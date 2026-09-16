Semnal de alarmă după ce o companie aeriană europeană a intrat în faliment. Scumpirea kerosenului pune presiune pe întreaga industrie

Compania aeriană letonă airBaltic a solicitat protecție în baza Capitolului 11 al legislației americane privind falimentul, într-un demers de restructurare a datoriilor și de salvare a activității, pe fondul crizei din industria aviatică generate de războiul cu Iranul. Problemele airBaltic sporesc îngrijorările privind viitorul companiilor aeriene mici și regionale din Europa.

Foto: FB airBaltic

Potrivit Reuters, analiștii din industrie avertizează că transportatorii de dimensiuni reduse sunt cei mai vulnerabili într-un context în care prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat de la începutul conflictului, iar sezonul de iarnă aduce în mod tradițional o scădere a numărului de pasageri și a rezervărilor.

„Companiile mai mici, de nișă, sunt cele mai expuse riscului”, a declarat analistul de aviație John Strickland.

Costurile cu combustibilul pun presiune pe întreaga industrie

Creșterea prețului kerosenului afectează nu doar companiile regionale, ci și marii operatori low-cost, al căror model de afaceri se bazează pe menținerea unor tarife reduse.

Wizz Air a raportat o adâncire a pierderilor operaționale în primul trimestru și estimează o nouă scădere a veniturilor pe loc disponibil, după ce a redus prețurile biletelor pentru a atrage mai mulți pasageri. Cu toate acestea, compania a transportat un număr record de 8,7 milioane de călători în luna august.

Conducerea Wizz Air susține că dispune de lichidități solide, de programe de protecție împotriva fluctuațiilor prețului combustibilului și de una dintre cele mai eficiente flote din Europa, elemente care îi permit să continue planurile de extindere.

Wizz Air vizează rute operate de TAROM

Pe măsură ce presiunile financiare cresc, operatorii mai mici ar putea fi nevoiți să renunțe la unele rute în favoarea companiilor mai puternice.

În acest context, directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, declara în luna august că operatorul este interesat să preia anumite rute ale companiei românești TAROM, notează reuters.

Transportatorul național român a transmis însă că falimentul nu este luat în calcul și că își continuă programul de modernizare a flotei și de restructurare a activității.

Urmează un nou val de consolidări în aviație

Specialiștii estimează că actuala criză ar putea accelera procesul de consolidare din transportul aerian european. Companiile mai mici ar putea deveni ținte pentru grupuri mari precum IAG, proprietarul British Airways, Lufthansa sau Air France-KLM.

Printre operatorii care caută soluții pentru consolidarea poziției financiare se numără și Norse Atlantic, care analizează variante de vânzare sau fuziune, în timp ce compania poloneză LOT este considerată de mai mulți ani o posibilă țintă pentru procese de consolidare.

AirBaltic speră într-o salvare prin reorganizare

Compania letonă, controlată majoritar de statul leton și la care Lufthansa deține 10% din acțiuni, caută în prezent un investitor strategic și încearcă să își restructureze datoriile.

Analiștii sunt de părere că procedura Chapter 11 îi oferă airBaltic șansa de a evita lichidarea și de a-și reorganiza activitatea, după modelul urmat de compania scandinavă SAS.

În timp ce sezonul estival a oferit o gură de oxigen companiilor aeriene, lunile de iarnă se anunță dificile pentru operatorii cu resurse limitate, iar falimentul airBaltic este văzut de mulți specialiști drept primul semnal al unei perioade de turbulențe majore în aviația europeană.