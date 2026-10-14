De la milioane de utilizatori la faliment. Ce se întâmplă cu Character.AI și cum vrea să intervină Disney

Platforma de chatbot-uri Character.AI a inițiat procedura de faliment în Statele Unite și a ajuns la un acord preliminar cu Disney pentru vânzarea unei părți din active, în schimbul a 20 de milioane de dolari.

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Compania speră să găsească o soluție care să-i permită să-și continue activitatea, însă avertizează că platforma ar putea fi închisă dacă nu apare o ofertă viabilă.

Character.AI este platforma de inteligență artificială care le permite utilizatorilor să poarte conversații cu personaje virtuale create cu ajutorul AI. Acestea pot fi inspirate din personaje fictive, celebrități sau figuri istorice, dar pot fi și personaje originale, construite de utilizatori.

Chatboții sunt concepuți să răspundă într-un anumit stil și să susțină dialoguri care pot semăna cu discuțiile dintre oameni, platforma fiind folosită atât pentru divertisment și jocuri de rol, cât și pentru conversații sau povești interactive.

Decizia vine după luni de dificultăți financiare și mai multe procese în care compania este acuzată de diverse prejudicii asociate serviciilor sale. Potrivit documentelor depuse la tribunalul de faliment din Wilmington, statul Delaware, Character.AI vrea să folosească procedura judiciară și pentru a ajunge la o înțelegere privind acțiunile în instanță intentate împotriva sa.

Anunțul Character.AI

Character.AI a anunțat, printr-un comunicat oficial, că a solicitat voluntar intrarea în procedura de faliment prevăzută de Capitolul 11 al legislației americane, care permite reorganizarea unei companii și vânzarea activelor sub supravegherea instanței. Documentele depuse luni, 12 octombrie, arată că firma a convenit să vândă o parte din active către Walt Disney pentru 20 de milioane de dolari. Oferta vizează proprietatea intelectuală a companiei, iar alți cumpărători ar putea propune sume mai mari în cadrul procedurii.

Conducerea Character.AI spune că a analizat mai multe variante înainte de a lua această decizie și consideră că vânzarea supravegheată de instanță oferă cele mai bune șanse de a obține valoare pentru toate părțile implicate. Într-un mesaj publicat pe site-ul companiei, reprezentanții acesteia au explicat și ce se va întâmpla cu platforma:

„Astăzi, anunțăm că Character.ai a inițiat în mod voluntar procedura de faliment prevăzută de Capitolul 11 al legislației americane, pentru a facilita vânzarea companiei sub supravegherea instanței.

În ultimul an, am făcut pași importanți pentru a ne menține și îmbunătăți activitatea, în pofida unor dificultăți semnificative de ordin juridic, de reglementare și operațional. După o analiză amplă a tuturor alternativelor disponibile, consiliul nostru de administrație a stabilit că această procedură de vânzare, supravegheată de instanță, ne oferă cea mai bună oportunitate de a maximiza valoarea pentru toate părțile interesate.

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Sperăm că procesul de vânzare va conduce la o ofertă concretă, care să permită continuarea funcționării platformei Character.ai. Dacă nu va exista însă o astfel de ofertă, platforma va fi închisă treptat.

Pe parcursul acestui proces, menținerea unei experiențe sigure și captivante pentru comunitatea noastră rămâne o prioritate de top”.

Pe lângă dificultățile financiare, compania se confruntă și cu mai multe procese civile.

În ianuarie, Character.AI a ajuns la acorduri preliminare în cinci astfel de cazuri, însă condițiile înțelegerilor nu au fost făcute publice. Documentele judiciare depuse recent arată că acestea nu fuseseră încă finalizate sau plătite. Compania speră ca procedura de faliment să faciliteze soluționarea tuturor acțiunilor în instanță, dar a refuzat să comenteze marți modul în care procesul ar putea influența litigiile.

Disney vrea licență asupra personajelor și proprietății intelectuale

Acordul cu Disney vine într-un moment în care compania de divertisment își extinde interesele în domeniul tehnologiei. La începutul lunii octombrie, Disney l-a angajat pe Karandeep Anand, fost director executiv al Character.AI, în funcția de director tehnic. Acesta urmează să coordoneze modernizarea modului în care Disney dezvoltă și implementează tehnologia în cadrul companiei.

Oferta Disney vizează o licență permanentă, neexclusivă, asupra unei părți din proprietatea intelectuală a Character.AI. Asta înseamnă că licența nu ar exclude automat posibilitatea ca și alte părți să obțină drepturi de utilizare asupra acelorași active, în condițiile stabilite prin acord.

Relația dintre cele două companii nu a fost însă lipsită de tensiuni. În septembrie 2025, Disney a trimis Character.AI o notificare prin care i-a cerut să înceteze folosirea fără permisiune a personajelor protejate de drepturi de autor. Character.AI a transmis ulterior că a eliminat respectivele personaje. Disney a refuzat să comenteze oferta de cumpărare anunțată în cadrul procedurii de faliment.

Potrivit documentelor depuse la instanță, Character.AI estimează că va încheia vânzarea activelor până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. Character Technologies, compania americană care deține platforma, a declarat active și datorii cu o valoare estimată între 50 și 100 de milioane de dolari.

Character.AI susține că platforma va rămâne disponibilă pe durata procedurii de faliment. Continuarea serviciului după încheierea vânzării depinde însă de găsirea unei oferte care să permită preluarea și menținerea operațiunilor. Dacă un astfel de cumpărător nu va apărea, compania avertizează că va începe închiderea platformei.