțat anterior intenția de a transforma șantierul din Mangalia într-un centru pentru construcția de nave militare și civile. Compania a analizat preluarea amplasamentului împreună cu grupul elvețian MSC, iar dezvoltarea activităților navale ar putea extinde prezența sa în industria europeană de apărare.

Planurile anunțate includ modernizarea capacităților de producție și utilizarea șantierului pentru proiecte navale. Realizarea acestor obiective va depinde însă de investițiile efective, de comenzile obținute și de reluarea activității industriale.

Vânzarea are loc după ce Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență în iunie 2024. Ulterior, planul de reorganizare nu a fost aprobat de creditori, iar Tribunalul Constanța a dispus intrarea companiei în faliment la 28 aprilie 2026. Lichidatorul judiciar a trecut apoi la valorificarea activelor pentru recuperarea sumelor datorate creditorilor.

Criza a afectat și forța de muncă a șantierului, unde peste 1.000 de angajați au fost vizați de concedieri colective în 2026. Plata restanțelor salariale a necesitat intervenția mecanismului de garantare a creanțelor salariale.

Recuperarea datoriilor și viitorul infrastructurii industriale

Pentru statul român, vânzarea șantierului și recuperarea datoriilor reprezintă două procese distincte. Sumele obținute din valorificarea activelor urmează să fie distribuite creditorilor potrivit regulilor aplicabile procedurii de faliment, fără ca valoarea tranzacției să însemne automat recuperarea integrală a tuturor creanțelor.

În paralel, păstrarea în proprietatea statului a terenului și a docurilor ridică problema modului în care infrastructura va fi utilizată în viitor și a condițiilor în care noul proprietar al activelor va putea relua activitatea.

Viitorul șantierului din Mangalia va depinde, astfel, atât de capacitatea noului investitor de a finanța producția și de a atrage comenzi, cât și de clarificarea raporturilor juridice și economice dintre compania aflată în faliment, creditorii săi și statul român.